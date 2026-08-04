De Bruyne pode estar se preparando para deixar o Napoli após apenas uma temporada na Serie A. De acordo com o Fichajes, o meio-campista belga de 35 anos está considerando ativamente o seu futuro, com uma transferência para a Major League Soccer surgindo como uma possibilidade concreta.

Apesar de ter contrato na Itália até 30 de junho de 2027, uma saída antecipada pode ser autorizada neste verão. A saída dele vai depender, em última instância, de um clube interessado chegar a um acordo financeiro com o Napoli e apresentar um projeto que convença o veterano armador. Segundo informações, o clube italiano está disposto a estudar uma separação para liberar um dos salários mais altos do elenco.







