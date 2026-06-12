Kennet Eichhorn, do Hertha Berlim para o Bayer Leverkusen, por 9 milhões de euros pelo jogador nascido em 2009

Kennet Eichhorn muda de clube na Alemanha.
O jovem talento alemão deixa o Hertha Berlim e se transfere para o Bayern Leverkusen por 9 milhões de euros.
Nascido em 2009, ele completará 17 anos no próximo dia 27 de julho.
Kennet Eichhorn muda de clube na Alemanha.
O jovem talento alemão deixa o Hertha Berlim e se transfere para o Bayern Leverkusen por 9 milhões de euros.
Nascido em 2009, ele completará 17 anos no próximo dia 27 de julho.
O Bayer contratou o meio-campista defensivo Kennet Eichhorn, de 16 anos, do Hertha Berlim. O jogador da seleção alemã sub-17 se junta ao Werkself vindo do clube berlinense da 2ª Divisão da Bundesliga com um contrato de longo prazo. Eichhorn disputou 19 partidas pelo time principal do Hertha Berlim na última temporada, marcando dois gols.
Nascido em Bernau, perto de Berlim, Eichhorn chamou a atenção desde muito jovem nas categorias de base. Suas impressionantes atuações, com apenas 16 anos, na posição de meio-campista defensivo na fisicamente exigente Bundesliga 2, fizeram dele um dos jovens jogadores mais cobiçados da Alemanha. Ele vestirá a camisa número 18.
Aqui estão as primeiras declarações de Eichhorn: “Após ótimas conversas, optei pelo que considero a melhor solução: o Leverkusen é um clube que soube fazer muitos jogadores, mesmo os mais jovens, crescerem rapidamente, transformando-os em profissionais de alto nível. Farei todo o possível para seguir um caminho semelhante também aqui. Mal posso esperar para dar meu próximo passo em um clube europeu tão empolgante e de alto nível como o Bayer”.
O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, declarou: “Estamos muito felizes por termos conseguido convencer Kennet Eichhorn da nossa proposta. Já estávamos em contato próximo com Kennet e sua família há um ano e, já naquela época, havia se criado um bom relacionamento, o que ficou evidente também nas conversas deste ano. Kennet compartilha da nossa opinião de que o Bayer oferece as melhores condições para que ele cresça e se torne um jogador de altíssimo nível na Bundesliga. As conversas com o nosso treinador, Carles Martinez, também foram marcadas por grande sintonia nos aspectos futebolísticos e por confiança mútua. Com Kennet, agora temos um dos melhores talentos alemães em nossas fileiras.”