Kenan Yildiz está fora por lesão: Turquia teme pela participação do craque da Juventus na Copa do Mundo

É o que informa o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, o jogador da seleção turca não fará parte da escalação da Juve para a última partida da temporada da Série A contra o Torino, jogo em que a equipe busca a classificação para a Liga dos Campeões.

Yildiz sofreu uma leve lesão muscular na panturrilha, mas não uma ruptura muscular completa. Estima-se que o ponta ficará afastado dos gramados por três semanas — o que também pode afetar sua participação na Copa do Mundo.