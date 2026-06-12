Kennet Eichhorn, do Hertha Berlim para o Bayer Leverkusen, por 9 milhões de euros pelo jogador nascido em 2009

Aqui estão as primeiras declarações de Eichhorn: “Após ótimas conversas, optei pelo que considero a melhor solução: o Leverkusen é um clube que soube fazer muitos jogadores, mesmo os mais jovens, crescerem rapidamente, transformando-os em profissionais de alto nível. Farei todo o possível para seguir um caminho semelhante também aqui. Mal posso esperar para dar meu próximo passo em um clube europeu tão empolgante e de alto nível como o Bayer”.





O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, declarou: “Estamos muito felizes por termos conseguido convencer Kennet Eichhorn da nossa proposta. Já estávamos em contato próximo com Kennet e sua família há um ano e, já naquela época, havia se criado um bom relacionamento, o que ficou evidente também nas conversas deste ano. Kennet compartilha da nossa opinião de que o Bayer oferece as melhores condições para que ele cresça e se torne um jogador de altíssimo nível na Bundesliga. As conversas com o nosso treinador, Carles Martinez, também foram marcadas por grande sintonia nos aspectos futebolísticos e por confiança mútua. Com Kennet, agora temos um dos melhores talentos alemães em nossas fileiras.”



