Khadija Shaw leva o prêmio de Jogadora da Temporada da WSL após levar o Man City ao primeiro título em uma década

A jogadora da seleção jamaicana, de 29 anos, teve uma temporada brilhante, terminando como artilheira da divisão pelo terceiro ano consecutivo e impulsionando a campanha do City rumo ao título. O excelente desempenho de Shaw também lhe rendeu o prestigioso prêmio de Jogadora do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol Feminino no início de maio. No entanto, as negociações para a renovação do contrato fracassaram, o que faz com que a prolífica atacante seja fortemente associada a uma transferência no meio do ano para o rival Chelsea, quando seu contrato expirar em junho.







