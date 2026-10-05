Além da pura genialidade técnica, Spalletti nutre a mesma admiração pela maturidade e pelo caráter discreto do internacional turco sempre que ele atua fora das limitações táticas tradicionais.

Expandindo essa avaliação, o técnico acrescentou: "Ele precisa jogar um pouco mais, mas vejo semelhanças na imprevisibilidade, na forma como ele fica fora das regras e do timing que você espera no futebol. Ele é um cara adorável, do tipo vizinho ao lado, mas também um líder, daqueles que não precisam falar muito."