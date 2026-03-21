Shaw estava em excelente forma quando o City goleou o Spurs por 5 a 2 no sábado. A atacante marcou o hat-trick mais rápido da história da WSL, fazendo três gols em 13 minutos. O contrato da jogadora da seleção jamaicana expira no final da temporada, e os torcedores gritavam incessantemente “renovem com ela” enquanto ela massacrava o Spurs.

A treinadora Andree Jeglertz, no entanto, não deu mais detalhes sobre o futuro da jogadora, dizendo aos repórteres: “Ela é uma jogadora muito importante. Espero que [ela renove], mas vamos ver. Falamos dos gols, mas também dá para ver como ela defende, como pressiona e como arma jogadas para as outras jogadoras.

Isso mostra algo sobre ela que se desenvolveu desde o início da temporada e o que ela quer trazer para a equipe. Não é só marcar gols.”