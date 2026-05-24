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Kenan Yildiz Juventus 2025Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Kenan Yildiz está fora por lesão: Turquia teme pela participação do craque da Juventus na Copa do Mundo

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K. Yildiz
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Kenan Yildiz sofreu uma lesão na panturrilha durante um treino da Juventus de Turim e, por isso, não poderá jogar na última rodada da Série A.

É o que informa o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, o jogador da seleção turca não fará parte da escalação da Juve para a última partida da temporada da Série A contra o Torino, jogo em que a equipe busca a classificação para a Liga dos Campeões. 

Yildiz sofreu uma leve lesão muscular na panturrilha, mas não uma ruptura muscular completa. Estima-se que o ponta ficará afastado dos gramados por três semanas — o que também pode afetar sua participação na Copa do Mundo. 

  • Afinal, daqui a exatamente três semanas, a Turquia entra em campo para sua estreia na Copa do Mundo, no dia 14 de junho, contra a Austrália. Para Yildiz, isso significa uma corrida contra o tempo para recuperar a forma a tempo. Não há dúvidas de que ele será incluído na lista final de 26 jogadores do técnico da seleção, Vincenzo Montella. O técnico italiano havia convocado até agora 35 jogadores, portanto, ainda precisa cortar nove nomes. Yildiz é considerado, ao lado de Arda Güler, uma grande esperança da Turquia, que ainda enfrentará o Paraguai (20 de junho) e os anfitriões dos EUA (26 de junho) na fase de grupos da Copa do Mundo. 

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  • Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images

    Kenan Yildiz é homenageado pela Série A

    Kenan Yildiz voltou a impressionar nesta temporada que está chegando ao fim em Turim. Por isso, foi distinguido pela liga italiana como “Rising Star of the Season”, ou seja, “Estrela em Ascensão da Temporada”. 

    O jogador de 21 anos, nascido em Regensburg, atuou por muitos anos nas categorias de base do FC Bayern de Munique, antes de não chegar a um acordo para a renovação do contrato com o clube alemão e se transferir para as categorias de base da Juventus. Lá, ele teve um ótimo desempenho e recebeu sua chance na equipe principal, que soube aproveitar. Pela Turquia, ele já soma 28 partidas pela seleção (cinco gols). 

  • Os números de Kenan Yildiz na temporada 25/26:

    Jogos: 47
    Minutos em campo: 3696
    Gols: 11
    Assistências: 10
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