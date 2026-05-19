Getty Images Sport
Traduzido por
Khadija Shaw leva o prêmio de Jogadora da Temporada da WSL após levar o Man City ao primeiro título em uma década
Shaw recebe o prêmio
A jogadora da seleção jamaicana, de 29 anos, teve uma temporada brilhante, terminando como artilheira da divisão pelo terceiro ano consecutivo e impulsionando a campanha do City rumo ao título. O excelente desempenho de Shaw também lhe rendeu o prestigioso prêmio de Jogadora do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol Feminino no início de maio. No entanto, as negociações para a renovação do contrato fracassaram, o que faz com que a prolífica atacante seja fortemente associada a uma transferência no meio do ano para o rival Chelsea, quando seu contrato expirar em junho.
- Getty Images Sport
Casparij presta homenagem
Como Shaw decidiu não comparecer à cerimônia em Londres, a vice-capitã do City, Kerstin Casparij, recebeu o prêmio em seu nome. Ao refletir sobre o impacto da atacante durante as comemorações de volta ao clube, nas quais os torcedores gritavam para que a atacante permanecesse no Etihad Stadium, Casparij disse: "Ela é uma artilheira, uma pessoa incrível e tem sido muito divertido trabalhar com ela. Tenho que agradecer a ela pelas minhas assistências, já que foi ela quem cabeceou esses gols. Ela é simplesmente incrível.”
Outros vencedores confirmados
Shaw conquistou o prêmio principal, à frente das estrelas internacionais Alessia Russo e Kirsty Hanson, enquanto outros prêmios de destaque foram distribuídos por toda a liga. A goleira do Chelsea, Hannah Hampton, recebeu a Luva de Ouro, Veerle Buurman foi eleita a Revelação da Temporada e Hanson garantiu o prêmio de Gol da Temporada. Na segunda divisão, Lily Crosthwaite, do Birmingham City, foi eleita a Jogadora da Temporada, e a Luva de Ouro de Sophie Whitehouse ajudou o Charlton Athletic a chegar às eliminatórias de promoção.
- Getty Images/GOAL
Uma dupla oportunidade se aproxima
O City enfrenta mais um desafio monumental enquanto se prepara para disputar a final da FA Cup Feminina contra o Brighton, no dia 31 de maio. Em excelente fase, o time comandado por Gareth Taylor tem a oportunidade de conquistar uma histórica dobradinha nacional, coroando de forma perfeita o título do campeonato e encerrando a carreira de Shaw no City em grande estilo.
Lista completa dos vencedores dos prêmios da WSL
Jogadora da Temporada da WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Chuteira de Ouro da WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Revelação da WSL: Veerle Buurman (Chelsea)
Luvas de Ouro da WSL: Hannah Hampton (Chelsea)
Gol da Temporada da WSL: Kirsty Hanson (Aston Villa)
Melhor Defesa da Temporada da WSL: Daphne van Domselaar (Arsenal)
Jogadora da Temporada da WSL 2: Lily Crosthwaite (Birmingham City)
Chuteira de Ouro da WSL 2: Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)
Estrela em Ascensão da WSL 2: Neve Herron (Birmingham City)
Luva de Ouro da WSL 2: Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)
Gol da Temporada da WSL 2: Amy Andrews (Sheffield United)
Melhor Defesa da Temporada da WSL 2: Shae Yanez (Crystal Palace)
Torcedora do Ano: Jo Davis (Brighton)
Prêmio Herói do Clube: Heather Carroll (Liverpool)
Jogadora Campeã da Mudança: Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)