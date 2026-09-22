Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Michael Kayode Brentford 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Kayode: "Me inspiro em Maldini. Disse não à Nigéria, a Itália é uma honra. Passar da Juventus para o Gozzano me deu força"

Itália
M. Kayode
Juventus
Fiorentina
Milan
P. Maldini
Brentford

Michael Kayode finalmente deslanchou na Premier League e, graças às atuações que vem conseguindo pelo Brentford, também conquistou a convocação para o novo ciclo da seleção italiana comandada por Roberto Mancini. Em entrevista ao site oficial da Figc, o lateral revelado pela Fiorentina e campeão europeu sub-19 em 2023 com a Itália contou várias curiosidades ligadas à sua jovem carreira.

  • O arremesso lateral longo

    "Acordei um dia e descobri que tinha um arremesso lateral longo. Em Florença não se usava muito, mas na Inglaterra há até um treinador específico para isso, e começamos a fazer jogadas ensaiadas e táticas. Agora, realmente todo mundo usa".

    • Publicidade

  • Bollini com Mancini e a Eurocopa vencida

    "Reencontrar o técnico Bollini aqui é fantástico, devo muito a ele. A emoção de vencer a Eurocopa é inesquecível, ainda hoje revejo fotos e vídeos

  • O não à Nigéria e a emoção da Itália

    "Mal posso esperar para voltar para a minha filhinha, ser pai nessa idade é uma emoção incrível. Não acredito que exista alegria maior. A Nigéria me procurou, mas, para qualquer um, jogar pela Itália é uma honra. Antes da partida contra o Chelsea eu não sabia da convocação, descobri pelo telefone e foi uma emoção incrível.

    Há muitos jovens aqui na seleção, e isso faz bem para a equipe. Quero dar o máximo pelo grupo. Mancini falou comigo e me explicou o trabalho tático que quer, sempre há o que aprender. E depois ter um capitão do calibre de Donnarumma é fantástico".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Me inspiro em Maldini

    "Ídolo? Sempre olhei com interesse para Maldini, enquanto aqui tem Di Lorenzo, que me ajuda muito, é uma fonte de inspiração. Quem me escreveu depois da convocação? Se tenho que citar um, digo Favasuli, estamos em contato e fico feliz com a evolução dele. Acho que ele é um jogador e uma pessoa fantásticos".

  • Da Juventus ao Gozzano e depois à Fiorentina

    "Passar da Juventus para o Gozzano é claramente muito diferente, mas foi justamente aquela experiência que me deu força para chegar a este nível. Aconselho os jovens a não se desesperarem se descerem para categorias inferiores, porque é possível crescer muito.

    Tudo o que vivi em Florença foi fantástico, e se estou aqui devo sempre agradecer à Fiorentina. Essa oportunidade se abriu para mim e acho que qualquer um gostaria de jogar na Premier League. Na Inglaterra, consegui melhorar muitas coisas, mas, mais do que olhar para a diferença entre a Serie A e a Premier League, penso que, para um jovem, é fundamental ter minutagem e jogar”.