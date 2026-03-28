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CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato

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Kean brilha na seleção e reacende o mercado: o valor da cláusula, a avaliação da Fiorentina e os cenários para o Milan

M. Kean
Mercado da bola
Fiorentina
Milan

O atacante está passando por uma temporada difícil, mas não sem jogadas dignas de suas melhores versões, frequentemente exibidas com a camisa da seleção italiana

Uma lesão na tíbia, somada ao incômodo no tornozelo, quase comprometeu a participação de Moise Kean nas eliminatórias da Copa do Mundo com a Itália, mas a recuperação ocorreu conforme o planejado e, após 60 minutos na Liga Conferência entre Rakow e Fiorentina e 85 minutos na Série A entre Fiorentina e Inter, o atacante da Viola vestiu a camisa da Azzurra e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte, garantindo a classificação para a final contra a Bósnia.

No Kean de Bergamo, voltaram a aparecer as qualidades que elevaram o valor da cláusula de rescisão em seu contrato com a Fiorentina, válido até 2029, para 62 milhões de euros, pagáveis em uma única parcela para comprá-lo entre 1º e 15 de julho de 2026. Mas quem pode pagar uma quantia semelhante e quais são, se é que existem, as alternativas?

  • OS NÃO DO VERÃO DE 2025

    Antes de assinar a renovação de contrato com a Fiorentina, elevando seu salário para 4,5 milhões de euros líquidos por temporada, Kean deu a entender aos ricos clubes árabes, como o Al-Hilal — dispostos a pagar os 52 milhões da cláusula de rescisão então em vigor —, que não estava aberto, naquele momento, a transferências para o outro lado do mundo do futebol internacional. Falou-se do Barcelona e do Bayern de Munique caso Lewandowski e Kane saíssem, possibilidade que não se concretizou. Daqui a alguns meses, esses assuntos voltarão à tona, enquanto na Itália 52 milhões com 25 gols na temporada já representavam um pico difícil de escalar, imagine agora que os milhões são 62 e os gols são 9.

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  • CONTORNAR A CLÁUSULA

    No entanto, como vimos, a cláusula de rescisão é válida até 15 de julho, enquanto a janela de transferências fica aberta até o início de setembro. Em outras palavras: Kean pode ser contratado de outras formas, desde que a opção não seja ativada nas duas primeiras semanas de julho por outro clube. Claro, nesse caso, será preciso negociar com a Fiorentina, que, por outro lado, não teria voz ativa se fossem pagos 62 milhões imediatamente.

    Entre os times que têm Kean na lista está o Milan: Massimiliano Allegri o conhece, já o treinou na Juventus e poderia usar o jogador como alavanca, assim como fez com Rabiot no verão. Os rossoneri deveriam então dar início às negociações a partir de 16 de julho, solicitando a avaliação do clube da Viola, que não deve se afastar muito do valor da cláusula, para depois propor uma das fórmulas às quais já nos acostumamos: contrapartida técnica mais dinheiro ou pagamento da quantia, sim, mas parcelado.

  • O Desconhecido de Lea

    Há, no entanto, uma possibilidade que poderia colocar o Milan em condições de pagar 62 milhões imediatamente: a saída de Rafael Leão, que nos últimos dias está sob os holofotes devido aos rumores vindos de Milanello que apontam para algum atrito com Allegri antes da última partida do campeonato. Os dois, Kean e Leão, são muito amigos fora de campo, frequentam juntos eventos sociais e o português nunca escondeu o desejo de jogar ao lado do artilheiro piemontês. As portas do mercado, porém, se movem rapidamente, e essa coincidência está longe de ser garantida.

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