Katie McCabe assina com o Chelsea! A capitã da seleção da Irlanda conclui sua transferência a título gratuito após deixar o Arsenal, rival londrino

A jogadora de 30 anos, que se consolidou como uma das atletas mais consistentes do futebol europeu, assinou oficialmente um contrato válido até junho de 2029. O Chelsea também incluiu uma opção de prorrogação do contrato por mais um ano, garantindo que a jogadora da seleção da Irlanda continue sendo uma figura fundamental na busca do clube por títulos no futuro próximo.

A chegada de McCabe ao Kingsmeadow sinaliza uma clara declaração de intenções do Chelsea. Após quase uma década no norte de Londres, a decisão da lateral de se juntar a um rival direto acrescenta uma nova e fascinante dimensão à disputa pelo título da WSL, enquanto o Chelsea busca manter seu domínio no topo do futebol inglês.