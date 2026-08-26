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Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Keith Andrews elogia a profundidade do elenco enquanto o Brentford renovado goleia o Birmingham por 6 a 1 na Copa da Liga Inglesa

K. Andrews
Brentford
Birmingham x Brentford
Birmingham
Carabao Cup
Premier League

Keith Andrews elogiou a profundidade de talento em seu elenco do Brentford depois de ver uma equipe bastante modificada conquistar uma contundente vitória por 6 a 1 sobre o Birmingham City na segunda fase da Carabao Cup, na noite de terça-feira. O Brentford teve uma atuação ofensiva dominante no St Andrew's e garantiu com tranquilidade sua vaga na terceira fase.

  • Brentford aplica goleada com eficiência clínica

    O Brentford garantiu sua vaga na terceira rodada da Copa da Liga com uma contundente goleada por 6 a 1 sobre o Birmingham, da Championship, em St Andrew's. Callum Wilson abriu o placar para os visitantes aos seis minutos, antes de Demarai Gray igualar brevemente o marcador. O Brentford então deslanchou graças a dois gols do zagueiro Nathan Collins, além de gols de Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard e Igor Thiago.

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  • Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Andrews minimiza o rodízio

    O técnico do Brentford, Andrews, insistiu que não hesitou em fazer mudanças radicais na equipe titular para o jogo da copa. Explicando sua confiança na profundidade do elenco e na qualidade coletiva, Andrews disse: "Eu realmente nem pisquei ao fazer tantas mudanças.

    "Existe uma grande narrativa em torno dos jogos de copa quando os técnicos fazem mudanças, mas, com o elenco que temos, as diferenças entre quem joga e quem não joga são mínimas. Precisávamos competir muito para jogar da maneira que queríamos. Achei que, no geral, tivemos uma atuação realmente muito boa."

  • Jogadores do elenco aproveitam a oportunidade

    Andrews fez oito mudanças em relação ao time que venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada da Premier League, com apenas Collins, Dango Ouattara e Vitaly Janelt mantendo seus lugares.

    Essa decisão tática foi plenamente justificada por uma atuação de destaque de Jaidon Anthony, que distribuiu três assistências, criou quatro chances e registrou sete toques na área adversária. A vitória dominante ressalta a forte concorrência interna no elenco dos Bees para a campanha de 2026-27.

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    Sorteio da terceira rodada se aproxima

    O Brentford agora aguarda seu próximo adversário no sorteio da terceira rodada da Carabao Cup, ao lado dos também classificados Hull City e Ipswich Town. A contundente vitória fora de casa representa um grande impulso de confiança antes de seu retorno à Premier League neste fim de semana. Com um elenco totalmente revigorado e em alta à sua disposição, Andrews buscará manter o embalo do início da temporada em todas as competições.

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