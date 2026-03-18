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Khiara Keating Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Khiara Keating precisa aproveitar ao máximo esta rara oportunidade no Manchester City para provar seu valor na seleção inglesa feminina

Há menos de dois anos, Khiara Keating parecia ter o mundo aos seus pés. Aos 19 anos, ela se tornou a goleira titular do Manchester City, foi convocada pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra e, no final da temporada 2023-24, tornou-se a jogadora mais jovem de todos os tempos a ganhar a Luva de Ouro da Superliga Feminina. No entanto, no domingo, ela fez apenas sua terceira partida na liga nesta temporada, depois de ter sido deixada de fora da seleção principal das Lionesses no mês passado devido à falta de tempo de jogo.

Foi uma sequência surpreendente de acontecimentos que trouxe Keating até aqui. Quando uma jovem jogadora surge da maneira como ela surgiu, é de se esperar que ela só vá crescer, mas os minutos de Keating diminuíram constantemente nas duas temporadas seguintes, após a chegada da experiente internacional japonesa Ayaka Yamashita. De fato, foi a presença da jogadora de 30 anos na Copa da Ásia, que está em andamento, que abriu caminho para que sua jovem companheira de equipe tivesse uma rara oportunidade neste momento.

Keating, porém, costuma aproveitar suas chances. Embora o empate sem gols de domingo contra o Aston Villa tenha sido um resultado extremamente decepcionante, já que o City perdeu pontos pela terceira vez em toda a temporada, o desempenho de sua goleira substituta foi excelente. Houve alguns momentos de incerteza, é claro, o que não é de se surpreender, considerando o pouco tempo que ela tem jogado recentemente, mas a principal lição foi que a jogadora de 21 anos fez várias defesas fantásticas para garantir que sua equipe conquistasse pelo menos um ponto em uma tarde frustrante. 

Foi um lembrete do que Keating é capaz e do motivo pelo qual ela surgiu com tanta força há duas temporadas, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre o que vem por aí para esse jovem talento. Com seu tempo de jogo limitado e sua vaga na seleção inglesa em aberto, será que o futuro de Keating está longe de sua cidade natal, Manchester? Ou ela pode ficar onde está e alcançar as alturas de duas temporadas atrás? E o que tudo isso significa para uma equipe das Lionesses que claramente acredita em sua capacidade?

  • Khiara Keating Man City Women 2024-25Getty Images

    Os minutos que vão se esgotando

    Até agora, tem sido uma trajetória peculiar para Keating. Depois de uma excelente temporada 2023-24, seu tempo de jogo diminuiu no ano seguinte, embora ela tenha disputado 19 partidas no total, enquanto Yamashita jogou 21 vezes. Em meio a essa rotação, parecia que os erros no jogo de Keating se destacavam mais. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez porque ela não tivesse a mesma precisão, mas, de qualquer forma, os passes desleixados da jovem da defesa custaram caro em alguns momentos decisivos.

    Nesta temporada, sob o comando do novo técnico Andree Jeglertz, Keating tem tido muito mais dificuldade para conseguir tempo de jogo. A participação de domingo contra o Villa foi apenas a sexta dela pelo City nesta temporada, a terceira na liga e a primeira na competição desde setembro. Enquanto o ex-técnico Gareth Taylor gostava de rodar suas goleiras, levando em conta fatores como o adversário, Jeglertz tem escalado Yamashita como titular e Keating como reserva, com a internacional japonesa e a terceira opção, Eartha Cummings, chegando a ser titular em algumas partidas da copa no lugar de Keating ao longo da temporada.

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  • Khiara Keating Manchester City Women 2023-24Getty

    Oportunidade importante

    É por isso que a jogadora de 21 anos, que integrou a seleção das Lionesses que conquistou o Campeonato Europeu no verão passado, não foi convocada por Sarina Wiegman para a última concentração da Inglaterra, passando a integrar a seleção sub-23 durante a janela de jogos internacionais de março.

    “É claro que todos sabemos que ela é uma goleira muito talentosa, ela esteve muito presente no nosso ambiente nos últimos anos, mas tenho grandes preocupações quanto ao seu tempo de jogo”, explicou Wiegman.

    Para Keating, ter a oportunidade de jogar no fim de semana foi, portanto, muito importante, e o fato de ela também estar escalada para começar quando o Tottenham visitar o clube no sábado é igualmente significativo. É uma janela pequena e rara para a jovem goleira, mas é uma chance para ela lembrar a Jeglertz, Wiegman e a todos o que ela é capaz de fazer.

