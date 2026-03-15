Kimi Antonelli entra para a história: aos 19 anos, conquista sua primeira vitória na F1 e traz de volta o triunfo à Itália após mais de 20 anos

Andrea Kimi Antonelli conquista sua primeira vitória na F1 no Grande Prêmio da China e traz a Itália de volta ao triunfo vinte anos após a última vez. Uma performance sólida do italiano de 19 anos, natural de Bolonha, que deixa para trás seu companheiro de equipe George Russell e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que termina em terceiro e conquista seu primeiro pódio com a Ferrari. Leclerc ficou apenas em quarto lugar, tendo disputado grande parte da corrida com seu companheiro de equipe.