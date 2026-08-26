O técnico do Brentford, Andrews, insistiu que não hesitou em fazer mudanças radicais na equipe titular para o jogo da copa. Explicando sua confiança na profundidade do elenco e na qualidade coletiva, Andrews disse: "Eu realmente nem pisquei ao fazer tantas mudanças.

"Existe uma grande narrativa em torno dos jogos de copa quando os técnicos fazem mudanças, mas, com o elenco que temos, as diferenças entre quem joga e quem não joga são mínimas. Precisávamos competir muito para jogar da maneira que queríamos. Achei que, no geral, tivemos uma atuação realmente muito boa."