Getty Images Sport
Traduzido por
Kerim Alajbegovic fala sobre a "grande honra" de se juntar à Juventus, enquanto a ex-joia do Bayer Leverkusen mira sucesso na Serie A
Promessa conclui grande transferência
A Juventus concluiu oficialmente a contratação de Alajbegovic junto ao Leverkusen por uma taxa inicial de € 33 milhões, com bônus que podem elevar o valor total do pacote para € 40 milhões. O ponta internacional da Bósnia e Herzegovina assinou contrato de cinco anos em Turim, válido até junho de 2031. Alajbegovic chega ao Allianz Stadium após um impressionante período por empréstimo no Salzburg, onde somou 13 gols e quatro assistências em 44 partidas.
- GOAL
O sonho de Alajbegovic em Turim
Falando pelos canais oficiais do clube, Alajbegovic expressou seu orgulho após ser apresentado pela Juventus. Ele não conseguiu esconder a felicidade ao pisar em sua nova casa.
Ao refletir sobre suas primeiras impressões de Turim, Alajbegovic disse: "Ontem, no Allianz Stadium, senti emoções maravilhosas. Mal posso esperar para começar, estou muito orgulhoso, é uma grande honra vestir esta camisa e vou dar tudo de mim."
Ao ser convidado a descrever seu estilo de jogo, o ponta nascido em Colônia explicou que é "um jogador que gosta de ter a bola" e gosta de chutar, driblar, criar chances e passar para impulsionar o ataque.
Experiência internacional e prontidão
Alajbegovic já soma 11 partidas e dois gols pela seleção principal da Bósnia, incluindo um gol na Copa do Mundo de 2026. Ele também relembrou ter convertido sua cobrança quando a Bósnia eliminou a Itália durante os playoffs da Copa do Mundo, em março.
Ao relembrar aquela partida, Alajbegovic afirmou: "O jogo contra a Itália foi bom, felizmente vencemos no fim, mas foi muito difícil e eles jogaram muito bem. Sinto-me pronto para a Serie A e para o futebol italiano. Jogar pelo maior time da Itália é motivo de orgulho, e terei de trabalhar duro para melhorar."
Ele destacou sua ambição de "me adaptar muito rapidamente e mostrar minhas qualidades de imediato", ao mesmo tempo em que deixou um conselho para si mesmo mais jovem: "Acredite em si mesmo, porque você pode conquistar muita coisa."
- Getty
Integração de Alajbegovic com Spalletti aguarda definição
Alajbegovic agora se prepara para a integração total ao elenco principal da Juventus sob o comando de Luciano Spalletti antes da nova temporada. Sua capacidade de atuar em qualquer um dos lados, aliada ao fato de chutar com os dois pés, será um trunfo valioso em sua tentativa de garantir uma vaga entre os titulares. A Juventus estreia na Serie A com uma partida fora de casa contra o recém-promovido Frosinone em 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.