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WSL 2025-26 Team of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Khadija Shaw, Alessia Russo e a Seleção da Temporada da Superliga Feminina 2025-26 da GOAL

WSL
K. Shaw
A. Russo
L. Hemp
V. Miedema
K. McCabe
K. Casparij
T. Koga
Manchester City Women
Arsenal Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
C. Nnadozie
J. Rose
Y. Hasegawa
Especiais e Opinião
Futebol feminino
K. Hanson

Como era de se esperar, o Manchester City domina a Seleção da Temporada da Superliga Feminina 2025-26 da GOAL, depois que a equipe de Andree Jeglertz conquistou com facilidade seu primeiro título em 10 anos, sem sequer precisar de um resultado na última rodada. A composição do restante do time, no entanto, resume bem o quão interessante foi esta campanha.

Embora os nomes dos outros clubes do “Big Four” da WSL normalmente preenchessem essas vagas, não há representação do Chelsea, cuja sequência de seis títulos consecutivos chegou ao fim este ano, nem do Manchester United, que terminou em um impressionante segundo lugar na temporada passada, mas não conseguiu repetir o feito desta vez.

Em vez disso, três das outras cinco jogadoras incluídas atuam em clubes fora dos quatro primeiros colocados, conforme o GOAL revela seu Time da Temporada 2025-26 da WSL...

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    GK: Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Sem dúvida a contratação mais marcante da temporada da WSL, não houve melhor goleira na divisão este ano do que Chiamaka Nnadozie, que tem se destacado desde que chegou ao Brighton no verão passado.

    A jogadora da seleção nigeriana chamou a atenção do técnico do Seagulls, Dario Vidosic, por seu posicionamento agressivo, algo que continuou sendo uma característica fundamental de seu jogo após a mudança para a Inglaterra. “Saber que algo que você ama fazer é apreciado pelo técnico me deu confiança”, disse ela no início desta temporada.

    Nnadozie também trouxe muitas outras qualidades para o time, melhorando o desempenho defensivo do Brighton de forma notável e rápida. Depois de sofrer 41 gols em 22 jogos na temporada 2024-25, o Seagulls reduziu esse número para 27 em 22 partidas nesta temporada, sendo as defesas impressionantes de sua nova goleira um dos principais motivos para essa melhora.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    RB: Kerstin Casparij (Manchester City)

    Nenhuma jogadora da WSL registrou mais assistências na última temporada do que Kerstin Casparij, que atingiu um nível totalmente novo em seu quarto ano no Man City.

    De muitas maneiras, a lateral, que registrou um recorde pessoal de três gols no campeonato além de suas sete assistências, resumiu o que é a equipe do City comandada por Andree Jeglertz. Fortemente envolvida na abordagem ofensiva empolgante e mais direta, foi particularmente impressionante a regularidade com que Casparij contribuiu nos jogos mais importantes, com sete desses 10 gols e assistências ocorrendo em confrontos contra o restante das quatro primeiras colocadas.

    Mas, apesar disso, a jogadora de 25 anos não negligenciou suas tarefas defensivas, com aquela capacidade de subir e descer pela lateral direita incansavelmente, ajudando o City a ser eficaz nas duas pontas do campo em uma campanha vencedora do título.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    CB: Toko Koga (Tottenham)

    Outra candidata ao título de melhor contratação da temporada da WSL, Toko Koga chegou ao Tottenham como uma jogadora relativamente desconhecida de 19 anos e passou os últimos nove meses ganhando destaque com atuações que a consagraram como uma das melhores zagueiras centrais da divisão neste ano.

    “Para alguém que chegou aos 19 anos e agora acabou de completar 20, ela está jogando em um nível altíssimo”, disse o técnico do Spurs, Martin Ho, na semana passada, depois que a jogadora da seleção japonesa ganhou o prêmio de Jogadora da Temporada dos Torcedores Adultos do clube. “Ela está bem acima da sua idade em maturidade e compreensão do futebol. Seu caráter e personalidade são excepcionais para nós, e ela está jogando muito acima da sua idade.”

    A perspectiva de que ela só vai melhorar é empolgante para a jogadora, o clube e o país, com Koga certamente se tornando um pilar fundamental enquanto o Tottenham busca dar continuidade a uma temporada tão forte.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    CB: Jade Rose (Manchester City)

    Mais uma contratação fantástica do verão e mais uma das melhores zagueiras centrais da WSL na última temporada, Jade Rose se adaptou muito bem à vida no Man City. Em sua primeira temporada como profissional, a jogadora da seleção canadense levou algumas semanas para conquistar uma vaga no time titular de Jeglertz, mas, assim que conseguiu, não olhou mais para trás, jogando todos os minutos daí em diante, enquanto o City conquistava o título da WSL pela primeira vez em 10 anos.

