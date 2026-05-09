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Keinan Davis acusa jogador do Cagliari de insulto "racista e covarde", enquanto companheiro de equipe do Udinese afirma que o adversário "nunca mais deveria pisar em um campo de futebol"
Davis condena insulto racial "covarde"
O incidente ocorreu nos momentos finais da partida entre Cagliari e Udinese, um confronto que, fora isso, não tinha implicações significativas para a classificação no campeonato. Davis teria perdido a compostura e exigido a intervenção do árbitro após ouvir o que descreveu como linguagem intolerável vinda de um adversário, e não das arquibancadas. Embora tenha recebido inicialmente um cartão amarelo por seus protestos, a punição teria sido revogada assim que o árbitro compreendeu a natureza da reclamação.
Recorrendo às redes sociais para expressar sua indignação, Davis não se conteve em identificar a pessoa que acredita ter sido o alvo. “Esse covarde racista me chamou de macaco hoje durante a partida. Espero que a Série A tome alguma providência a respeito, mas vamos ver”, declarou o atacante. O comunicado do Udinese expressou posteriormente sua “total solidariedade e apoio total” ao jogador após os eventos “vergonhosos”.
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Dossena nega as acusações
Dossena respondeu rapidamente às acusações com uma declaração pública, negando categoricamente ter proferido qualquer tipo de insulto. O zagueiro expressou profunda mágoa pessoal diante das alegações, sugerindo que elas vão contra seus valores fundamentais e sua educação. Ele insistiu que nunca se comportou dessa maneira com um colega ao longo de sua carreira.
“Ser acusado de racismo me entristece e me magoa. É uma acusação muito grave; nunca passaria pela minha cabeça dirigir a outra pessoa, um colega, um insulto desse tipo”, disse Dossena. “É a primeira vez que me vejo em uma situação como essa, na qual tenho que me defender de uma acusação infame. Tal comportamento está o mais longe possível da minha cultura e educação.”
Zaniolo pede suspensão vitalícia
As repercussões da partida não se limitaram aos dois protagonistas. Nicolò Zaniolo, do Udinese, também entrou na discussão, publicando uma mensagem contundente no Instagram dirigida ao jogador do Cagliari. Zaniolo ficou indignado com o suposto tratamento dado ao seu companheiro de equipe e sugeriu que não deveria haver lugar no futebol profissional para quem fosse considerado culpado de tal conduta.
“O colega (se é que se pode chamá-lo assim) que hoje ousou insultar meus filhos e insultar meu companheiro de equipe apenas pela cor de sua pele deveria ter vergonha de si mesmo e nunca mais pisar em um campo de futebol”, escreveu Zaniolo. Seus comentários jogaram mais lenha na fogueira, e agora as autoridades do futebol italiano provavelmente serão forçadas a investigar o caso por meio do sistema de justiça esportiva.
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Udinese promete proteger o jogador
A Udinese deixou claro que não vai deixar o assunto morrer, prometendo apoiar Davis à medida que a situação se desenrola. O clube reiterou sua condenação aos “atos deploráveis” que, em sua opinião, prejudicam a integridade do futebol italiano. O clube pediu uma “resolução rápida” do caso para garantir que seja feita justiça caso as alegações se confirmem.
O técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, confirmou que conversou com Dossena imediatamente após o incidente. Pisacane observou que perguntou diretamente ao jogador se ele havia proferido algum comentário racista, recebendo uma negação categórica. Enquanto o clube da Sardenha mantém a inocência de seu jogador, aumenta a pressão sobre a Série A para que esclareça o confronto que ofuscou as partidas do fim de semana.