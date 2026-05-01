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“Khvicha Kvaratskhelia e Nico Williams seriam ótimos” – Alvo ambicioso de transferência apontado para o Arsenal por um membro da equipe dos “Invincibles”, em meio à admissão de que “jogadores devem ser vendidos”
Renovando o elenco
O Arsenal recebeu a recomendação do ex-atacante Aliadiere para reformular suas opções ofensivas, tendo ele apontado Kvaratskhelia e Nico como reforços ideais. Enquanto Kvaratskhelia tem sido uma revelação no PSG desde que chegou no início de 2025, Williams continua sendo uma aposta de longo prazo no Athletic Club, apesar de uma temporada desafiadora na La Liga. Aliadiere observou que qualquer contratação desses talentos de elite provavelmente exigiria a venda de jogadores importantes do elenco atual, como Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli, para cumprir as normas financeiras.
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A realidade financeira
Aliadiere destacou que a possível busca por talentos de nível mundial é motivada pela necessidade de trazer sangue novo, embora tenha reconhecido as restrições do Fair Play Financeiro. Em entrevista à AceOdds, ele explicou: “Khvicha Kvaratskhelia e Nico Williams seriam ótimas aquisições para o time do Arsenal. Conhecendo um pouco da situação financeira e do Fair Play Financeiro, para trazer esse tipo de jogador, provavelmente seria necessário vender, e tem havido muitos rumores sobre Trossard e Martinelli, que poderiam ser vendidos para gerar receita.
“Eu simplesmente sinto que, no futebol, chega um momento em que, depois de tantos anos em um determinado clube, pode ser hora de novos desafios. Não estou dizendo que seja porque eles não são bons o suficiente ou não têm qualidade. É porque isso é futebol e você precisa de sangue novo e de pessoas que cheguem com uma mentalidade diferente e com fome de jogar e de conquistar troféus. Talvez seja melhor ir para um novo clube, buscar um novo desafio, e o Arsenal, talvez, tenha alguns jogadores que estão com o Mikel há quatro ou cinco anos e não ganharam nenhum troféu.”
A mentalidade de vencedor
O ex-atacante sugeriu que a contratação de jogadores que já saborearam o sucesso nos maiores palcos poderia ser a peça que faltava no projeto de Arteta. Ele acrescentou: “Talvez seja hora de eles seguirem em frente e trazerem jogadores com aquela vontade extra de avançar. Como eu disse, não é que eles não sejam bons o suficiente.
É a experiência de vencer, e Kvaratskhelia é um vencedor. Ele está conquistando troféus por toda parte. Ele sabe como vencer. Ele venceu a Liga dos Campeões no ano passado e poderia ser uma ótima contratação para o clube, mas tenho certeza de que alguns jogadores precisarão ser vendidos primeiro.”
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Decisões cruciais sobre transferências
O Arsenal enfrenta um verão decisivo, ao ponderar o conselho de Aliadiere contra os compromissos contratuais exorbitantes de seus alvos, notadamente a recente renovação de 10 anos de Nico no Athletic Club. Enquanto Kvaratskhelia lidera atualmente a campanha europeia do PSG com 15 participações em gols na Liga dos Campeões, Williams tem enfrentado dificuldades para garantir minutos de jogo regulares na Espanha desde meados de janeiro. A diretoria dos Gunners deve determinar se sacrificar a profundidade do elenco já estabelecido é uma aposta necessária para garantir a experiência de elite exigida para finalmente superar seus rivais nacionais e continentais.