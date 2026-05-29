Kerim Alajbegovic: o jovem craque da Bósnia, que vai para o Bayer Leverkusen e sonha em jogar pelo Real Madrid

As atuações de Alajbegovic nesta temporada podem ter chamado a atenção de alguns dos grandes clubes da Europa, já que surgem rumores de interesse de times como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter e Roma em seu país natal, mas seu futuro a curto prazo já está definido (pelo menos por enquanto).
Oito meses após vender o ponta ao Salzburg antes mesmo de ele ter feito sua estreia no time principal, o Leverkusen ativou uma cláusula de recompra de € 8 milhões no contrato do jovem — valor muito abaixo de seu valor de mercado de € 22 milhões (£ 19 milhões/$ 22,5 milhões), segundo o Transfermarkt — para recontratá-lo por um contrato de cinco anos, sugerindo que não há planos de autorizar outra transferência imediata.
O acordo foi confirmado já em março, com o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, afirmando que o jogador “não apenas atendeu às altas expectativas depositadas nele em Salzburgo, como as superou em um curto espaço de tempo”.
Ao comentar sobre a transferência, Alajbegovic disse: “Para mim, é um salto para outro nível. Conheço o clube, e o Leverkusen tem os mais altos padrões. É um dos 16 melhores clubes da Europa, que sempre disputa as primeiras posições da Bundesliga. Muitos jovens jogadores já alcançaram o sucesso aqui. Eu também tenho esse objetivo.”
Ainda existe a possibilidade, porém, de que o Leverkusen queira lucrar com a venda assim que ele retornar. O pai e agente do jogador disse recentemente aoBild que “muitos clubes estão interessados” em seu filho, antes de acrescentar: “Escolhemos deliberadamente seguir o caminho com o Bayer Leverkusen. Nossa relação com o clube e com os dirigentes é excelente.”
É claro, porém, que a BayArena não será o destino final de Alajbegovic. Em entrevista recente à FACE TV sobre suas ambições profissionais, o jovem disse: “Ainda não sou uma grande estrela! Haverá tempo para isso! É verdade que farei tudo o que puder para me tornar uma. Gostaria de jogar pelo [Real] Madrid. Quando era criança, sonhava em dar o meu melhor para jogar pelo Real. Se for o Barcelona, também não tenho problema com isso.”