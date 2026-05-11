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Kevin De Bruyne precisou levar pontos após fraturar a maçã do rosto em uma violenta colisão, enquanto Antonio Conte confirma a nova lesão do craque do Napoli
Acidente no campo de treino deixa De Bruyne fora de ação
Para surpresa dos torcedores presentes no Estádio Diego Armando Maradona, De Bruyne ficou completamente de fora da escalação para a partida crucial do Napoli na Série A. O experiente meio-campista nem sequer ficou no banco de reservas no confronto de segunda-feira contra o Bologna, o que gerou preocupação imediata quanto à sua condição física e disponibilidade para o restante da temporada.
Em entrevista à DAZNantes da partida, Antonio Conte explicou a natureza do contratempo, revelando que um confronto físico durante um treino resultou em uma lesão facial significativa. O ex-técnico do Inter e do Chelsea confirmou que a equipe médica teve que intervir rapidamente para tratar o jogador da seleção belga após uma colisão com um companheiro de equipe.
- AFP
Conte detalha a situação médica
Conte forneceu detalhes específicos sobre a lesão, esclarecendo que, embora De Bruyne tenha escapado de uma lesão cerebral mais grave, os danos físicos foram suficientes para mantê-lo fora da partida. A atualização do técnico destacou a intensidade dos treinos do Napoli sob sua orientação, mesmo com a temporada chegando ao fim.
“No treino, ele sofreu uma colisão de cabeça com a cabeça de outro jogador e abriu a maçã do rosto. Deram-lhe quatro pontos; ele fez exames. Não há traumatismo craniano, mas ele não vai jogar”, disse Conte.
Di Lorenzo volta na hora certa
Embora a ausência de De Bruyne tenha sido um golpe duro para os Partenopei, Conte pôde, pelo menos, contar com o retorno de uma figura fundamental no vestiário. Giovanni Di Lorenzo voltou à equipe titular, dando um impulso muito necessário à defesa e à liderança geral do time.
Conte não hesitou em elogiar o impacto de seu capitão, afirmando: “Giovanni representa um pouco do Napoli do último ciclo, que começou há muito tempo. Ele é o único a ter conquistado tudo o que foi conquistado no período recente. É um jogador carismático e, após 15 dias desde que voltou a treinar conosco, era justo que ele retornasse como titular.”
- AFP
Uma temporada complicada para o belga
De Bruyne passou por uma temporada difícil no plano pessoal, tendo ficado 129 dias afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa, sofrida em outubro passado. O ex-jogador do Manchester City disputou 19 partidas em todas as competições pelo Napoli nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências.
O Napoli está em segundo lugar na Série A antes da partida desta segunda-feira, mas está 15 pontos atrás do líder Inter e dois à frente do AC Milan.