Kevin De Bruyne espera uma seleção americana “agressiva”, enquanto o craque da Bélgica se prepara para o amistoso pré-Mundial contra os jogadores de Mauricio Pochettino

A introdução da Liga das Nações da UEFA tornou os amistosos entre confederações uma raridade no futebol moderno. Com as seleções europeias frequentemente limitadas a enfrentar umas às outras, a oportunidade de a Bélgica enfrentar adversários norte-americanos é uma lufada de ar fresco tático para o técnico Rudi Garcia. A Bélgica não enfrenta uma seleção classificada entre as 30 melhores da FIFA fora da Europa desde 2024.

Embora a seleção dos EUA ainda esteja construindo sua identidade sob o comando de Pochettino, ela ostenta um histórico recente na Copa do Mundo que supera o desempenho da Bélgica no Catar. Os americanos chegaram às oitavas de final em 2022, enquanto a “Geração de Ouro” dos Diabos Vermelhos sofreu uma decepcionante eliminação na fase de grupos. Este confronto representa um esforço consciente da Federação Belga de Futebol para se afastar dos ritmos previsíveis das eliminatórias europeias e testar o elenco contra diversos estilos de jogo.



