'Kevin foi incrível' - Mika Godts exalta atuação de mestre de De Bruyne na vitória da Bélgica sobre a Itália

Falando à UEFAapós o apito final, o atacante do Paris Saint-Germain adorou cada minuto da exibição ofensiva comandada por De Bruyne, embora tenha sido rápido em alertar contra qualquer complacência.

Ao comentar a atuação e a aula do meia, Godts disse: "Jogamos muito bem, especialmente no primeiro tempo, quando criamos muitas chances. Foi divertido. Temos muito talento na frente, e Kevin [De Bruyne] foi incrível com aqueles passes. No entanto, voltamos a jogar em três dias e precisamos manter a humildade."