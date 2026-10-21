Khvicha Kvaratskhelia passará por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona

Kvaratskhelia ficará afastado por um longo período após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O ponta georgiano sofreu a grave lesão durante a vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, na noite de terça-feira.

O lance ocorreu no início do segundo tempo, no Parc des Princes, após uma disputa de bola com Xavi Espart, do Barcelona. Kvaratskhelia levou imediatamente as mãos ao joelho direito ao cair no gramado, visivelmente com dor. A equipe médica atendeu rapidamente o atacante em campo. Ao ser ajudado a sair, ele não conseguia apoiar o peso do corpo na perna direita.