Kean brilha na seleção e reacende o mercado: o valor da cláusula, a avaliação da Fiorentina e os cenários para o Milan

Uma lesão na tíbia, somada ao incômodo no tornozelo, quase comprometeu a participação de Moise Kean nas eliminatórias da Copa do Mundo com a Itália, mas a recuperação ocorreu conforme o planejado e, após 60 minutos na Liga Conferência entre Rakow e Fiorentina e 85 minutos na Série A entre Fiorentina e Inter, o atacante da Viola vestiu a camisa da Azzurra e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte, garantindo a classificação para a final contra a Bósnia.

No Kean de Bergamo, voltaram a aparecer as qualidades que elevaram o valor da cláusula de rescisão em seu contrato com a Fiorentina, válido até 2029, para 62 milhões de euros, pagáveis em uma única parcela para comprá-lo entre 1º e 15 de julho de 2026. Mas quem pode pagar uma quantia semelhante e quais são, se é que existem, as alternativas?