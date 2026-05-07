Khadija Shaw vai deixar o Manchester City! O recém-campeão da WSL sofre um duro golpe com a saída da artilheira - e o Chelsea é o favorito para contratá-la

Muito se tem escrito sobre o futuro de Shaw nos últimos meses. Em março, o Times noticiou que o Chelsea estava oferecendo à atacante mais dinheiro do que o City, já que seu contrato se aproximava do fim. Um dia depois, o Guardian informou que Shaw estava, na verdade, “perto” de fechar um novo contrato, com o clube confiante de que a situação seria resolvida e que sua atacante estrela permaneceria no time. No entanto, a última notícia da mesma publicação é que Shaw deixará o City neste verão, após as negociações terem sido concluídas com ela “optando por buscar um novo desafio”.

A notícia surgiu na manhã de quinta-feira, poucas horas após a confirmação do título da WSL pelo City, devido à incapacidade do Arsenal de vencer o Brighton na noite de quarta-feira, e será um verdadeiro golpe para os torcedores que desfrutavam da glória do primeiro título da liga desde 2016. A reportagem afirma que Shaw disse ao City que queria permanecer no clube, mas que as negociações “enfrentaram vários obstáculos”, particularmente no que diz respeito à duração da renovação.

O Guardian acrescenta que Shaw manteve as conversas sobre seu futuro o mais privadas possível, para não desviar a atenção da busca do City pelo título da WSL. No entanto, com isso agora resolvido, surgiram detalhes sugerindo que as próximas semanas serão as últimas dela vestindo as cores do clube.