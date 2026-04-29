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Khvicha Kvaratskhelia foi aclamado como o “melhor jogador do mundo” por um tetracampeão da Liga dos Campeões após uma atuação “incrível” pelo PSG contra o Bayern de Munique
Um pesadelo para a defesa do Bayern
A atuação do georgiano foi fundamental para desgastar o gigante alemão, enquanto o PSG garantia uma vantagem mínima com uma vitória caótica por 5 a 4 na primeira partida da semifinal. Depois que Harry Kane colocou os visitantes na frente de pênalti, Kvaratskhelia colocou sua equipe de volta na disputa com uma finalização precisa após driblar Aleksandar Pavlovic. Ele marcou o segundo após o intervalo, convertendo após uma arrancada de Achraf Hakimi. Sua habilidade de combinar jogadas diretas pela lateral com versatilidade tática impressionou profundamente os espectadores — incluindo Seedorf, que observou como o jogador de 25 anos frequentemente se deslocava para dentro para sobrecarregar o meio-campo, atuando efetivamente como um meia-armador extra para os campeões franceses durante suas transições de alta intensidade.
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Elogios calorosos de um vencedor invicto
Em entrevista ao Amazon Prime, Seedorf, quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões, não conseguiu esconder sua admiração pelo ponta após testemunhar sua atuação decisiva para a vitória. Demonstrando o brilhantismo técnico que o tornou uma peça indispensável no ataque de Luis Enrique, a atuação de Kvaratskhelia recebeu os maiores elogios.
“Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo e só vai melhorar”, disse o ex-jogador do Real Madrid e do Ajax. “Não sei se ele vai continuar na lateral esquerda, porque ele simplesmente sabe o que fazer em todas as situações. Ele carrega o time em certos momentos, então gosto da inteligência dele. Ele é o jogador extra no meio-campo e também vai fazer a diferença no ataque. Ele é incrível.”
O interesse do Arsenal continua sendo um pano de fundo
Enquanto o georgiano continua a dominar o cenário europeu, as especulações sobre seu futuro persistem. Notícias sugerem que o Arsenal estaria estudando a contratação do ponta, já que Mikel Arteta busca reforçar seu ataque com jogadores de nível mundial. No entanto, essas esperanças parecem remotas, dada a posição atual do jogador no Parc des Princes.
Desde sua transferência do Napoli em janeiro de 2025, o jogador apelidado de “Kvaradona” tornou-se um pilar do projeto do PSG. Com o PSG em busca de títulos consecutivos da Liga dos Campeões, a diretoria do clube supostamente considera seu craque “intocável”. O ponta registrou 10 gols e cinco assistências em 14 partidas da Liga dos Campeões nesta temporada.
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Não há vontade de deixar Paris
Apesar dos rumores vindos do norte de Londres, a equipe do jogador agiu rapidamente para desmentir as especulações sobre uma possível saída no meio do ano. O pai de Kvaratskhelia, Badri, reforçou recentemente essa posição, insistindo que seu filho está perfeitamente satisfeito com a vida na capital francesa, onde atualmente disputa os maiores títulos do futebol a cada ano.
“Khvicha deixando o PSG? Ele não está pensando nisso”, disse ele. “Ele está feliz em Paris, onde é muito valorizado e respeitado pelo clube. Por que ele pensaria em se transferir para outro lugar quando está conquistando títulos com a equipe e é um dos principais jogadores do PSG? Se o PSG não quiser mais continuar a parceria, consideraremos outras opções, mas, por enquanto, isso não está sendo discutido.”