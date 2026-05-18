Khadija Shaw, Alessia Russo e a Seleção da Temporada da Superliga Feminina 2025-26 da GOAL

Mais uma contratação fantástica do verão e mais uma das melhores zagueiras centrais da WSL na última temporada, Jade Rose se adaptou muito bem à vida no Man City. Em sua primeira temporada como profissional, a jogadora da seleção canadense levou algumas semanas para conquistar uma vaga no time titular de Jeglertz, mas, assim que conseguiu, não olhou mais para trás, jogando todos os minutos daí em diante, enquanto o City conquistava o título da WSL pela primeira vez em 10 anos.
Talvez sua qualidade seja melhor descrita pela companheira de equipe Khadija Shaw, vencedora da Chuteira de Ouro da liga, que sabe muito bem o que é preciso para ser uma zagueira de primeira linha, dada sua experiência de enfrentar essas jogadoras: “Nos próximos anos, em um futuro próximo, ela pode se tornar uma das melhores zagueiras do mundo. Ela precisa acreditar nisso, mas, para mim, tenho visto dia após dia como ela se comporta dentro e fora de campo.”
Elogio maior do que esse é difícil de encontrar, e ele é totalmente merecido, já que Rose tem se destacado em tantos aspectos em seu primeiro ano na WSL.