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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kerim Alajbegovic: o jovem craque da Bósnia, que vai para o Bayer Leverkusen e sonha em jogar pelo Real Madrid

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K. Alajbegovic
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Enquanto Edin Dzeko, de 40 anos, chega ao fim de sua carreira, o futebol bósnio conta com uma nova estrela em potencial para levar o esporte adiante. Kerim Alajbegovic nem havia nascido quando o venerado atacante fez sua estreia pela seleção há 19 anos, mas os dois devem carregar as esperanças do país na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte neste verão.

Formado na base do Bayer Leverkusen, Alajbegovic, de 18 anos, teve uma ascensão meteórica desde que trocou a Bundesliga alemã pela austríaca. Ele se transferiu para o Red Bull Salzburg no verão passado, antes mesmo de estrear na equipe principal na BayArena — mas já fez o suficiente para convencer seu antigo clube a acionar a cláusula de recompra prevista em seu contrato.

No entanto, essa certamente não será a última grande transferência do que tem potencial para ser uma carreira brilhante no mais alto nível; não está fora do reino das possibilidades que o Leverkusen procure lucrar com Alajbegovic imediatamente, em meio a rumores envolvendo uma série de grandes clubes europeus, e o próprio jogador admitiu que sonha em jogar pelo Real Madrid.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a mais nova superestrela do futebol bósnio...

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    Onde tudo começou

    Embora seja um promissor jogador da seleção da Bósnia e Herzegovina, Alajbegovic nasceu, na verdade, em Colônia, na Alemanha, filho de pais bósnios. Seu pai e agente, Semin, também foi jogador de futebol, tendo passado toda a carreira nas divisões inferiores do futebol alemão.

    Kerim deu os primeiros passos em sua trajetória no futebol ainda muito jovem, ingressando na base do clube de sua cidade natal, o FC Colônia, em 2013. Ele passou oito anos se desenvolvendo lá antes de ser contratado pelo rival local, o Leverkusen, em uma transferência precoce que acabou sendo decisiva para sua carreira.

    O Werkself claramente o identificou como um talento de elite em potencial, já que ele se destacou na equipe sub-17 na temporada 2022-23, aos 15 anos. Na temporada seguinte, Alajbegovic já estava ganhando minutos na equipe sub-19, e seu desempenho impressionante de 28 gols e assistências nessa categoria — incluindo uma sequência de 14 em 13 jogos — na temporada 2024-25 despertou o interesse do Salzburg.

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    A grande chance

    Apesar de suas atuações nas categorias de base, Aljabegovic, surpreendentemente, nunca chegou a jogar pela equipe principal do Leverkusen, embora o ex-técnico Xabi Alonso o tenha incluído nas escalações tanto na Bundesliga quanto na Liga dos Campeões durante sua última temporada no comando.

    Como resultado, Alajbegovic partiu em busca de sua grande chance, ingressando no Salzburg — notavelmente parte do grupo de times da Red Bull, que inclui o RB Leipzig — por apenas € 2 milhões em julho de 2025, poucos meses após ter assinado seu primeiro contrato profissional com o Leverkusen.

    O então jogador de 17 anos imediatamente começou a fazer seu antigo clube se arrepender da decisão de deixá-lo ir, marcando em sua estreia oficial na Copa da Áustria antes de marcar sua estreia na Bundesliga austríaca com um gol e uma assistência contra o Grazer AK. Seu gol foi de primeira, quando ele mirou da entrada da área e soltou um chute forte e com efeito que voou por cima do goleiro.

  • Como vai tudo?

    Isso marcou o início do que tem sido uma temporada de grande destaque para Alajbegovic em seu novo clube, com o jovem jogador evoluindo cada vez mais, o que levou o Leverkusen a recomprá-lo apenas oito meses após sua venda. Isso apesar de ele ter assinado rapidamente um novo contrato de quatro anos com o Salzburgo em setembro, logo após completar 18 anos.

    Consolidando-se como titular do Die Roten Bullen, o jovem ponta marcou um total de 17 gols e deu assistências em 44 partidas em todas as competições, incluindo um gol espetacular na Liga Europa contra o Basel.

    No âmbito internacional, ele foi rapidamente promovido à seleção principal da Bósnia, tendo representado seu país natal das categorias sub-15 à sub-21 — talvez com o objetivo de manter a Alemanha longe dele.

    Alajbegovic também representará seu país na Copa do Mundo, após desempenhar um papel fundamental na classificação da seleção — dando assistência ao lendário atacante Dzeko para o gol de empate decisivo na semifinal da repescagem contra o País de Gales, antes de manter a calma para converter o pênalti decisivo na disputa de pênaltis, e depois repetir a façanha na vitória surpreendente sobre a Itália na final.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Principais pontos fortes

    O perfil online do próprio Salzburgo sobre Alajbegovic diz tudo o que você precisa saber sobre seu potencial, embora em termos bastante hiperbólicos: “O talento feroz impressiona pela criatividade, velocidade, técnica excepcionalmente refinada e disposição para dar tudo de si pela equipe.”

