Khvicha Kvaratskhelia foi aclamado como o “melhor jogador do mundo” por um tetracampeão da Liga dos Campeões após uma atuação “incrível” pelo PSG contra o Bayern de Munique

Em entrevista ao Amazon Prime, Seedorf, quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões, não conseguiu esconder sua admiração pelo ponta após testemunhar sua atuação decisiva para a vitória. Demonstrando o brilhantismo técnico que o tornou uma peça indispensável no ataque de Luis Enrique, a atuação de Kvaratskhelia recebeu os maiores elogios.

“Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo e só vai melhorar”, disse o ex-jogador do Real Madrid e do Ajax. “Não sei se ele vai continuar na lateral esquerda, porque ele simplesmente sabe o que fazer em todas as situações. Ele carrega o time em certos momentos, então gosto da inteligência dele. Ele é o jogador extra no meio-campo e também vai fazer a diferença no ataque. Ele é incrível.”