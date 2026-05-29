Kerim Alajbegovic: o jovem craque da Bósnia, que vai para o Bayer Leverkusen e sonha em jogar pelo Real Madrid

Formado na base do Bayer Leverkusen, Alajbegovic, de 18 anos, teve uma ascensão meteórica desde que trocou a Bundesliga alemã pela austríaca. Ele se transferiu para o Red Bull Salzburg no verão passado, antes mesmo de estrear na equipe principal na BayArena — mas já fez o suficiente para convencer seu antigo clube a acionar a cláusula de recompra prevista em seu contrato.

No entanto, essa certamente não será a última grande transferência do que tem potencial para ser uma carreira brilhante no mais alto nível; não está fora do reino das possibilidades que o Leverkusen procure lucrar com Alajbegovic imediatamente, em meio a rumores envolvendo uma série de grandes clubes europeus, e o próprio jogador admitiu que sonha em jogar pelo Real Madrid.

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