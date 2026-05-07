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Khadija Shaw vai deixar o Manchester City! O recém-campeão da WSL sofre um duro golpe com a saída da artilheira - e o Chelsea é o favorito para contratá-la
Shaw, artilheiro da WSL, vai deixar o Manchester City em transferência gratuita
Muito se tem escrito sobre o futuro de Shaw nos últimos meses. Em março, o Times noticiou que o Chelsea estava oferecendo à atacante mais dinheiro do que o City, já que seu contrato se aproximava do fim. Um dia depois, o Guardian informou que Shaw estava, na verdade, “perto” de fechar um novo contrato, com o clube confiante de que a situação seria resolvida e que sua atacante estrela permaneceria no time. No entanto, a última notícia da mesma publicação é que Shaw deixará o City neste verão, após as negociações terem sido concluídas com ela “optando por buscar um novo desafio”.
A notícia surgiu na manhã de quinta-feira, poucas horas após a confirmação do título da WSL pelo City, devido à incapacidade do Arsenal de vencer o Brighton na noite de quarta-feira, e será um verdadeiro golpe para os torcedores que desfrutavam da glória do primeiro título da liga desde 2016. A reportagem afirma que Shaw disse ao City que queria permanecer no clube, mas que as negociações “enfrentaram vários obstáculos”, particularmente no que diz respeito à duração da renovação.
O Guardian acrescenta que Shaw manteve as conversas sobre seu futuro o mais privadas possível, para não desviar a atenção da busca do City pelo título da WSL. No entanto, com isso agora resolvido, surgiram detalhes sugerindo que as próximas semanas serão as últimas dela vestindo as cores do clube.
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Grande revés para o Manchester City de Jeglertz
É um golpe enorme, gigantesco para o City. Esta temporada tem sido muito positiva para o clube, depois de uma espera tão longa por mais um título da WSL. As Cityzens passaram por várias ocasiões em que por pouco não conseguiram o título desde 2016, especialmente em 2020, 2021 e 2024. No primeiro ano de Andree Jeglertz no comando, porém, ele conseguiu levar o time à vitória, e Shaw foi um dos grandes motivos para que isso acontecesse.
A jogadora de 29 anos marcou 19 gols em 21 jogos da WSL nesta temporada, tendo formado uma parceria maravilhosa com Vivianne Miedema graças aos ajustes de Jeglertz no sistema da equipe. Isso também ajudou a tirar o melhor da holandesa novamente, que teve sua temporada mais prolífica em vários anos após um período difícil marcado por lesões.
Parecia que o City havia construído uma excelente base para o futuro e que contava com tantas peças excelentes para seguir em frente. No entanto, o clube agora estará em busca de uma atacante neste verão, e será extremamente difícil substituir uma jogadora que marcou mais gols nas cinco principais ligas da Europa do que qualquer outra desde sua transferência do Bordeaux para o City, em 2021.
O Chelsea é o principal candidato à contratação de Shaw
Então, para onde Shaw poderia ir? O Chelsea tem sido o clube mais fortemente associado à jogadora, com o jornal *The Athletic* informando que os Blues ofereceram à atacante um contrato de 1 milhão de libras por ano (1,36 milhão de dólares), valor que o City não havia igualado até o momento da publicação da notícia. É uma transferência que faria muito sentido, já que o Chelsea precisa de uma atacante de referência nesta janela de transferências de verão.
Catarina Macario saiu em março e Sam Kerr parece prestes a partir quando seu contrato expirar, daqui a algumas semanas, deixando o Blues com Mayra Ramirez, que perdeu toda a temporada devido a uma lesão no tendão, e Aggie Beever-Jones, que teve dificuldades para se manter em forma durante toda a campanha e ainda não negociou a renovação de seu próprio contrato, que está prestes a expirar. Ramirez também tem sido especulada para uma saída, apesar de não jogar desde a pré-temporada.
Uma atacante de classe mundial, confiável e consistente seria uma grande ajuda para o Chelsea, que tenta se recuperar de uma temporada decepcionante, especialmente devido à defesa extremamente insatisfatória do título da WSL. Enfraquecer um rival nacional ao adquirir uma jogadora dessas seria um bônus.
O Chelsea terá concorrência, no entanto. O site The Athletic informou anteriormente que Shaw tinha pretendentes em toda a Europa e também nos Estados Unidos, com o Guardian apontando o London City Lionesses, time que não mede gastos, como outra parte interessada, além do Barcelona. O campeão espanhol, no entanto, já conta com uma atacante de classe mundial, Ewa Pajor, e frequentemente precisa lidar com restrições financeiras, o que é particularmente importante neste verão, dada a expiração do contrato da bicampeã da Bola de Ouro, Alexia Putellas.
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Mais um título em jogo para o Shaw & City — contra o Chelsea
A passagem de Shaw pelo Man City ainda não chegou ao fim. As novas campeãs da WSL viajarão para Londres neste fim de semana para enfrentar o Chelsea, time que acabaram de destronar e que é o principal candidato a contratar sua atacante estrela, nas semifinais da FA Cup.
Jeglertz espera que as especulações em torno de Shaw não distraiam sua equipe da possibilidade de conquistar a dobradinha de liga e copa, e que a atacante ainda tenha alguns momentos mágicos para proporcionar antes de encerrar sua passagem de cinco anos por Manchester. Liverpool e Brighton disputarão a outra semifinal da FA Cup, com o vencedor do confronto entre City e Chelsea indo para Wembley como grande favorito ao troféu.