  • Khiara Keating Man City Women 2023-24Getty

    Provando seu valor

    Foi exatamente isso que ela fez no último fim de semana. Com três defesas espetaculares e sem sofrer gols contra o Villa, time que registrou uma média de gols esperados de 1,57 — superior aos 1,03 do City, líder do campeonato —, os reflexos incríveis e a habilidade de Keating em defender chutes ficaram bem evidentes.

    Ainda houve alguma falta de segurança na posse de bola, assim como alguma hesitação ao pegar cruzamentos. Mas o primeiro é sempre possível, dada a filosofia do City como clube, e Yamashita também está acostumado a esses momentos; já o segundo não é surpresa, considerando o tempo de jogo limitado de Keating. No geral, as qualidades essenciais que fizeram de Keating uma estrela em ascensão continuavam presentes.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    A competição está ficando acirrada

    Keating também precisava mostrar esse talento, pois do outro lado do campo estava Ellie Roebuck, a jogadora que já disputou 11 partidas pela seleção inglesa e integrou a equipe das Lionesses no mês passado. As duas eram companheiras de equipe quando Keating estreou no time principal do City aos 17 anos, até Roebuck deixar o clube no final da temporada 2023-24, quando a adolescente já havia se tornado a titular, depois de ter caído em desgraça com Taylor e sofrido um tipo de derrame que fez a disputa pela camisa parecer insignificante.

    Não tem sido um caminho fácil de volta para Roebuck, que passou um tempo como reserva no Barcelona antes de retornar à Inglaterra no verão para assinar com o Villa. Ela teve que esperar sua hora nas Midlands, disputando a vaga de titular com a internacional canadense Sabrina D'Angelo, mas jogou cinco das últimas seis partidas do clube e foi outra jogadora de destaque no empate sem gols contra o City no fim de semana.

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    O nível subiu

    Se Roebuck não estivesse naquela posição, os minutos que Keating acumulou neste mês poderiam ter sido suficientes para colocá-la de volta no radar das Lionesses, antes de Wiegman anunciar a convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de abril, daqui a algumas semanas. Mas com Hannah Hampton consolidada como a goleira titular da Inglaterra e Anna Moorhouse garantida na equipe graças ao tempo de jogo regular no Orlando Pride, a situação não é tão simples agora.

    Será uma situação frustrante para os torcedores das Lionesses que estão de olho no futuro. Moorhouse completará 31 anos no final deste mês, Roebuck acabou de voltar a jogar regularmente e ainda está em uma disputa acirrada para manter esses minutos e, além disso, não há muitas opções óbvias para dar profundidade atrás de Hampton na posição de goleira, dada a aposentadoria internacional de Mary Earps.

  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Encruzilhada

    Keating também foi a primeira escolha de Wiegman para entrar em campo quando Hampton se lesionou em outubro, tendo estreado no Etihad Stadium na partida entre Inglaterra e Brasil, o que pareceu um grande reconhecimento de sua habilidade e seu potencial.

    “Ela é uma jogadora muito talentosa e está conosco há algum tempo”, disse Wiegman após dar a Keating sua primeira convocação para a seleção. “Foi um início de jogo difícil, mas acho que ela lidou muito bem com a situação. Ela não teve muitas intervenções no segundo tempo, mas é ainda mais difícil para uma goleira estar presente nos momentos em que é necessária, então isso foi bom. Ela manteve a calma e saiu jogando [da defesa] quando surgiram as oportunidades. Acho que podemos ficar felizes com a estreia dela.”

    Mas, embora pareça que Keating tenha potencial para crescer a partir daqui e se tornar uma peça fundamental desta seleção inglesa por muitos anos, isso só será possível se ela jogar regularmente. Será que ela conseguirá aproveitar as oportunidades na ausência de Yamashita para convencer Jeglertz a escalá-la com mais frequência? Ou será que isso pode servir como uma chance para a jogadora de 21 anos se destacar, já que lhe resta apenas mais um ano de contrato com o City?

    De qualquer forma, está claro que Keating precisa jogar regularmente para se desenvolver ainda mais, corrigir algumas falhas em seu jogo e permanecer no elenco principal da Inglaterra. Ela é uma goleira extremamente talentosa com um futuro brilhante, mas só poderá liberar esse potencial com mais tempo de jogo.

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