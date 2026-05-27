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Kasper Schmeichel, ícone do Leicester City, anuncia a aposentadoria após diagnóstico de lesão grave
O fim de uma era para uma lenda da Premier League
Schmeichel ainda mantinha a esperança de voltar aos gramados, mas os especialistas informaram que recuperar a forma física necessária para o futebol de alto nível não é mais uma perspectiva realista após uma lesão catastrófica no ombro.
Em uma entrevista emocionante à TV 2 Sport no Parken, o goleiro de 39 anos revelou a realidade dolorosa de sua situação. “Quando meu contrato com o Celtic expirar em junho, encerrarei minha carreira no futebol”, confirmou Schmeichel. “É uma decisão que foi tomada por mim. Consultei vários cirurgiões e especialistas sobre meu ombro, e eles me disseram que não devo esperar voltar a jogar futebol de alto nível. Pensei muito nisso, mas acredito que agora é o momento certo.”
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Revelados detalhes sobre a lesão grave
A gravidade da lesão é muito maior do que se temia inicialmente, quando Schmeichel se afastou pela primeira vez da seleção dinamarquesa, em março. Uma aterrissagem desajeitada durante uma partida contra o Stuttgart, em fevereiro, acabou sendo o golpe final. O goleiro revelou que a articulação sofreu uma lesão grave, com ruptura de ligamentos e tendões, o que exigiria um período de recuperação muito longo para um jogador que se aproxima dos 40 anos.
Schmeichel admitiu: “Tem sido um longo processo. Quando pisei nela em fevereiro, senti que algo estava completamente errado. Viajei por vários lugares e fiz alguns exames. A conclusão foi que não havia muito o que fazer, e a conversa passou a ser sobre que tipo de vida eu quero levar daqui para frente. Será que vou conseguir pegar meus filhos no colo? Será que vou conseguir sair e ter uma vida ativa? O sonho era voltar, mas a avaliação foi de que seria muito difícil ter um desempenho em um determinado nível.”
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Refletindo sobre uma carreira lendária
Schmeichel se despede do futebol como uma lenda, sobretudo por seu papel na conquista milagrosa do título da Premier League de 2015-16 pelo Leicester City. Enquanto muitos jogadores sonham com uma despedida de conto de fadas em campo, sua última partida acabou sendo uma derrota por 2 a 1 para o Hibernian, na Premiership escocesa. Apesar do final anticlimático, o dinamarquês continua grato por uma carreira que o levou a seguir os passos de seu pai, Peter, para chegar ao topo do esporte.
“Acho que todo mundo sonha em se despedir em campo, mas nem sempre se consegue o que se quer”, disse ele. “O futebol não me deve nada. Tive tantas oportunidades e experiências. O que mais se destaca são as amizades e conexões que fiz. Os momentos que compartilhei com eles, nos bons e maus momentos. Gostaria de ter jogado apenas mais uma partida, mas, infelizmente, não foi possível.”
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Um herói do futebol dinamarquês
A notícia de sua aposentadoria gerou uma enxurrada de homenagens em seu país natal, onde ele foi o goleiro titular indiscutível por mais de uma década. Peter Moller, diretor de futebol da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), não hesitou em destacar o imenso impacto do goleiro na seleção nacional. A liderança e a consistência de Schmeichel foram fundamentais durante as campanhas da Dinamarca em grandes torneios, incluindo as semifinais da Euro 2020.
“Devemos a Kasper um grande agradecimento pelas muitas experiências incríveis que ele proporcionou aos dinamarqueses e à DBU”, afirmou Moller. “Kasper tem sido uma das maiores figuras da história do futebol dinamarquês. Ele não foi apenas um jogador crucial em campo, mas demonstrou um amor único pela Dinamarca e pela seleção nacional. Com seu enorme instinto vencedor, seu profissionalismo e sua busca incansável pela perfeição, ele teve um impacto inestimável no desenvolvimento e no sucesso da seleção nacional ao longo de vários anos.”