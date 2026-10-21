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Khvicha Kvaratskhelia passará por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona
Kvaratskhelia sofre lesão grave
Kvaratskhelia ficará afastado por um longo período após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O ponta georgiano sofreu a grave lesão durante a vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, na noite de terça-feira.
O lance ocorreu no início do segundo tempo, no Parc des Princes, após uma disputa de bola com Xavi Espart, do Barcelona. Kvaratskhelia levou imediatamente as mãos ao joelho direito ao cair no gramado, visivelmente com dor. A equipe médica atendeu rapidamente o atacante em campo. Ao ser ajudado a sair, ele não conseguia apoiar o peso do corpo na perna direita.
- AFP
PSG confirma intervenção cirúrgica
O PSG oficialmente divulgou um comunicado médico na manhã de quarta-feira para confirmar a gravidade da condição do ponta. O clube francês revelou que o jogador de 25 anos precisará passar por uma cirurgia para tratar a lesão ligamentar.
“Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias”, informou o clube.
A notícia é um golpe devastador para as ambições europeias do PSG. Antes da lesão, Kvaratskhelia havia se consolidado como peça central no setor ofensivo.
Triplo revés no Parque dos Príncipes
A baixa de Kvaratskhelia não foi a única sofrida pelo PSG durante o frenético confronto europeu. O clube também confirmou que Ousmane Dembele e Marquinhos tiveram de deixar o jogo contra o Barcelona por problemas físicos.
“Após uma lesão na coxa esquerda, Ousmane Dembele permanecerá em tratamento pelas próximas semanas”, explicou o PSG em seu boletim médico oficial.
“Após uma lesão na coxa direita, Marquinhos permanecerá em tratamento pelas próximas semanas”, acrescentou o comunicado. As baixas deixam a equipe francesa bastante desfalcada na defesa e no ataque.
- Getty Images Sport
Etapas da recuperação e futuro imediato
Kvaratskhelia passará os próximos dias se preparando para a cirurgia antes de iniciar um longo processo de reabilitação. O clube não estabeleceu um prazo exato para sua recuperação, mas rupturas do ligamento cruzado anterior geralmente exigem vários meses de tratamento intensivo.
Enquanto isso, a equipe médica do PSG acompanhará de perto a evolução de Dembele e Marquinhos nas próximas semanas. A expectativa é que ambos os jogadores fiquem fora dos próximos jogos nacionais e continentais enquanto passam por tratamento.
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