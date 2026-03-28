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Kevin De Bruyne espera uma seleção americana “agressiva”, enquanto o craque da Bélgica se prepara para o amistoso pré-Mundial contra os jogadores de Mauricio Pochettino
Adversários conhecidos se enfrentam em Atlanta
De Bruyne não tem ilusões quanto à intensidade que a seleção americana trará para o campo sob sua nova liderança. “Eles vão querer [mostrar] ao país que estão prontos para a Copa do Mundo, porque é um grande evento e haverá muita pressão sobre eles”, disse De Bruyne. “Portanto, espero que eles sejam agressivos, e é bom para nós vermos como lidamos com isso, porque nas eliminatórias jogamos contra muitas seleções que talvez tenham jogado com um bloco baixo e talvez agora seja o contrário, então isso pode ser bom para nós.”
- AFP
Quebrando o ciclo da Liga das Nações
A introdução da Liga das Nações da UEFA tornou os amistosos entre confederações uma raridade no futebol moderno. Com as seleções europeias frequentemente limitadas a enfrentar umas às outras, a oportunidade de a Bélgica enfrentar adversários norte-americanos é uma lufada de ar fresco tático para o técnico Rudi Garcia. A Bélgica não enfrenta uma seleção classificada entre as 30 melhores da FIFA fora da Europa desde 2024.
Embora a seleção dos EUA ainda esteja construindo sua identidade sob o comando de Pochettino, ela ostenta um histórico recente na Copa do Mundo que supera o desempenho da Bélgica no Catar. Os americanos chegaram às oitavas de final em 2022, enquanto a “Geração de Ouro” dos Diabos Vermelhos sofreu uma decepcionante eliminação na fase de grupos. Este confronto representa um esforço consciente da Federação Belga de Futebol para se afastar dos ritmos previsíveis das eliminatórias europeias e testar o elenco contra diversos estilos de jogo.
Pochettino rejeita o rótulo de “amigável”
A intensidade competitiva deste jogo foi acentuada pela retórica proveniente do campo da seleção masculina dos EUA. Pochettino tem sido enfático quanto à mentalidade que espera de seus jogadores, sugerindo que o termo “amistoso” é inadequado para uma partida desta magnitude nesta fase do ciclo. Ele quer que sua equipe encare cada minuto em campo como um teste para o maior palco do esporte.
Pochettino sugeriu que essas partidas não deveriam ser chamadas de amistosas, mas sim de “jogos não oficiais”, pois, quando se joga um amistoso, joga-se contra amigos, e esse não é de forma alguma o caso em Atlanta. São duas seleções que querem vencer para mostrar que estão prontas para a Copa do Mundo que se aproxima. Para a seleção dos EUA, é uma chance de provar que pode competir com a elite; para a Bélgica, é uma chance de se adaptar ao clima e à intensidade que enfrentará neste verão.
- AFP
Uma evolução tática para os Red Devils
O caminho da Bélgica nas eliminatórias foi relativamente tranquilo, com confrontos contra seleções como País de Gales, Liechtenstein, Cazaquistão e Macedônia do Norte. Embora esses jogos tenham garantido a vaga no torneio, eles ofereceram poucas oportunidades para uma preparação com pressão alta e alta intensidade. Enfrentar uma equipe comandada por Pochettino proporciona exatamente o estímulo “agressivo” que De Bruyne acredita ter faltado na agenda recente da equipe.
O jogo em Atlanta serve como um campo de experimentação vital para o técnico Garcia refinar suas táticas. Com a Copa do Mundo se aproximando, a capacidade de lidar com um adversário que se recusa a se fechar na defesa é fundamental. Como observou De Bruyne, a mudança de estilo é exatamente o que os Red Devils precisam para garantir que não repitam os erros de torneios anteriores, nos quais tiveram dificuldade em se adaptar a sistemas táticos não europeus.