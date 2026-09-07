De acordo com o Corriere dello Sport, o Napoli voltou aos treinamentos em Castel Volturno para preparar sua estreia na Champions League contra o Arsenal, no Stadio Diego Armando Maradona, na noite de quarta-feira. O técnico Massimiliano Allegri planeja ajustes importantes na escalação para deixar para trás a dolorosa derrota no fim de semana para a Inter de Milão, no San Siro.

Kevin De Bruyne está pronto para fazer sua primeira partida como titular pelo Napoli, substituindo Antonio Vergara no setor ofensivo.

O confronto tem um significado ainda maior para De Bruyne, que enfrentará o time contra o qual marcou mais gols em sua carreira.