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Kevin De Bruyne na MLS? Ídolo do Manchester City está pronto para deixar o Napoli, enquanto dois clubes americanos lideram a corrida pela transferência
Saída do Napoli está nos planos para De Bruyne
De Bruyne pode estar se preparando para deixar o Napoli após apenas uma temporada na Serie A. De acordo com o Fichajes, o meio-campista belga de 35 anos está considerando ativamente o seu futuro, com uma transferência para a Major League Soccer surgindo como uma possibilidade concreta.
Apesar de ter contrato na Itália até 30 de junho de 2027, uma saída antecipada pode ser autorizada neste verão. A saída dele vai depender, em última instância, de um clube interessado chegar a um acordo financeiro com o Napoli e apresentar um projeto que convença o veterano armador. Segundo informações, o clube italiano está disposto a estudar uma separação para liberar um dos salários mais altos do elenco.
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Inter Miami descarta investida por meia-armador
Apesar dos rumores generalizados que ligam De Bruyne a uma transferência para o Inter Miami para se juntar a Lionel Messi, a equipe da Flórida não está em negociações por sua contratação. A franquia da MLS não abriu conversas com seus representantes e não planeja fazê-lo nesta janela.
No entanto, o sonho americano certamente não acabou para o ex-astro do Man City. Chicago Fire e San Diego FC seguem muito atentos à sua situação e demonstraram interesse genuíno em entender as condições necessárias para concluir um acordo. O Chicago Fire tentou anteriormente contratar o internacional belga quando seu contrato expirou na Inglaterra, mas ele optou pela Itália em vez disso.
Problemas com lesões durante sua temporada de estreia na Serie A
De Bruyne se juntou ao Napoli como agente livre no verão de 2025, após uma notável passagem de dez temporadas pelo Etihad Stadium. Ele já havia avaliado opções na MLS antes de, enfim, se comprometer com um contrato de dois anos com a potência italiana.
Infelizmente, sua temporada de estreia em Nápoles foi fortemente prejudicada por problemas físicos. Uma lesão muscular limitou severamente seu tempo de jogo, fazendo com que ele fosse titular em apenas 13 de suas 18 partidas na Serie A. Apesar dos frustrantes contratempos e da falta de consistência, o meio-campista ainda conseguiu somar cinco gols e duas assistências em seus 1.166 minutos em campo.
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Dupla da MLS aguarda a decisão final do meio-campista veterano
Como chegou sem custos, o Napoli ainda pode exigir uma taxa de transferência para autorizar sua saída. Qualquer negociação em potencial também precisará cumprir as rígidas regras financeiras da MLS, o que provavelmente exigirá que De Bruyne ocupe uma vaga de Designated Player.
O próximo passo agora depende inteiramente de De Bruyne, que precisa decidir se vai cumprir seu contrato na Itália ou reduzir as exigências competitivas ao se transferir para os Estados Unidos, à medida que se aproxima da reta final da carreira. Com o Inter Miami oficialmente fora da disputa, Chicago Fire e San Diego FC aguardarão com expectativa sua decisão final antes de fazer uma oferta formal.
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