Kazuyoshi Miura bate recorde ao se tornar, aos 59 anos, o artilheiro mais velho da história da Copa do Imperador

Nascido em Shizuoka em fevereiro de 1967, Miura deixou o Japão ainda adolescente para jogar no Brasil, tornando-se profissional no Santos em 1986. Nos quatro anos seguintes, teve passagens por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau e Coritiba, antes de voltar ao seu país em 1990 para se juntar ao Verdy Kawasaki, onde marcou 118 gols em 197 jogos.

Sua carreira também incluiu passagens pela Europa com o Genoa, na Serie A, e o Dinamo Zagreb, na Croácia, seguidas por períodos no futebol japonês com Kyoto Purple Sanga e Vissel Kobe. Ele assinou com o Yokohama FC em 2005, aos 38 anos, e, de forma notável, ainda segue vinculado ao clube 21 anos depois, tendo passado por empréstimo por Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense, de Portugal, Atletico Suzuka e agora Fukushima. Pela seleção do Japão, marcou 55 gols em 89 partidas e também disputou a Copa do Mundo de Futsal de 2012.