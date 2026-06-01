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Katie McCabe assina com o Chelsea! A capitã da seleção da Irlanda conclui sua transferência a título gratuito após deixar o Arsenal, rival londrino
Uma grande mudança entre os dois lados de Londres
A jogadora de 30 anos, que se consolidou como uma das atletas mais consistentes do futebol europeu, assinou oficialmente um contrato válido até junho de 2029. O Chelsea também incluiu uma opção de prorrogação do contrato por mais um ano, garantindo que a jogadora da seleção da Irlanda continue sendo uma figura fundamental na busca do clube por títulos no futuro próximo.
A chegada de McCabe ao Kingsmeadow sinaliza uma clara declaração de intenções do Chelsea. Após quase uma década no norte de Londres, a decisão da lateral de se juntar a um rival direto acrescenta uma nova e fascinante dimensão à disputa pelo título da WSL, enquanto o Chelsea busca manter seu domínio no topo do futebol inglês.
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A ligação de McCabe com o Blues desde a infância
A transferência tem um significado pessoal para a estrela nascida em Dublin, cujas raízes familiares estão ligadas ao clube do oeste de Londres. Ao falar sobre a transferência, McCabe revelou seu entusiasmo com a mudança: “É um novo capítulo na minha carreira. Sinto que estou pronta para isso neste momento”, disse ela aos canais oficiais do clube. “Estou muito animada para começar e mostrar aos torcedores do Chelsea o quanto estou pronta para defender o emblema.”
McCabe já está ansiosa pela perspectiva de jogar diante da torcida do Chelsea no icônico estádio do clube. Ela acrescentou: “Estou muito ansiosa para entrar em campo no Stamford Bridge como jogadora do time da casa, estar perto da torcida e disputar títulos em todas as frentes. Este clube vem obtendo sucesso há tantos anos. Quero continuar impulsionando e levando adiante isso e, para mim, o objetivo é trazer esse sucesso de volta ao Chelsea.”
O fim de uma era de glórias no Arsenal
A transferência marca o fim de uma passagem lendária pelo Arsenal, onde McCabe acumulou mais de 300 partidas e marcou 36 gols. Durante sua passagem pelos Gunners, ela conquistou um título da WSL, a FA Cup Feminina e, mais recentemente, a Liga dos Campeões Feminina em 2025. Seu brilhantismo individual foi reconhecido duas vezes pelos torcedores do Arsenal, que a elegeram como a Jogadora da Temporada do clube tanto em 2021 quanto em 2023.
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Liderança e experiência internacional
Além do sucesso nos clubes, McCabe é uma pioneira na seleção da República da Irlanda. Nomeada a capitã mais jovem da história do país aos 21 anos, ela já disputou 105 partidas pela seleção e marcou 34 gols. Ela ficou famosa por levar a Irlanda à sua primeira Copa do Mundo Feminina em 2023, marcando o primeiro gol da equipe no torneio diretamente de um escanteio contra o Canadá. Seu desempenho também lhe rendeu uma vaga na lista de indicados ao Ballon d’Or, tornando-se a primeira jogadora irlandesa a ser indicada desde Roy Keane em 2000.