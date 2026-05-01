“Khvicha Kvaratskhelia e Nico Williams seriam ótimos” – Alvo ambicioso de transferência apontado para o Arsenal por um membro da equipe dos “Invincibles”, em meio à admissão de que “jogadores devem ser vendidos”

Aliadiere destacou que a possível busca por talentos de nível mundial é motivada pela necessidade de trazer sangue novo, embora tenha reconhecido as restrições do Fair Play Financeiro. Em entrevista à AceOdds, ele explicou: “Khvicha Kvaratskhelia e Nico Williams seriam ótimas aquisições para o time do Arsenal. Conhecendo um pouco da situação financeira e do Fair Play Financeiro, para trazer esse tipo de jogador, provavelmente seria necessário vender, e tem havido muitos rumores sobre Trossard e Martinelli, que poderiam ser vendidos para gerar receita.

“Eu simplesmente sinto que, no futebol, chega um momento em que, depois de tantos anos em um determinado clube, pode ser hora de novos desafios. Não estou dizendo que seja porque eles não são bons o suficiente ou não têm qualidade. É porque isso é futebol e você precisa de sangue novo e de pessoas que cheguem com uma mentalidade diferente e com fome de jogar e de conquistar troféus. Talvez seja melhor ir para um novo clube, buscar um novo desafio, e o Arsenal, talvez, tenha alguns jogadores que estão com o Mikel há quatro ou cinco anos e não ganharam nenhum troféu.”