Kayode: "Me inspiro em Maldini. Disse não à Nigéria, a Itália é uma honra. Passar da Juventus para o Gozzano me deu força"

"Mal posso esperar para voltar para a minha filhinha, ser pai nessa idade é uma emoção incrível. Não acredito que exista alegria maior. A Nigéria me procurou, mas, para qualquer um, jogar pela Itália é uma honra. Antes da partida contra o Chelsea eu não sabia da convocação, descobri pelo telefone e foi uma emoção incrível.

Há muitos jovens aqui na seleção, e isso faz bem para a equipe. Quero dar o máximo pelo grupo. Mancini falou comigo e me explicou o trabalho tático que quer, sempre há o que aprender. E depois ter um capitão do calibre de Donnarumma é fantástico".