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Kieran Trippier deve se transferir para a Championship após fechar acordo com clube rebaixado, após deixar o Newcastle
O Wolves contrata zagueiro experiente
De acordo com informações da Sky Sports, o Wolves venceu a disputa pela contratação do ex-lateral do Newcastle, Trippier, em uma transferência sem custos. O jogador de 35 anos assinou um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um ano, recusando várias ofertas de clubes de todo o continente. O acordo ainda está sujeito a exames médicos, que estão programados para a próxima semana, assim que o experiente zagueiro retornar de férias com a família.
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Howe presta homenagem
Antes da emocionante despedida do zagueiro, o técnico do Newcastle, Eddie Howe, elogiou a imensa contribuição de Trippier ao clube após sua transferência do Atlético de Madrid: “Ele definitivamente merece reconhecimento. Acho que a decisão de vir para cá, em primeiro lugar, deve ser celebrada, pois ele deixou um time que era extremamente bem-sucedido na Espanha para se juntar a um time que luta contra o rebaixamento na Premier League.
"Ele aceitou o desafio e estou muito feliz por ele ter sido recompensado, pois não havia garantia de que isso fosse acontecer. O time se manteve na primeira divisão e nunca mais olhou para trás. Foi estranho porque provavelmente muitas pessoas esquecem que ele se lesionou e não contribuiu em campo como gostaria inicialmente na nossa luta contra o rebaixamento.
"Foi mais na temporada seguinte que ele desempenhou um papel incrível na nossa campanha rumo à Liga dos Campeões. Acho que só perdemos quatro jogos naquela temporada... Essa é provavelmente a minha maior lembrança dele. Além disso, a vitória na final da copa, onde achei que ele esteve magnífico naquele dia. Uma atuação absolutamente gigantesca, e ele teve a sensação de levantar a taça com Bruno [Guimaraes] e Jamaal [Lascelles]."
Trippier se despede com emoção
Trippier deixa o St James' Park após ter disputado 160 partidas, uma trajetória histórica coroada pela conquista da Carabao Cup de 2025 contra o Liverpool, que pôs fim a um jejum de 70 anos sem títulos nacionais do Newcastle.
Refletindo sobre sua saída, Trippier declarou: “Chegou a hora de deixar este clube incrível após quatro anos e meio. É aqui que me senti mais em casa. É emocionante, e vou sentir muita falta. Quero agradecer imensamente aos torcedores por todo o apoio nos momentos bons e ruins. Vocês sempre me apoiaram, sempre estiveram ao meu lado.
“Aos meus companheiros de equipe, vai ser emocionante. Foi uma jornada incrível com vocês. Vou sentir saudades de todos, mas ganhar um troféu com vocês foi realmente muito especial – o melhor da minha carreira. E ao técnico, Eddie Howe, a toda a comissão técnica e à equipe nos bastidores, um enorme obrigado. O técnico teve a confiança – duas vezes – para me contratar, me deu a oportunidade de representar e ser capitão deste grande clube e, o mais importante, conseguimos conquistar um troféu. Vou sentir saudades de todos no clube. Obrigado.”
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O cargo de liderança no Molineux está à espera
O técnico do Wolves, Rob Edwards, vê o experiente lateral como um líder fundamental no vestiário, capaz de impulsionar uma campanha imediata de volta à Premier League. Trippier precisa se adaptar rapidamente às exigências físicas da Championship após passar pelos exames médicos na próxima semana. Depois de sofrer a amarga decepção do rebaixamento da primeira divisão, o clube de West Midlands contará fortemente com sua trajetória de sucesso ao reestruturar o elenco para uma exaustiva temporada nacional de 46 partidas.