Michael Kayode finalmente deslanchou na Premier League e, graças às atuações que vem conseguindo pelo Brentford, também conquistou a convocação para o novo ciclo da seleção italiana comandada por Roberto Mancini. Em entrevista ao site oficial da Figc, o lateral revelado pela Fiorentina e campeão europeu sub-19 em 2023 com a Itália contou várias curiosidades ligadas à sua jovem carreira.
Kayode: "Me inspiro em Maldini. Disse não à Nigéria, a Itália é uma honra. Passar da Juventus para o Gozzano me deu força"
O arremesso lateral longo
"Acordei um dia e descobri que tinha um arremesso lateral longo. Em Florença não se usava muito, mas na Inglaterra há até um treinador específico para isso, e começamos a fazer jogadas ensaiadas e táticas. Agora, realmente todo mundo usa".
Bollini com Mancini e a Eurocopa vencida
"Reencontrar o técnico Bollini aqui é fantástico, devo muito a ele. A emoção de vencer a Eurocopa é inesquecível, ainda hoje revejo fotos e vídeos
O não à Nigéria e a emoção da Itália
"Mal posso esperar para voltar para a minha filhinha, ser pai nessa idade é uma emoção incrível. Não acredito que exista alegria maior. A Nigéria me procurou, mas, para qualquer um, jogar pela Itália é uma honra. Antes da partida contra o Chelsea eu não sabia da convocação, descobri pelo telefone e foi uma emoção incrível.
Há muitos jovens aqui na seleção, e isso faz bem para a equipe. Quero dar o máximo pelo grupo. Mancini falou comigo e me explicou o trabalho tático que quer, sempre há o que aprender. E depois ter um capitão do calibre de Donnarumma é fantástico".
Me inspiro em Maldini
"Ídolo? Sempre olhei com interesse para Maldini, enquanto aqui tem Di Lorenzo, que me ajuda muito, é uma fonte de inspiração. Quem me escreveu depois da convocação? Se tenho que citar um, digo Favasuli, estamos em contato e fico feliz com a evolução dele. Acho que ele é um jogador e uma pessoa fantásticos".
Da Juventus ao Gozzano e depois à Fiorentina
"Passar da Juventus para o Gozzano é claramente muito diferente, mas foi justamente aquela experiência que me deu força para chegar a este nível. Aconselho os jovens a não se desesperarem se descerem para categorias inferiores, porque é possível crescer muito.
Tudo o que vivi em Florença foi fantástico, e se estou aqui devo sempre agradecer à Fiorentina. Essa oportunidade se abriu para mim e acho que qualquer um gostaria de jogar na Premier League. Na Inglaterra, consegui melhorar muitas coisas, mas, mais do que olhar para a diferença entre a Serie A e a Premier League, penso que, para um jovem, é fundamental ter minutagem e jogar”.
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