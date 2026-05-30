Kieran Trippier deve se transferir para a Championship após fechar acordo com clube rebaixado, após deixar o Newcastle

Antes da emocionante despedida do zagueiro, o técnico do Newcastle, Eddie Howe, elogiou a imensa contribuição de Trippier ao clube após sua transferência do Atlético de Madrid: “Ele definitivamente merece reconhecimento. Acho que a decisão de vir para cá, em primeiro lugar, deve ser celebrada, pois ele deixou um time que era extremamente bem-sucedido na Espanha para se juntar a um time que luta contra o rebaixamento na Premier League.

"Ele aceitou o desafio e estou muito feliz por ele ter sido recompensado, pois não havia garantia de que isso fosse acontecer. O time se manteve na primeira divisão e nunca mais olhou para trás. Foi estranho porque provavelmente muitas pessoas esquecem que ele se lesionou e não contribuiu em campo como gostaria inicialmente na nossa luta contra o rebaixamento.

"Foi mais na temporada seguinte que ele desempenhou um papel incrível na nossa campanha rumo à Liga dos Campeões. Acho que só perdemos quatro jogos naquela temporada... Essa é provavelmente a minha maior lembrança dele. Além disso, a vitória na final da copa, onde achei que ele esteve magnífico naquele dia. Uma atuação absolutamente gigantesca, e ele teve a sensação de levantar a taça com Bruno [Guimaraes] e Jamaal [Lascelles]."