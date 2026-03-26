Kim Little fica! A capitã do Arsenal assina novo contrato de um ano, enquanto os Gunners começam a tomar decisões sobre mais de dez estrelas do time principal cujos contratos estão chegando ao fim

Os torcedores do Arsenal esperam que essa notícia estimule a tomada de decisões por parte da diretoria, já que há uma série de jogadores do time principal cujos contratos expiram neste verão. Uma das mais notáveis é Leah Williamson, que, assim como Little, deveria permanecer no clube. A capitã da Inglaterra é uma torcedora do Arsenal desde sempre, que passou pela base e nunca representou outro clube. Ela teve problemas com lesões nesta temporada e está novamente fora de ação, mas continua sendo uma jogadora fundamental para o estilo de jogo do Arsenal. De fato, o site The Athletic informou em janeiro que as negociações com Williamson estavam “progredindo bem”.

Stina Blackstenius é outra jogadora cuja saída surpreenderia a muitos. A atacante tem um talento especial para marcar em jogos importantes, tendência que manteve com seu gol de cabeça na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea na noite de terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre times ingleses. Nos anos anteriores, o tempo de jogo de Blackstenius foi limitado, já que ela disputava com Alessia Russo a mesma vaga de centroavante, fazendo com que uma eventual saída, em busca de mais minutos, parecesse mais plausível em algum momento. Mas Slegers tem colocado regularmente as duas jogadoras em campo ao mesmo tempo nesta temporada, o que significa que uma renovação faria sentido para ambas as partes.

Enquanto isso, a duração do contrato de Emily Fox não está clara. Algumas reportagens sugerem que a lateral-direita dos Estados Unidos tem um contrato que expira em 2026, enquanto outras indicam que ela está vinculada ao clube até 2027. Se de fato ela estiver sob contrato apenas até este verão, essa é outra negociação que seria uma grande prioridade. De qualquer forma, Emma Sanders, da BBC Sport, revelou em janeiro que as discussões entre Fox e o Arsenal tinham sido “positivas”.