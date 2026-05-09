Keinan Davis acusa jogador do Cagliari de insulto "racista e covarde", enquanto companheiro de equipe do Udinese afirma que o adversário "nunca mais deveria pisar em um campo de futebol"

O incidente ocorreu nos momentos finais da partida entre Cagliari e Udinese, um confronto que, fora isso, não tinha implicações significativas para a classificação no campeonato. Davis teria perdido a compostura e exigido a intervenção do árbitro após ouvir o que descreveu como linguagem intolerável vinda de um adversário, e não das arquibancadas. Embora tenha recebido inicialmente um cartão amarelo por seus protestos, a punição teria sido revogada assim que o árbitro compreendeu a natureza da reclamação.

Recorrendo às redes sociais para expressar sua indignação, Davis não se conteve em identificar a pessoa que acredita ter sido o alvo. “Esse covarde racista me chamou de macaco hoje durante a partida. Espero que a Série A tome alguma providência a respeito, mas vamos ver”, declarou o atacante. O comunicado do Udinese expressou posteriormente sua “total solidariedade e apoio total” ao jogador após os eventos “vergonhosos”.