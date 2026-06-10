Kieran McKenna deixa o cargo de técnico, após o Ipswich confirmar sua renúncia inesperada um mês após garantir o retorno à Premier League

McKenna causou grande comoção em Portman Road ao deixar o cargo de técnico do Ipswich Town, poucas semanas após garantir o tão esperado retorno do clube à Premier League. Apesar da trajetória ascendente do clube sob sua liderança, o conceituado técnico decidiu que sua passagem pelos Tractor Boys chegou a um desfecho natural.

O momento do anúncio ocorre logo após relatos de uma possível transferência para o Fulham. Com Marco Silva tendo deixado o cargo no Craven Cottage para assumir o comando do Benfica como sucessor de José Mourinho, o perfil de McKenna como um dos jovens treinadores mais promissores do futebol inglês o tornou um dos principais candidatos à vaga. No entanto, tal transferência não parece estar nos planos, já que o comunicado do clube anunciando sua saída afirmou que ele “tomou a decisão de se afastar da gestão do futebol por um tempo”.