O cerne da insatisfação de De Bruyne parece decorrer de uma incompatibilidade tática durante seu período sob o comando do ex-treinador Antonio Conte. O meio-campista foi enfático ao falar sobre sua insatisfação e declarou de forma marcante: "Foi difícil para mim porque Conte tem uma visão de futebol muito diferente da minha... Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol em cada jogo em um 5-4-1... Isso não é tão bom."

Sua relação com o ex-técnico de Chelsea e Tottenham chegou a um ponto de ruptura no fim da campanha, com o belga admitindo publicamente que ficou aliviado ao ver o treinador sair. "Estou feliz que Conte esteja saindo? Para mim, sim."



