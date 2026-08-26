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Keith Andrews elogia a profundidade do elenco enquanto o Brentford renovado goleia o Birmingham por 6 a 1 na Copa da Liga Inglesa
Brentford aplica goleada com eficiência clínica
O Brentford garantiu sua vaga na terceira rodada da Copa da Liga com uma contundente goleada por 6 a 1 sobre o Birmingham, da Championship, em St Andrew's. Callum Wilson abriu o placar para os visitantes aos seis minutos, antes de Demarai Gray igualar brevemente o marcador. O Brentford então deslanchou graças a dois gols do zagueiro Nathan Collins, além de gols de Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard e Igor Thiago.
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Andrews minimiza o rodízio
O técnico do Brentford, Andrews, insistiu que não hesitou em fazer mudanças radicais na equipe titular para o jogo da copa. Explicando sua confiança na profundidade do elenco e na qualidade coletiva, Andrews disse: "Eu realmente nem pisquei ao fazer tantas mudanças.
"Existe uma grande narrativa em torno dos jogos de copa quando os técnicos fazem mudanças, mas, com o elenco que temos, as diferenças entre quem joga e quem não joga são mínimas. Precisávamos competir muito para jogar da maneira que queríamos. Achei que, no geral, tivemos uma atuação realmente muito boa."
Jogadores do elenco aproveitam a oportunidade
Andrews fez oito mudanças em relação ao time que venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada da Premier League, com apenas Collins, Dango Ouattara e Vitaly Janelt mantendo seus lugares.
Essa decisão tática foi plenamente justificada por uma atuação de destaque de Jaidon Anthony, que distribuiu três assistências, criou quatro chances e registrou sete toques na área adversária. A vitória dominante ressalta a forte concorrência interna no elenco dos Bees para a campanha de 2026-27.
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Sorteio da terceira rodada se aproxima
O Brentford agora aguarda seu próximo adversário no sorteio da terceira rodada da Carabao Cup, ao lado dos também classificados Hull City e Ipswich Town. A contundente vitória fora de casa representa um grande impulso de confiança antes de seu retorno à Premier League neste fim de semana. Com um elenco totalmente revigorado e em alta à sua disposição, Andrews buscará manter o embalo do início da temporada em todas as competições.
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