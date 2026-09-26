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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Kevin foi incrível' - Mika Godts exalta atuação de mestre de De Bruyne na vitória da Bélgica sobre a Itália

M. Godts
K. De Bruyne
Itália x Bélgica
Itália
Bélgica
Liga das Nações A
PSG
Napoli

O atacante belga Mika Godts fez muitos elogios a Kevin De Bruyne após a atuação de gala do armador na impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália pela Liga das Nações, em Roma. O jogador do Paris Saint-Germain abriu o placar no Estádio Olímpico antes de destacar o brilhantismo criativo do meio-campista na condução do time de Mark van Bommel aos três pontos.

  • Atacantes visitantes silenciam a torcida em Roma

    A Bélgica assumiu o controle desde o início ao se aproveitar de uma defesa hesitante dentro de um Stadio Olimpico atônito. Godts abriu o placar com uma finalização rasteira precisa antes de o reserva Dodi Lukebakio selar a vitória por 2 a 0 no contra-ataque. O resultado condenou a Itália a apenas sua segunda derrota em casa em 40 anos em que sofreu pelo menos dois gols sem marcar.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083781997.jpgFlash Press Agency

    Godts elogia maestro do meio-campo

    Falando à UEFAapós o apito final, o atacante do Paris Saint-Germain adorou cada minuto da exibição ofensiva comandada por De Bruyne, embora tenha sido rápido em alertar contra qualquer complacência.

    Ao comentar a atuação e a aula do meia, Godts disse: "Jogamos muito bem, especialmente no primeiro tempo, quando criamos muitas chances. Foi divertido. Temos muito talento na frente, e Kevin [De Bruyne] foi incrível com aqueles passes. No entanto, voltamos a jogar em três dias e precisamos manter a humildade."

  • Mudança de técnico transforma campanha como visitante

    A vitória na capital deu a Van Bommel um início ideal após sua nomeação como técnico da Bélgica. Para Roberto Mancini, que substituiu Gennaro Gattuso em julho, foi um começo sombrio em sua segunda passagem no comando da Itália. Gianluigi Donnarumma fez uma série de grandes defesas para evitar um prejuízo maior, mas o controle total da Bélgica no meio-campo expôs uma dolorosa diferença de nível.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Agenda apertada aguarda as duas seleções

    O próximo compromisso da Bélgica é um grande confronto em casa contra a França na segunda-feira, 28 de setembro. Do outro lado do continente, a Itália precisa se reorganizar rapidamente para um teste complicado contra a Turquia. A forma como as duas seleções lidarem com essa rápida virada dará o tom para o restante de sua campanha.