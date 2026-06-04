Kevin De Bruyne é criticado por ex-técnico da Inglaterra e da Itália após o meia revelar que está feliz com a saída de Antonio Conte do Napoli

Em uma reação acalorada aos recentes comentários do meio-campista do Napoli, Capello não mediu palavras ao avaliar a atitude do jogador. Em entrevista à Sky Sport Italia, o ex-técnico da Inglaterra e do Real Madrid sugeriu que as reclamações do belga sobre os esquemas táticos eram uma forma de evitar assumir a responsabilidade pessoal por uma temporada difícil.

“As pessoas sempre culpam os outros; elas precisam se olhar bem no espelho. Será que ele realmente se juntou a um time esperando que mudassem todo o sistema de jogo só por causa dele? Acho que Conte tinha em mente o melhor para a equipe com suas escolhas táticas. Respeito muito De Bruyne, mas ele deveria ter examinado sua própria consciência antes de falar”, afirmou Capello.