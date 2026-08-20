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Kazuyoshi Miura bate recorde ao se tornar, aos 59 anos, o artilheiro mais velho da história da Copa do Imperador
Dois gols superam marca lendária
O jogador de 59 anos bateu o recorde anterior, que pertencia ao ex-meio-campista do Japão Shinji Ono, que marcou na competição aos 41 anos. Seus dois gols de pênalti na quarta-feira vieram depois de um gol nas fases classificatórias do mês passado, que foi seu primeiro gol em uma competição oficial em quase quatro anos. O histórico doblete coroou uma tarde dominante do Fukushima e levou a equipe com tranquilidade à próxima fase.
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A prática dedicada rende frutos
Falando depois de estabelecer um recorde dificilmente igualado, Miura atribuiu sua duradoura precisão à simples preparação diária no campo de treino. "Você nunca sabe quando pode chegar a sua vez", disse aos repórteres. "É por isso que eu pratico isso o tempo todo. Estou feliz que tenha dado resultado."
Jornada pelo mundo abrange décadas
Nascido em Shizuoka em fevereiro de 1967, Miura deixou o Japão ainda adolescente para jogar no Brasil, tornando-se profissional no Santos em 1986. Nos quatro anos seguintes, teve passagens por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau e Coritiba, antes de voltar ao seu país em 1990 para se juntar ao Verdy Kawasaki, onde marcou 118 gols em 197 jogos.
Sua carreira também incluiu passagens pela Europa com o Genoa, na Serie A, e o Dinamo Zagreb, na Croácia, seguidas por períodos no futebol japonês com Kyoto Purple Sanga e Vissel Kobe. Ele assinou com o Yokohama FC em 2005, aos 38 anos, e, de forma notável, ainda segue vinculado ao clube 21 anos depois, tendo passado por empréstimo por Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense, de Portugal, Atletico Suzuka e agora Fukushima. Pela seleção do Japão, marcou 55 gols em 89 partidas e também disputou a Copa do Mundo de Futsal de 2012.
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Longevidade duradoura desafia limites
O Fukushima agora entra na segunda fase embalado, enquanto busca subir na tabela da J3 League. A rotina e a dedicação de Miura seguem como um grande exemplo para os jovens jogadores do elenco. O veterano atacante tentará manter o ritmo de jogo e aumentar sua contagem ao longo do restante da campanha.
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