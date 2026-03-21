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Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

Traduzido por

Khadija Shaw foi considerada “de longe a melhor do mundo” pelo técnico do Tottenham depois que a atacante do Manchester City bateu recordes da WSL com um hat-trick relâmpago

A atacante do Manchester City, Khadija “Bunny” Shaw, foi aclamada como “a melhor do mundo” após seu brilhante hat-trick contra o Tottenham no sábado. A centroavante marcou o hat-trick mais rápido da história da Superliga Feminina, na vitória esmagadora do City sobre o Spurs por 5 a 2.

  • A genialidade de Shaw derrota o Tottenham

    Shaw estava em excelente forma quando o City goleou o Spurs por 5 a 2 no sábado. A atacante marcou o hat-trick mais rápido da história da WSL, fazendo três gols em 13 minutos. O contrato da jogadora da seleção jamaicana expira no final da temporada, e os torcedores gritavam incessantemente “renovem com ela” enquanto ela massacrava o Spurs.

    A treinadora Andree Jeglertz, no entanto, não deu mais detalhes sobre o futuro da jogadora, dizendo aos repórteres: “Ela é uma jogadora muito importante. Espero que [ela renove], mas vamos ver. Falamos dos gols, mas também dá para ver como ela defende, como pressiona e como arma jogadas para as outras jogadoras.

    Isso mostra algo sobre ela que se desenvolveu desde o início da temporada e o que ela quer trazer para a equipe. Não é só marcar gols.”

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  • Khadija Shaw Man City Women compositeGetty Images/GOAL

    O atacante do City está registrando estatísticas inacreditáveis

    Shaw tem estado em uma forma realmente incrível ao longo da temporada, marcando 18 gols em 18 partidas da WSL nesta temporada, e agora também conseguiu três hat-tricks consecutivos contra o Tottenham. 

    O técnico do Spurs, Martin Ho, ficou impressionado com o desempenho de Shaw, elogiando suas qualidades após o apito final.

    Quando questionado se Shaw causa medo nos corações de seus defensores, ele disse: “Eu não diria que é medo, mas com certeza é dúvida. Ela é, de longe, a melhor atacante do mundo.

    “Ela marca com os pés, com a cabeça, tem boa articulação e bons deslocamentos.

    Houve momentos no primeiro tempo em que poderíamos ter nos aproximado mais ou impedido os cruzamentos, e quando você não faz isso, acaba sendo punido.”

  • O espanto de Coffey

    Sam Coffey, companheira de equipe de Shaw no City, ficou impressionada com o impacto que ela causou e elogiou suas habilidades como companheira de equipe.

    “Sinto que o que você vê é o que você tem. Ela é tão elétrica, tão boa e tão dominante”, acrescentou Coffey.

    “Adorei o trabalho defensivo dela [contra o Tottenham]. Quando ela pressiona, acho que é uma das melhores atacantes de ataque no mundo.

    “Tem sido uma alegria jogar com ela. Obviamente, eu a respeito há anos, mas agora, conhecê-la melhor e ser sua companheira de equipe é um privilégio. Eu disse antes que me sinto como se estivesse jogando Fifa. Dá para marcar três gols assim em 20 minutos?”

    E a própria Shaw concluiu: “Foi uma boa tarde, devo dizer. Especialmente depois do [empate em 0 a 0 com o Aston Villa] na semana passada. Tenho jogadoras incríveis ao meu redor e só tento dar o meu melhor na ponta do ataque.”

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    E agora?

    O City enfrenta o Manchester United num grande clássico no próximo fim de semana. Atualmente, o time lidera a tabela da WSL, com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o United; este é um confronto decisivo na parte de cima da tabela, e Shaw está em excelente forma.

    Lauren Hemp disse: “É ótimo tê-la no time. Ela converte tantas chances.

    Isso nos dá confiança, especialmente para nós, alas. É ótimo ter jogadoras capazes de marcar o hat-trick mais rápido da história da WSL.”

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