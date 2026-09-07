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Kevin De Bruyne deve fazer sua primeira partida como titular pelo Napoli contra o Arsenal, enquanto Massimiliano Allegri planeja mudanças para a Liga dos Campeões
De Bruyne pode ser titular pela primeira vez
De acordo com o Corriere dello Sport, o Napoli voltou aos treinamentos em Castel Volturno para preparar sua estreia na Champions League contra o Arsenal, no Stadio Diego Armando Maradona, na noite de quarta-feira. O técnico Massimiliano Allegri planeja ajustes importantes na escalação para deixar para trás a dolorosa derrota no fim de semana para a Inter de Milão, no San Siro.
Kevin De Bruyne está pronto para fazer sua primeira partida como titular pelo Napoli, substituindo Antonio Vergara no setor ofensivo.
O confronto tem um significado ainda maior para De Bruyne, que enfrentará o time contra o qual marcou mais gols em sua carreira.
- Jonathan Moscrop
Meia belga ostenta recorde letal contra o Arsenal
A inclusão de De Bruyne leva qualidade de elite comprovada ao meio-campo do Napoli antes de sua 83ª partida na Liga dos Campeões. O meia belga marcou oito gols na carreira contra o Arsenal em 22 confrontos por todas as competições.
Seu retrospecto também é igualmente impressionante nos últimos anos, com participação em 12 gols em suas últimas 17 partidas como titular contra o Arsenal, incluindo três gols e duas assistências nos últimos três encontros entre eles.
Rasmus Hojlund também parece pronto para se beneficiar do serviço de De Bruyne, tendo anteriormente marcado dois gols a partir de duas assistências de De Bruyne contra o Sporting CP.
Allegri considera nova rotação na equipe
Allegri está avaliando vários ajustes táticos junto com a entrada de De Bruyne. Mathias Olivera disputa com Leonardo Spinazzola a vaga na lateral esquerda da linha de quatro da defesa do Napoli.
No meio-campo, Billy Gilmour pode substituir Stanislav Lobotka, que foi substituído em San Siro por fadiga após uma carga intensa de jogos.
No entanto, o Napoli segue sem Alessandro Buongiorno, Davide Marianucci e Gennaro Giovane, que ficaram todos fora da lista de inscritos enviada à Uefa para a fase de liga.
- Orange Pictures
Cirurgia de McTominay e calendário apertado
O Napoli enfrenta mais problemas no elenco com a notícia envolvendo o meio-campista Scott McTominay. O internacional escocês passará por uma cirurgia na Inglaterra nas próximas horas para corrigir uma arritmia benigna, embora siga incluído na lista da Uefa do Napoli.
Allegri precisa lidar com um calendário implacável, com partidas da Serie A contra Bologna e Fiorentina logo após o compromisso europeu.
O Napoli tentará aproveitar o excelente retrospecto de De Bruyne contra adversários ingleses para garantir um início com vitória na Champions League.
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