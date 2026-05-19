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Manchester City Women Homecoming PartyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Khadija Shaw leva o prêmio de Jogadora da Temporada da WSL após levar o Man City ao primeiro título em uma década

K. Shaw
Manchester City Women
WSL
Futebol feminino

A atacante do Manchester City, Khadija Shaw, foi eleita a Jogadora da Temporada da Superliga Feminina após uma campanha nacional excepcional. A prolífica atacante também conquistou a Chuteira de Ouro ao marcar 21 gols em 22 partidas, levando sua equipe ao primeiro título do campeonato em uma década.

  • Shaw recebe o prêmio

    A jogadora da seleção jamaicana, de 29 anos, teve uma temporada brilhante, terminando como artilheira da divisão pelo terceiro ano consecutivo e impulsionando a campanha do City rumo ao título. O excelente desempenho de Shaw também lhe rendeu o prestigioso prêmio de Jogadora do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol Feminino no início de maio. No entanto, as negociações para a renovação do contrato fracassaram, o que faz com que a prolífica atacante seja fortemente associada a uma transferência no meio do ano para o rival Chelsea, quando seu contrato expirar em junho.



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  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Casparij presta homenagem

    Como Shaw decidiu não comparecer à cerimônia em Londres, a vice-capitã do City, Kerstin Casparij, recebeu o prêmio em seu nome. Ao refletir sobre o impacto da atacante durante as comemorações de volta ao clube, nas quais os torcedores gritavam para que a atacante permanecesse no Etihad Stadium, Casparij disse: "Ela é uma artilheira, uma pessoa incrível e tem sido muito divertido trabalhar com ela. Tenho que agradecer a ela pelas minhas assistências, já que foi ela quem cabeceou esses gols. Ela é simplesmente incrível.”

  • Outros vencedores confirmados

    Shaw conquistou o prêmio principal, à frente das estrelas internacionais Alessia Russo e Kirsty Hanson, enquanto outros prêmios de destaque foram distribuídos por toda a liga. A goleira do Chelsea, Hannah Hampton, recebeu a Luva de Ouro, Veerle Buurman foi eleita a Revelação da Temporada e Hanson garantiu o prêmio de Gol da Temporada. Na segunda divisão, Lily Crosthwaite, do Birmingham City, foi eleita a Jogadora da Temporada, e a Luva de Ouro de Sophie Whitehouse ajudou o Charlton Athletic a chegar às eliminatórias de promoção.



  • Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL

    Uma dupla oportunidade se aproxima

    O City enfrenta mais um desafio monumental enquanto se prepara para disputar a final da FA Cup Feminina contra o Brighton, no dia 31 de maio. Em excelente fase, o time comandado por Gareth Taylor tem a oportunidade de conquistar uma histórica dobradinha nacional, coroando de forma perfeita o título do campeonato e encerrando a carreira de Shaw no City em grande estilo.

  • Lista completa dos vencedores dos prêmios da WSL

    Jogadora da Temporada da WSL: Khadija Shaw (Manchester City)

    Chuteira de Ouro da WSL: Khadija Shaw (Manchester City)

    Revelação da WSL: Veerle Buurman (Chelsea)

    Luvas de Ouro da WSL: Hannah Hampton (Chelsea)

    Gol da Temporada da WSL: Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Melhor Defesa da Temporada da WSL: Daphne van Domselaar (Arsenal)

    Jogadora da Temporada da WSL 2: Lily Crosthwaite (Birmingham City)

    Chuteira de Ouro da WSL 2: Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)

    Estrela em Ascensão da WSL 2: Neve Herron (Birmingham City)

    Luva de Ouro da WSL 2: Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)

    Gol da Temporada da WSL 2: Amy Andrews (Sheffield United)

    Melhor Defesa da Temporada da WSL 2: Shae Yanez (Crystal Palace)

    Torcedora do Ano: Jo Davis (Brighton)

    Prêmio Herói do Clube: Heather Carroll (Liverpool)

    Jogadora Campeã da Mudança: Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

FA Cup
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