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Kevin De Bruyne no Galatasaray?! Gigante turco planeja movimento surpreendente à medida que astro descontente do Napoli fica cada vez mais frustrado com a vida na Serie A
Galatasaray mira contratação ambiciosa de De Bruyne
O Galatasaray está preparando uma proposta significativa para tirar De Bruyne do Napoli durante a atual janela de transferências. Segundo o especialista em transferências Ekrem Konur, o gigante turco espera que a crescente frustração do jogador de 35 anos com a direção esportiva em Nápoles possa abrir caminho para uma transferência para Istambul.
Embora o ex-meia do Manchester City siga sendo um dos jogadores mais condecorados de sua geração, sua temporada de estreia na Serie A foi marcada por inconsistência e atrito interno. De Bruyne fez apenas 21 aparições em todas as competições, embora ainda tenha demonstrado sua classe duradoura ao contribuir com cinco gols e quatro assistências.
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Atrito tático e desdobramentos da saída de Conte
O cerne da insatisfação de De Bruyne parece decorrer de uma incompatibilidade tática durante seu período sob o comando do ex-treinador Antonio Conte. O meio-campista foi enfático ao falar sobre sua insatisfação e declarou de forma marcante: "Foi difícil para mim porque Conte tem uma visão de futebol muito diferente da minha... Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol em cada jogo em um 5-4-1... Isso não é tão bom."
Sua relação com o ex-técnico de Chelsea e Tottenham chegou a um ponto de ruptura no fim da campanha, com o belga admitindo publicamente que ficou aliviado ao ver o treinador sair. "Estou feliz que Conte esteja saindo? Para mim, sim."
Cúpula do Napoli se mantém firme
Apesar da revolta pública, a diretoria do Napoli tentou projetar uma frente unida. O diretor esportivo Giovanni Manna abordou a situação diretamente, reconhecendo que, embora o clube estivesse ciente dos comentários do jogador, ainda o vê como um ativo vital. Manna observou que o clube "não gostou de algumas de suas palavras" mas insistiu que o meio-campista segue sob contrato e deve cumprir suas obrigações com o clube.
Manna foi firme em sua posição de que o jogador não tem o poder de ditar sua saída, ao afirmar: "Kevin não tem que decidir se fica ou sai; ele faz parte do projeto e vai se colocar à disposição do técnico, assim como todos os outros jogadores."
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A era Allegri enfrenta desafios imediatos
À medida que o Napoli entra na era Massimiliano Allegri, o técnico precisa encontrar uma forma de revitalizar um elenco que rendeu abaixo das expectativas na temporada passada. O diretor reconheceu que De Bruyne ainda não se reuniu com o novo chefe, mas um encontro está marcado para o início da pré-temporada. Com o Galatasaray pronto para agir, o Napoli precisa decidir se manter um veterano insatisfeito vale o risco financeiro e para o vestiário.
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