    Quando você o vê em plena ação, porém, é difícil contestar muito. Do tipo de ponta que abaixa a cabeça e avança contra os zagueiros, Alajbegovic possui toda a habilidade e velocidade que se espera de um ponta de elite moderno, combinadas com uma característica que realmente o destaca.

    Alajbegovic é ambidestro, o que significa que é capaz de cortar pela esquerda e, ou soltar um chute violento — algo que adora fazer —, ou criar uma chance para um de seus companheiros, com seus gols contra o Grazer e o Basel sendo exemplos perfeitos. Essa ambidestria também significa que ele é versátil o suficiente para jogar em qualquer uma das laterais ou como camisa 10.

    Alajbegovic já tem 1,85 m de altura, o que o torna uma presença ofensiva fisicamente imponente, e isso é algo que ele pode usar a seu favor no futuro.

    É claro que o jovem também tem a mentalidade e a autoconfiança necessárias para ter sucesso. Em entrevista recente à FACE TV, ele disse: “Quando estou em campo, não tenho medo de ninguém! Tenho muita confiança em mim mesmo e faço o mesmo, seja jogando contra um time de nível superior ou inferior.”

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Há espaço para melhorias

    Aos 18 anos, é compreensível que Alajbegovic ainda apresente algumas falhas em certos aspectos. O jovem provavelmente vai querer melhorar sua finalização; considerando algumas das excelentes posições em que consegue se colocar, um total de quatro assistências em todas as competições é um pouco modesto.

    Como era de se esperar, dada a sua juventude, Alajbegovic pode pecar por exagerar às vezes, e já foi observado que ele perde o ritmo durante as partidas. Ele também precisará trabalhar sua contribuição defensiva — especialmente em uma liga de nível mais alto.

    O jogador da seleção da Bósnia também recebeu quatro cartões amarelos em sua temporada de estreia na Áustria, o que sugere que sua disciplina pode ser um problema.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    O próximo... Ousmane Dembélé?

    Embora idolatre Lionel Messi, o estilo de jogo de Alajbegovic, na verdade, tem uma semelhança impressionante com o de duas superestrelas do Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

    Embora compartilhe com o último a herança do Leste Europeu, o estilo de drible de cabeça baixa e a altura, ele também possui a agilidade e a habilidade de usar os dois pés que tornam o primeiro um talento tão especial.

    De fato, sua finalização parece particularmente semelhante à de Dembélé, com Alajbegovic frequentemente cortando para dentro e chutando com os dois pés de fora da área. Ele também compartilha essa habilidade de atuar no meio-espaço, possuindo a visão necessária para criar oportunidades para seus companheiros de equipe.

  • E agora?

    As atuações de Alajbegovic nesta temporada podem ter chamado a atenção de alguns dos grandes clubes da Europa, já que surgem rumores de interesse de times como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter e Roma em seu país natal, mas seu futuro a curto prazo já está definido (pelo menos por enquanto).

    Oito meses após vender o ponta ao Salzburg antes mesmo de ele ter feito sua estreia no time principal, o Leverkusen ativou uma cláusula de recompra de € 8 milhões no contrato do jovem — valor muito abaixo de seu valor de mercado de € 22 milhões (£ 19 milhões/$ 22,5 milhões), segundo o Transfermarkt — para recontratá-lo por um contrato de cinco anos, sugerindo que não há planos de autorizar outra transferência imediata.

    O acordo foi confirmado já em março, com o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, afirmando que o jogador “não apenas atendeu às altas expectativas depositadas nele em Salzburgo, como as superou em um curto espaço de tempo”.

    Ao comentar sobre a transferência, Alajbegovic disse: “Para mim, é um salto para outro nível. Conheço o clube, e o Leverkusen tem os mais altos padrões. É um dos 16 melhores clubes da Europa, que sempre disputa as primeiras posições da Bundesliga. Muitos jovens jogadores já alcançaram o sucesso aqui. Eu também tenho esse objetivo.”

    Ainda existe a possibilidade, porém, de que o Leverkusen queira lucrar com a venda assim que ele retornar. O pai e agente do jogador disse recentemente aoBild que “muitos clubes estão interessados” em seu filho, antes de acrescentar: “Escolhemos deliberadamente seguir o caminho com o Bayer Leverkusen. Nossa relação com o clube e com os dirigentes é excelente.”

    É claro, porém, que a BayArena não será o destino final de Alajbegovic. Em entrevista recente à FACE TV sobre suas ambições profissionais, o jovem disse: “Ainda não sou uma grande estrela! Haverá tempo para isso! É verdade que farei tudo o que puder para me tornar uma. Gostaria de jogar pelo [Real] Madrid. Quando era criança, sonhava em dar o meu melhor para jogar pelo Real. Se for o Barcelona, também não tenho problema com isso.”