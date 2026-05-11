Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Kevin De Bruyne precisou levar pontos após fraturar a maçã do rosto em uma violenta colisão, enquanto Antonio Conte confirma a nova lesão do craque do Napoli

K. De Bruyne
Napoli
Campeonato Italiano
Bologna
Napoli x Bologna

O Napoli sofreu um grande revés pouco antes da penúltima partida da temporada da Série A, com a desistência de Kevin De Bruyne. O meia belga foi uma surpresa entre os ausentes da escalação para o confronto desta segunda-feira à noite contra o Bologna, após um acidente ocorrido durante o treino.

  • Acidente no campo de treino deixa De Bruyne fora de ação

    Para surpresa dos torcedores presentes no Estádio Diego Armando Maradona, De Bruyne ficou completamente de fora da escalação para a partida crucial do Napoli na Série A. O experiente meio-campista nem sequer ficou no banco de reservas no confronto de segunda-feira contra o Bologna, o que gerou preocupação imediata quanto à sua condição física e disponibilidade para o restante da temporada.

    Em entrevista à DAZNantes da partida, Antonio Conte explicou a natureza do contratempo, revelando que um confronto físico durante um treino resultou em uma lesão facial significativa. O ex-técnico do Inter e do Chelsea confirmou que a equipe médica teve que intervir rapidamente para tratar o jogador da seleção belga após uma colisão com um companheiro de equipe.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-EINDHOVEN-NAPOLIAFP

    Conte detalha a situação médica

    Conte forneceu detalhes específicos sobre a lesão, esclarecendo que, embora De Bruyne tenha escapado de uma lesão cerebral mais grave, os danos físicos foram suficientes para mantê-lo fora da partida. A atualização do técnico destacou a intensidade dos treinos do Napoli sob sua orientação, mesmo com a temporada chegando ao fim.

    “No treino, ele sofreu uma colisão de cabeça com a cabeça de outro jogador e abriu a maçã do rosto. Deram-lhe quatro pontos; ele fez exames. Não há traumatismo craniano, mas ele não vai jogar”, disse Conte.

  • Di Lorenzo volta na hora certa

    Embora a ausência de De Bruyne tenha sido um golpe duro para os Partenopei, Conte pôde, pelo menos, contar com o retorno de uma figura fundamental no vestiário. Giovanni Di Lorenzo voltou à equipe titular, dando um impulso muito necessário à defesa e à liderança geral do time.

    Conte não hesitou em elogiar o impacto de seu capitão, afirmando: “Giovanni representa um pouco do Napoli do último ciclo, que começou há muito tempo. Ele é o único a ter conquistado tudo o que foi conquistado no período recente. É um jogador carismático e, após 15 dias desde que voltou a treinar conosco, era justo que ele retornasse como titular.”

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-INTERAFP

    Uma temporada complicada para o belga

    De Bruyne passou por uma temporada difícil no plano pessoal, tendo ficado 129 dias afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa, sofrida em outubro passado. O ex-jogador do Manchester City disputou 19 partidas em todas as competições pelo Napoli nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências.

    O Napoli está em segundo lugar na Série A antes da partida desta segunda-feira, mas está 15 pontos atrás do líder Inter e dois à frente do AC Milan.

Campeonato Italiano
Pisa crest
Pisa
PIS
Napoli crest
Napoli
NAP
Campeonato Italiano
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bologna crest
Bologna
BOL