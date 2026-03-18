Khiara Keating precisa aproveitar ao máximo esta rara oportunidade no Manchester City para provar seu valor na seleção inglesa feminina

Foi uma sequência surpreendente de acontecimentos que trouxe Keating até aqui. Quando uma jovem jogadora surge da maneira como ela surgiu, é de se esperar que ela só vá crescer, mas os minutos de Keating diminuíram constantemente nas duas temporadas seguintes, após a chegada da experiente internacional japonesa Ayaka Yamashita. De fato, foi a presença da jogadora de 30 anos na Copa da Ásia, que está em andamento, que abriu caminho para que sua jovem companheira de equipe tivesse uma rara oportunidade neste momento.

Keating, porém, costuma aproveitar suas chances. Embora o empate sem gols de domingo contra o Aston Villa tenha sido um resultado extremamente decepcionante, já que o City perdeu pontos pela terceira vez em toda a temporada, o desempenho de sua goleira substituta foi excelente. Houve alguns momentos de incerteza, é claro, o que não é de se surpreender, considerando o pouco tempo que ela tem jogado recentemente, mas a principal lição foi que a jogadora de 21 anos fez várias defesas fantásticas para garantir que sua equipe conquistasse pelo menos um ponto em uma tarde frustrante.

Foi um lembrete do que Keating é capaz e do motivo pelo qual ela surgiu com tanta força há duas temporadas, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre o que vem por aí para esse jovem talento. Com seu tempo de jogo limitado e sua vaga na seleção inglesa em aberto, será que o futuro de Keating está longe de sua cidade natal, Manchester? Ou ela pode ficar onde está e alcançar as alturas de duas temporadas atrás? E o que tudo isso significa para uma equipe das Lionesses que claramente acredita em sua capacidade?