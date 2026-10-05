AFP
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Kenan Yildiz é exaltado, enquanto o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, compara a sensação turca à estrela do PSG Khvicha Kvaratskhelia
Spalletti identifica características compartilhadas de Kvaratskhelia
O técnico da Juventus, Spalletti, elogiou Yildiz e afirmou que o atacante atua em uma frequência imprevisível, semelhante à de Kvaratskhelia durante a campanha do título do Napoli em 2022-23. O jogador de 21 anos foi o ponto focal indiscutível da Juventus na temporada passada, depois de somar 14 gols e 10 assistências. No entanto, a atual campanha do atacante turco perdeu força depois que uma fratura no metatarso sofrida em agosto o limitou a apenas 69 minutos em campo.
- Getty Images Sport
Técnico destaca rara loucura inventiva
Spalletti ficou completamente encantado com os instintos de seu jovem atacante, que, na visão dele, podem desmontar até as defesas mais organizadas do futebol italiano. Em entrevista ao Tuttosport, o veterano treinador detalhou o brilho de seu prodígio: "Yildiz faz o futebol brilhar. Cada movimento dele é genial e quebra o sistema. Quando começa, nem ele necessariamente tem um plano do que fará em seguida. Às vezes, nos treinamentos, vejo os defensores preverem seu movimento, e ainda assim não conseguem pará-lo. Ele tem a loucura da invenção. Para mim, ele é comparável a Kvaratskhelia."
Liderança muito além da idade
Além da pura genialidade técnica, Spalletti nutre a mesma admiração pela maturidade e pelo caráter discreto do internacional turco sempre que ele atua fora das limitações táticas tradicionais.
Expandindo essa avaliação, o técnico acrescentou: "Ele precisa jogar um pouco mais, mas vejo semelhanças na imprevisibilidade, na forma como ele fica fora das regras e do timing que você espera no futebol. Ele é um cara adorável, do tipo vizinho ao lado, mas também um líder, daqueles que não precisam falar muito."
- Getty Images Sport
Juventus aguarda retorno decisivo no inverno
O gigante de Turim ocupa atualmente a sétima colocação da Serie A enquanto se prepara para uma difícil viagem para enfrentar o Cagliari quando a pausa internacional terminar. Spalletti terá de esperar pelo menos até dezembro para que seu atacante talismânico se recupere totalmente, desde que ele evite novos problemas físicos. Se a avaliação elogiosa do técnico se mostrar correta, o eventual retorno de Yildiz dará a força ofensiva crucial necessária para recolocar a Juventus na briga pelo título.
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