Kevin De Bruyne precisou levar pontos após fraturar a maçã do rosto em uma violenta colisão, enquanto Antonio Conte confirma a nova lesão do craque do Napoli

Para surpresa dos torcedores presentes no Estádio Diego Armando Maradona, De Bruyne ficou completamente de fora da escalação para a partida crucial do Napoli na Série A. O experiente meio-campista nem sequer ficou no banco de reservas no confronto de segunda-feira contra o Bologna, o que gerou preocupação imediata quanto à sua condição física e disponibilidade para o restante da temporada.

Em entrevista à DAZNantes da partida, Antonio Conte explicou a natureza do contratempo, revelando que um confronto físico durante um treino resultou em uma lesão facial significativa. O ex-técnico do Inter e do Chelsea confirmou que a equipe médica teve que intervir rapidamente para tratar o jogador da seleção belga após uma colisão com um companheiro de equipe.