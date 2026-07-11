A campanha da Bélgica na Copa do Mundo terminou com uma derrota por 2 a 1 para a Espanha, deixando em dúvida o futuro de dois de seus jogadores mais experientes. De Bruyne e Courtois evitaram se comprometer com a seleção nacional após o torneio.

De Bruyne, que disputou sua 124ª partida pela Bélgica, admitiu que as exigências físicas do futebol de alto nível cobraram seu preço após um período difícil, que incluiu uma cirurgia no tendão da coxa no final de 2025. Já Courtois viu seu torneio chegar ao fim após ser substituído devido a um problema no quadríceps, apesar de querer continuar em campo.