    Talvez sua qualidade seja melhor descrita pela companheira de equipe Khadija Shaw, vencedora da Chuteira de Ouro da liga, que sabe muito bem o que é preciso para ser uma zagueira de primeira linha, dada sua experiência de enfrentar essas jogadoras: “Nos próximos anos, em um futuro próximo, ela pode se tornar uma das melhores zagueiras do mundo. Ela precisa acreditar nisso, mas, para mim, tenho visto dia após dia como ela se comporta dentro e fora de campo.”

    Elogio maior do que esse é difícil de encontrar, e ele é totalmente merecido, já que Rose tem se destacado em tantos aspectos em seu primeiro ano na WSL.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    LB: Katie McCabe (Arsenal)

    O fato de Katie McCabe ter atuado como lateral-esquerda, zagueira central e até mesmo no meio-campo na última temporada pelo Arsenal diz tudo sobre sua inteligência futebolística, ajudando a defesa dos Gunners — que sofreu com lesões — a sofrer o menor número de gols da divisão, apesar das constantes mudanças no elenco.

    Em sua posição habitual de lateral-esquerda, a consistência de McCabe brilhou ao longo da campanha, com ela se mostrando especialista em ser um trunfo no ataque e, ao mesmo tempo, contribuir amplamente na defesa. É um equilíbrio bem demonstrado pelas estatísticas da jogadora de 30 anos, que figura entre as cinco melhores do elenco do Arsenal em passes decisivos e passes precisos no terço final do campo, bem como em desarmes, rebatidas, interceptações e bloqueios.

    É por isso que muitos torcedores dos Gunners ficaram tristes com a saída de McCabe no final da temporada, já que o potencial dela de levar todas essas qualidades para um rival nacional, o Man City, parece ser alto.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    CM: Yui Hasegawa (Manchester City)

    É difícil descrever com palavras o quão boa é Yui Hasegawa. Uma pequena volante que já joga em nível de classe mundial há vários anos, é incrível pensar que ela chegou ao Man City em 2022 mais como uma camisa 10. Ela foi imediatamente transformada em uma meia-armadora de profundidade, encarregada de substituir a estrela inglesa Keira Walsh após a saída desta para o Barcelona. Os resultados têm sido excelentes.

    “Acho que ela é uma das melhores volantes do mundo”, declarou Therese Sjogran, diretora de futebol do City, no início desta temporada, quando Hasegawa renovou seu contrato até 2029. “Eu a coloco no mesmo nível de jogadoras como Keira Walsh, da Inglaterra, e Patri Guijarro, da Espanha. No estilo de jogo que temos, ela é fundamental para nós. Uma das melhores do mundo.”

    Esta temporada apenas reforçou ainda mais essa ideia. Hasegawa foi fundamental para o City conquistar seu primeiro título da WSL em 10 anos, com sua leitura de jogo, capacidade de cobrir tanto espaço defensivamente e um impulso maior para ser eficaz no terço final do campo, tudo isso a tornando uma das jogadoras mais destacadas da temporada 2025-26 da WSL.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    CM: Vivianne Miedema (Manchester City)

    Quando o ex-técnico do City, Gareth Taylor, passou a escalar Vivianne Miedema no meio-campo com mais frequência na temporada passada, pudemos ter um vislumbre do que a holandesa era capaz de fazer nessas posições mais recuadas, mas o equilíbrio da equipe parecia um pouco desajustado em alguns momentos. Havia potencial ali, mas não era a estrutura ideal para maximizar o potencial de Miedema e, ao mesmo tempo, tirar o melhor proveito da equipe. As lesões, tanto dela quanto de outras jogadoras ao seu redor, também não ajudaram.

    Jeglertz, porém, encontrou a fórmula perfeita, que resultou em uma excelente campanha para Miedema e para o City. Seus 15 gols e assistências combinados a colocaram em terceiro lugar na WSL no final da temporada, apesar de a estrela holandesa ter perdido os três últimos jogos, com a parceria que desenvolveu com Shaw causando verdadeiros problemas para toda a liga.

