Há ruptura entre Moise Kean e a Fiorentina. Segundo o que informa o Violanews, o atacante da Itália teria chegado hoje atrasado ao treino da equipe, recusando-se a ir a campo com os companheiros. Uma decisão forte, que torna ainda mais evidente a ruptura com o clube.
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Kean-Fiorentina, ruptura total: o jogador não quer treinar. O Como pressiona, oferta de 40 milhões de euros
SE RECUSOU A SER TITULAR
Mais uma posição forte, depois do que aconteceu nos bastidores do Olímpico na segunda-feira, antes do duelo com a Roma. Kean deveria ter sido titular, era isso que Grosso havia decidido, mas o ex-Juventus se recusou. Por esse motivo, o argentino Pellegrino foi escalado desde o primeiro minuto. Kean, que começou no banco, entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo no lugar de Mastantuomo, sem deixar sua marca na derrota por 4 a 0.
O Como tenta: aumenta a oferta
O Como monitora Kean há tempos, que tem contrato com a Fiorentina até 2029 e ganha 4 milhões de euros líquidos por ano. Para convencer a Fiorentina, o time de Fàbregas colocou na mesa uma proposta de 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. A resposta deve chegar nas próximas horas: a Fiorentina, antes de dizer sim, precisa encontrar um substituto. Na disputa estão Beto, do Everton, Bonny, da Inter, Emegha, do Chelsea, no ano passado no Strasbourg, e Icardi, sem contrato após a aventura na Turquia, no Galatasaray.
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