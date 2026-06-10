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Kieran McKenna deixa o cargo de técnico, após o Ipswich confirmar sua renúncia inesperada um mês após garantir o retorno à Premier League
Uma saída inesperada após a glória do acesso
McKenna causou grande comoção em Portman Road ao deixar o cargo de técnico do Ipswich Town, poucas semanas após garantir o tão esperado retorno do clube à Premier League. Apesar da trajetória ascendente do clube sob sua liderança, o conceituado técnico decidiu que sua passagem pelos Tractor Boys chegou a um desfecho natural.
O momento do anúncio ocorre logo após relatos de uma possível transferência para o Fulham. Com Marco Silva tendo deixado o cargo no Craven Cottage para assumir o comando do Benfica como sucessor de José Mourinho, o perfil de McKenna como um dos jovens treinadores mais promissores do futebol inglês o tornou um dos principais candidatos à vaga. No entanto, tal transferência não parece estar nos planos, já que o comunicado do clube anunciando sua saída afirmou que ele “tomou a decisão de se afastar da gestão do futebol por um tempo”.
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McKenna explica a decisão de se afastar
Em uma declaração sincera, McKenna detalhou os motivos por trás de sua saída, enfatizando que a decisão não foi tomada de ânimo leve. Tendo assumido o comando da equipe em 16 de dezembro de 2021, quando o time disputava a League One, ele conduziu o clube com sucesso, garantindo a promoção do Ipswich para a Championship no final da temporada 2022-23. No entanto, após a exaustiva batalha desta temporada pela volta à Premier League, ele sentiu que era necessário priorizar sua vida pessoal antes de decidir sobre seu futuro profissional no banco de reservas.
“É com uma mistura de gratidão, orgulho, tristeza e satisfação que decidi deixar a honra de treinar este clube de futebol histórico. Quando se tem a conexão que construímos neste clube, nunca há um bom momento para dizer adeus. No entanto, após termos conquistado a segunda promoção para a Premier League na última temporada, com mais um último dia memorável em nosso estádio, e após refletir nas últimas semanas, sinto que este é o momento certo para me afastar”, declarou McKenna.
Construindo um legado na Portman Road
A passagem de McKenna pelo Ipswich será lembrada como uma das épocas de maior sucesso na história recente do clube. Tendo assumido uma equipe que lutava para encontrar sua identidade nas divisões inferiores, ele deixa para trás um elenco totalmente preparado para a vida na primeira divisão, um feito que ele reconhece com imenso orgulho. Sua trajetória histórica foi destacada quando McKenna foi nomeado o Melhor Técnico da Temporada da Championship de 2023–24, após o Ipswich terminar em segundo lugar na divisão e conquistar o acesso à Premier League pela primeira vez desde 2002. Com esse triunfo, o Ipswich se tornou o primeiro clube desde o Southampton em 2012 a garantir dois acessos consecutivos da League One para a Premier League.
Refletindo sobre seu tempo no comando, McKenna disse: “Faço isso com grande orgulho pelo incrível progresso que alcançamos e com enorme esperança e otimismo pelo futuro do clube. Treinar este clube tem sido um privilégio absoluto. Nas últimas cinco temporadas, vivemos uma jornada incrível que me proporcionou tantas das melhores experiências da minha vida profissional e pessoal.”
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A família em primeiro lugar, antes de dar o próximo passo
Embora os rumores sobre o Fulham não parem de circular, McKenna insistiu que sua prioridade imediata é dar um tempo da pressão incessante do cargo de técnico. Embora o Ipswich tenha sido rebaixado da Premier League durante a temporada 2024–25 sob seu comando, ele rapidamente provou sua resiliência ao levar o time de volta à Premier League após terminar em segundo lugar na Championship na temporada 2025–26.
“Depois de me dedicar tanto ao cargo nas últimas cinco temporadas, agora estou ansioso para dar um tempo na gestão e dedicar algum tempo à minha família, que esteve comigo em cada etapa da minha carreira até agora”, acrescentou McKenna.