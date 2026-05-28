Khvicha Kvaratskhelia é o MVP da Liga dos Campeões desta temporada - e a estrela do PSG deve estar entre os favoritos ao Ballon d'Or, apesar de não ter participado da Copa do Mundo

Em entrevista ao GOAL, a lenda do Arsenal, Ray Parlour, já apontou Kvaratskhelia como o jogador do PSG com quem os comandados de Mikel Arteta devem se “preocupar” mais na final da Liga dos Campeões deste sábado, em Budapeste — e com razão.
O “George Best georgiano” está em uma sequência de grande forma, sem precedentes. Com sua brilhante assistência para Dembélé no empate da segunda partida contra o Bayern na Allianz Arena, Kvaratskhelia se tornou o primeiro jogador a participar de gols em sete jogos consecutivos na fase eliminatória da Liga dos Campeões.
Se ele mantiver essa sequência notável em Budapeste, quase certamente subirá ao topo do ranking do Ballon d’Or antes da Copa do Mundo. Manter-se lá sem participar da maior competição do esporte seria obviamente difícil e, sem dúvida, dependeria do desempenho de seus principais rivais na América do Norte.
Desde que jogadores não europeus passaram a ser elegíveis para a Bola de Ouro em 1995, quatro dos sete vencedores em “anos de Copa do Mundo” também conquistaram o troféu: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006) e Lionel Messi (2023, devido ao adiamento da Copa do Mundo de 2022). Um quinto vencedor, Luka Modric, conquistou a Bola de Ouro principalmente pelo fato de ter ganhado a Bola de Ouro na Rússia 2018.
Kvaratskhelia pode, no entanto, se inspirar em Messi e Cristiano Ronaldo. Eles não apenas não conseguiram vencer a Copa do Mundo em 2010 e 2014, respectivamente, como também tiveram um desempenho fraco no torneio em questão — e, mesmo assim, isso não impediu que ambos terminassem em primeiro lugar na votação da Bola de Ouro.
É claro que Kvaratskhelia talvez ainda não tenha atingido esse nível de jogo, ou talvez, mais importante ainda, de popularidade, mas a questão é que Toni Kroos ainda pode ser provado errado. Só porque Kvaratskhelia definitivamente não será campeão mundial este ano, isso não significa necessariamente que ele não ganhará a Bola de Ouro. Com mais uma exibição deslumbrante e decisiva na Liga dos Campeões desta temporada, ele se tornaria o vencedor mais merecedor.