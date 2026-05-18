Khadija Shaw, Alessia Russo e a Seleção da Temporada da Superliga Feminina 2025-26 da GOAL

Nenhuma jogadora iria tirar o lugar da camisa 9 no time ideal da GOAL, mas Alessia Russo ainda merece um lugar nesta equipe. Felizmente, a jogadora da seleção inglesa foi utilizada tanto como atacante quanto como camisa 10 pelo Arsenal na última temporada, e é nessa última função que ela entra nesta escalação.

Independentemente da posição, a jogadora de 27 anos foi impressionantemente eficaz para as Gunners este ano. Um total de 13 gols e seis assistências somaram uma participação direta em gols superada apenas por Shaw, sendo particularmente interessante a forma como Russo se adaptou àquela posição mais recuada, para atuar em conjunto com Stina Blackstenius. Diz muito que a jogadora da seleção sueca também tenha tido sua melhor temporada na WSL até o momento.

Com Blackstenius tendo renovado seu contrato e Michelle Agyemang prestes a ser integrada ao time dos Gunners em algum momento no futuro próximo, as atuações de Russo jogando atrás da camisa 9 são encorajadoras quando se pensa em como essa equipe pode se adaptar e evoluir para ser uma ameaça ofensiva constante também nos próximos anos.

Mas não deixe que isso tire o mérito de como ela tem jogado bem quando lidera o ataque. A finalização de Russo, seus instintos na grande área e a capacidade de marcar gols de diversas formas são áreas que continuam a melhorar, levando a esta a ser sua campanha mais prolífica até o momento.