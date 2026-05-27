Kasper Schmeichel, ícone do Leicester City, anuncia a aposentadoria após diagnóstico de lesão grave

A gravidade da lesão é muito maior do que se temia inicialmente, quando Schmeichel se afastou pela primeira vez da seleção dinamarquesa, em março. Uma aterrissagem desajeitada durante uma partida contra o Stuttgart, em fevereiro, acabou sendo o golpe final. O goleiro revelou que a articulação sofreu uma lesão grave, com ruptura de ligamentos e tendões, o que exigiria um período de recuperação muito longo para um jogador que se aproxima dos 40 anos.

Schmeichel admitiu: “Tem sido um longo processo. Quando pisei nela em fevereiro, senti que algo estava completamente errado. Viajei por vários lugares e fiz alguns exames. A conclusão foi que não havia muito o que fazer, e a conversa passou a ser sobre que tipo de vida eu quero levar daqui para frente. Será que vou conseguir pegar meus filhos no colo? Será que vou conseguir sair e ter uma vida ativa? O sonho era voltar, mas a avaliação foi de que seria muito difícil ter um desempenho em um determinado nível.”



