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Kevin De Bruyne é criticado por ex-técnico da Inglaterra e da Itália após o meia revelar que está feliz com a saída de Antonio Conte do Napoli
Capello pede que De Bruyne faça uma autoavaliação
Em uma reação acalorada aos recentes comentários do meio-campista do Napoli, Capello não mediu palavras ao avaliar a atitude do jogador. Em entrevista à Sky Sport Italia, o ex-técnico da Inglaterra e do Real Madrid sugeriu que as reclamações do belga sobre os esquemas táticos eram uma forma de evitar assumir a responsabilidade pessoal por uma temporada difícil.
“As pessoas sempre culpam os outros; elas precisam se olhar bem no espelho. Será que ele realmente se juntou a um time esperando que mudassem todo o sistema de jogo só por causa dele? Acho que Conte tinha em mente o melhor para a equipe com suas escolhas táticas. Respeito muito De Bruyne, mas ele deveria ter examinado sua própria consciência antes de falar”, afirmou Capello.
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O alívio de De Bruyne com a saída de Conte
A polêmica surgiu a partir de uma entrevista em que o meia de 34 anos expressou sua frustração com o estilo de jogo defensivo adotado durante a gestão de Conte. Apesar de o clube ter terminado em segundo lugar na Série A, o ex-jogador do Manchester City sentiu que seus instintos criativos foram reprimidos por uma rígida formação 5-4-1 que priorizava a solidez em detrimento da criatividade.
Quando questionado se estava satisfeito com a saída do técnico, o meio-campista foi brutalmente honesto. “Se estou feliz que Conte esteja saindo? Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não precisava ficar”, confessou. Ele destacou ainda mais a incompatibilidade tática, acrescentando que Conte tem uma visão do futebol muito diferente da sua, o que tornou sua transição para o futebol italiano particularmente desafiadora.
O clima “tóxico” no Maradona
A saída de Conte não se deveu apenas a divergências táticas com os principais jogadores. Após a vitória na última partida da temporada contra o Udinese, o técnico de 56 anos citou a falta de harmonia interna e um ambiente de discórdia dentro do clube como os principais motivos para sua decisão de deixar o cargo de comum acordo.
“No Napoli, falhei em uma coisa: não consegui trazer coesão ao Napoli e, se você não consegue fazer isso, fica difícil lutar contra outras equipes. Vi muito veneno e aqueles que o espalham são fracassados. O Napoli não precisa de fracassados, daqueles que precisam de aprovação. Precisa de pessoas sérias que queiram amar o time, assim como o torcedor que paga pelo ingresso; em vez disso, essas pessoas deveriam ficar longe, pois são prejudiciais. Falhei nesse aspecto e compreendi que nunca seria capaz de unificar o ambiente. Para mim, isso era fundamental, então desisti”, comentou Conte em uma explosiva coletiva de imprensa de despedida.
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Allegri se prepara para a era pós-Conte
Com o capítulo Conte definitivamente encerrado, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, agiu rapidamente para preencher a lacuna. O Partenopei teria identificado o ex-técnico do AC Milan, Massimiliano Allegri, para assumir o comando e restaurar a calma em um vestiário que claramente estava em desacordo com a comissão técnica anterior. Para De Bruyne, a chegada de um novo técnico representa uma chance de recomeçar, desde que ele consiga convencer o novo treinador de que ainda é o meia de classe mundial que dominou a Premier League por uma década.