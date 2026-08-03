Alajbegovic já soma 11 partidas e dois gols pela seleção principal da Bósnia, incluindo um gol na Copa do Mundo de 2026. Ele também relembrou ter convertido sua cobrança quando a Bósnia eliminou a Itália durante os playoffs da Copa do Mundo, em março.

Ao relembrar aquele confronto, Alajbegovic afirmou: "O jogo contra a Itália foi bom, felizmente vencemos no fim, mas foi muito difícil e eles jogaram muito bem. Eu me sinto pronto para a Serie A e para o futebol italiano. Jogar pelo maior time da Itália é motivo de orgulho, e vou ter de trabalhar duro para melhorar."

Ele enfatizou sua ambição de "me adaptar muito rapidamente e mostrar minhas qualidades de imediato", ao mesmo tempo em que deu um conselho ao seu eu mais jovem: "Acredite em si mesmo, porque você pode conquistar muita coisa."