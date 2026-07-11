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Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois não têm certeza sobre o futuro na seleção belga, enquanto jogadores veteranos discutem a possibilidade de se aposentar após a eliminação na Copa do Mundo
Estrelas da Bélgica deixam o futuro em aberto após a eliminação na Copa do Mundo
A campanha da Bélgica na Copa do Mundo terminou com uma derrota por 2 a 1 para a Espanha, deixando em dúvida o futuro de dois de seus jogadores mais experientes. De Bruyne e Courtois evitaram se comprometer com a seleção nacional após o torneio.
De Bruyne, que disputou sua 124ª partida pela Bélgica, admitiu que as exigências físicas do futebol de alto nível cobraram seu preço após um período difícil, que incluiu uma cirurgia no tendão da coxa no final de 2025. Já Courtois viu seu torneio chegar ao fim após ser substituído devido a um problema no quadríceps, apesar de querer continuar em campo.
- Getty Images Sport
De Bruyne quer tirar um período sabático devido ao desgaste físico
Após a eliminação da Bélgica, De Bruyne falou sobre o desgaste físico que vem enfrentando nas últimas temporadas e disse que gostaria de dar um “tempo” na seleção.
“Tenho dois ou três anos difíceis atrás de mim e passei por uma grande cirurgia”, disse De Bruyne àSporza. “Tenho 35 anos. Tenho orgulho de estar aqui, de dar tudo de mim todos os dias e de poder ser um exemplo para essa equipe jovem.”
Quando questionado se a derrota marcaria sua última partida pela Bélgica, ele respondeu: “Acho que não, mas deixe-me dar um tempo agora. Foi um ano agitado, e depois veremos.”
Courtois enfrenta um futuro incerto após o drama da substituição
Courtois, que desempenhou um papel fundamental durante toda a fase de grupos, teve que encerrar sua participação no torneio devido a uma lesão. O jogador do Real Madrid, com 115 partidas pela seleção, falou abertamente sobre seu futuro na seleção.
“Seria bom dar um tempo de um ano na Liga das Nações para que eu possa descansar um pouco”, explicou Courtois. “Assim, poderei voltar a defender o gol nas eliminatórias para o Campeonato Europeu e no próprio Campeonato Europeu. Agora cabe ao técnico da seleção e à federação tomarem uma decisão.
“Vou discutir isso com Vincent Mannaert e o técnico da seleção. Se eles tiverem uma visão diferente da minha, terei que avaliar se posso continuar sendo um ‘Diabo Vermelho’. Talvez esta tenha sido minha última partida pela seleção.”
- AFP
As negociações decisivas definirão o futuro da Bélgica
Espera-se que De Bruyne tire um tempo para refletir antes de decidir se continuará sua carreira na seleção. Já Courtois manterá conversas com Garcia e Mannaert, e o resultado dessas conversas provavelmente determinará se ele continuará fazendo parte dos planos da Bélgica ou se encerrará sua carreira na seleção.
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