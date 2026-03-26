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Kim Little fica! A capitã do Arsenal assina novo contrato de um ano, enquanto os Gunners começam a tomar decisões sobre mais de dez estrelas do time principal cujos contratos estão chegando ao fim
Oficial: Kim Little renova contrato com o Arsenal
Embora essa notícia não seja uma grande surpresa para muitos, ela ainda assim será comemorada em grande estilo pelos torcedores do Arsenal. Little completará 36 anos neste verão, mas continua sendo uma das jogadoras mais consistentes dos Gunners e é parte integrante da equipe de Renee Slegers.
A ex-jogadora da seleção da Escócia está ligada ao Arsenal há 16 dos últimos 19 anos, tendo assinado com o clube em 2008 e desfrutado de duas passagens distintas e bem-sucedidas no norte de Londres, intercaladas por um período de três anos muito frutífero nos Estados Unidos, com o Seattle Reign. Nesse tempo, Little conquistou todos os troféus possíveis com os Gunners, coleção que completou com sua participação na conquista da Liga dos Campeões do ano passado.
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Um primeiro passo, com mais por vir? Williamson e os nomes que provavelmente permanecerão no Arsenal
Os torcedores do Arsenal esperam que essa notícia estimule a tomada de decisões por parte da diretoria, já que há uma série de jogadores do time principal cujos contratos expiram neste verão. Uma das mais notáveis é Leah Williamson, que, assim como Little, deveria permanecer no clube. A capitã da Inglaterra é uma torcedora do Arsenal desde sempre, que passou pela base e nunca representou outro clube. Ela teve problemas com lesões nesta temporada e está novamente fora de ação, mas continua sendo uma jogadora fundamental para o estilo de jogo do Arsenal. De fato, o site The Athletic informou em janeiro que as negociações com Williamson estavam “progredindo bem”.
Stina Blackstenius é outra jogadora cuja saída surpreenderia a muitos. A atacante tem um talento especial para marcar em jogos importantes, tendência que manteve com seu gol de cabeça na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea na noite de terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre times ingleses. Nos anos anteriores, o tempo de jogo de Blackstenius foi limitado, já que ela disputava com Alessia Russo a mesma vaga de centroavante, fazendo com que uma eventual saída, em busca de mais minutos, parecesse mais plausível em algum momento. Mas Slegers tem colocado regularmente as duas jogadoras em campo ao mesmo tempo nesta temporada, o que significa que uma renovação faria sentido para ambas as partes.
Enquanto isso, a duração do contrato de Emily Fox não está clara. Algumas reportagens sugerem que a lateral-direita dos Estados Unidos tem um contrato que expira em 2026, enquanto outras indicam que ela está vinculada ao clube até 2027. Se de fato ela estiver sob contrato apenas até este verão, essa é outra negociação que seria uma grande prioridade. De qualquer forma, Emma Sanders, da BBC Sport, revelou em janeiro que as discussões entre Fox e o Arsenal tinham sido “positivas”.
Quais jogadores podem deixar o Arsenal a título gratuito neste verão?
Quanto às outras jogadoras sem contrato, ainda não está claro qual será o seu futuro. Depois que o Guardian publicou a notícia, Katie McCabe parece ter confirmado que deixará o clube no final da temporada. “Tem havido interesse”, disse ela sobre sua situação no início deste mês. “Vou aguardar os próximos meses e depois ver o que acontece.”
Laia Codina, Victoria Pelova, Manuela Zinsberger, Beth Mead, Caitlin Foord e Steph Catley são as outras jogadoras que estão nos últimos meses de contrato. Codina e Pelova têm jogado pouco, embora a primeira tenha tido mais participação desde a lesão de Williamson, enquanto Zinsberger está atualmente se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida em outubro.
Mead, Foord e Catley têm sido jogadoras fundamentais, mas são três das quatro integrantes mais velhas do time titular do Arsenal, e está claro que o clube está tentando diminuir a média de idade do elenco, que é o mais velho da Superliga Feminina da Inglaterra. No entanto, é preciso encontrar um equilíbrio nisso, e a renovação de Little mostra que o Arsenal está ciente disso e que esse não é o único fator em consideração.
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Stanway, Batlle e a grande janela de transferências do Arsenal neste verão
Este será um verão interessante tanto em termos de contratações quanto de saídas para os Gunners. O Arsenal está prestes a fechar acordos com a meio-campista do Bayern de Munique, Georgia Stanway, e a lateral do Barcelona, Ona Batlle — duas contratações extremamente promissoras, já que ambas estão entre as melhores do mundo em suas respectivas posições. Ambas estão sem contrato neste verão.
Se muitas dessas jogadoras sem contrato acabarem por sair, serão necessárias mais contratações para dar a Slegers um elenco capaz de competir novamente em quatro frentes, com os Gunners desesperados para encerrar sua espera de sete anos por mais um título da WSL.