    Tem sido uma alegria ver a maior artilheira de todos os tempos da WSL de volta à sua melhor forma após três anos atormentados por lesões.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    CM: Alessia Russo (Arsenal)

    Nenhuma jogadora iria tirar o lugar da camisa 9 no time ideal da GOAL, mas Alessia Russo ainda merece um lugar nesta equipe. Felizmente, a jogadora da seleção inglesa foi utilizada tanto como atacante quanto como camisa 10 pelo Arsenal na última temporada, e é nessa última função que ela entra nesta escalação.

    Independentemente da posição, a jogadora de 27 anos foi impressionantemente eficaz para as Gunners este ano. Um total de 13 gols e seis assistências somaram uma participação direta em gols superada apenas por Shaw, sendo particularmente interessante a forma como Russo se adaptou àquela posição mais recuada, para atuar em conjunto com Stina Blackstenius. Diz muito que a jogadora da seleção sueca também tenha tido sua melhor temporada na WSL até o momento.

    Com Blackstenius tendo renovado seu contrato e Michelle Agyemang prestes a ser integrada ao time dos Gunners em algum momento no futuro próximo, as atuações de Russo jogando atrás da camisa 9 são encorajadoras quando se pensa em como essa equipe pode se adaptar e evoluir para ser uma ameaça ofensiva constante também nos próximos anos.

    Mas não deixe que isso tire o mérito de como ela tem jogado bem quando lidera o ataque. A finalização de Russo, seus instintos na grande área e a capacidade de marcar gols de diversas formas são áreas que continuam a melhorar, levando a esta a ser sua campanha mais prolífica até o momento.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    FW: Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Depois de passar toda a sua carreira profissional até então atuando como ponta, uma mudança de posição aos 27 anos resultou imediatamente na melhor temporada de gols da carreira de Kirsty Hanson, que marcou 12 vezes em 21 jogos e terminou em terceiro lugar na disputa pela Chuteira de Ouro da WSL no ano passado.

    Posicionada mais centralmente no esquema de Natalia Arroyo, Hanson se destacou, marcando esses 12 gols a partir de uma expectativa de gols de apenas 6,7, apresentando uma taxa de conversão de chutes de 21%, o que a coloca acima de jogadoras como Russo, Shaw e Sam Kerr, e atrás de apenas oito jogadoras que também tiveram 10 ou mais chutes.

    Tem sido uma campanha reveladora para Hanson e será fascinante ver o que o futuro reserva para a jogadora da seleção da Escócia em sua nova posição após um ano tão brilhante.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    FW: Khadija Shaw (Manchester City)

    Há quem há muito considere Khadija Shaw a melhor atacante do futebol feminino, e suas atuações na última temporada serviram para reforçar ainda mais essa opinião. Com 21 gols em 22 partidas, a jogadora da seleção jamaicana conquistou sua terceira Chuteira de Ouro consecutiva e, mais importante, seu primeiro título da WSL.

    Recorde também foram batidos ao longo do caminho, incluindo o hat-trick mais rápido da história da WSL na goleada de 5 a 2 sobre o Tottenham, em março. Seu desempenho foi tão impressionante que levou o técnico do Spurs, Martin Ho, a declarar Shaw como “de longe a melhor atacante do mundo” em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Ela marca gols, é boa de cabeça, boa com os pés, boa de costas para o gol, tem boa articulação e bons deslocamentos”, elogiou ele.

    No entanto, não são apenas as contribuições ofensivas de Shaw que merecem destaque. Excelente recurso defensivo com sua presença aérea na área e sua pressão pela frente, ela é uma atacante de centro verdadeiramente completa. É isso que torna sua provável saída do City ainda mais incompreensível do ponto de vista do clube.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    FW: Lauren Hemp (Manchester City)

    Esta não foi uma das temporadas mais produtivas de Lauren Hemp na WSL em termos de gols e assistências, mas sua eficácia é inegável. Presença constante no time titular do Man City, apesar de as laterais serem talvez as posições mais disputadas do elenco, ela liderou a liga em passes decisivos e grandes chances criadas, conquistando assim seu primeiro título da WSL.

    Esses números ajudaram Hemp a somar seis assistências, superada apenas por Casparij e Lynn Wilms, do Aston Villa, que chegaram a sete, com sua persistência em avançar contra as zagueiras ajudando o City a dominar tantos jogos e a ter tanta alegria.

    No entanto, o trabalho defensivo que a jogadora da seleção inglesa realiza também não deve ser esquecido. Quando solicitada a se concentrar nesse aspecto de seu jogo em certas partidas, Hemp nunca se esquivou da tarefa, com seus esforços em todas as áreas desempenhando um papel fundamental no primeiro triunfo do City na WSL em 10 anos.