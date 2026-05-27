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Kasper-Schmeichel(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Kasper Schmeichel, ícone do Leicester City, anuncia a aposentadoria após diagnóstico de lesão grave

K. Schmeichel
Leicester
Dinamarca
Celtic
Premier League
Campeonato Escocês

Kasper Schmeichel, ícone do Leicester City, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional após uma lesão grave no ombro. O jogador de 39 anos, que atualmente joga pelo Celtic, clube escocês de grande tradição, confirmou que os especialistas médicos lhe informaram que o retorno às competições de alto nível não é mais viável.

  • O fim de uma era para uma lenda da Premier League

    Schmeichel ainda mantinha a esperança de voltar aos gramados, mas os especialistas informaram que recuperar a forma física necessária para o futebol de alto nível não é mais uma perspectiva realista após uma lesão catastrófica no ombro.

    Em uma entrevista emocionante à TV 2 Sport no Parken, o goleiro de 39 anos revelou a realidade dolorosa de sua situação. “Quando meu contrato com o Celtic expirar em junho, encerrarei minha carreira no futebol”, confirmou Schmeichel. “É uma decisão que foi tomada por mim. Consultei vários cirurgiões e especialistas sobre meu ombro, e eles me disseram que não devo esperar voltar a jogar futebol de alto nível. Pensei muito nisso, mas acredito que agora é o momento certo.”

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  • Celtic FC v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Revelados detalhes sobre a lesão grave

    A gravidade da lesão é muito maior do que se temia inicialmente, quando Schmeichel se afastou pela primeira vez da seleção dinamarquesa, em março. Uma aterrissagem desajeitada durante uma partida contra o Stuttgart, em fevereiro, acabou sendo o golpe final. O goleiro revelou que a articulação sofreu uma lesão grave, com ruptura de ligamentos e tendões, o que exigiria um período de recuperação muito longo para um jogador que se aproxima dos 40 anos.

    Schmeichel admitiu: “Tem sido um longo processo. Quando pisei nela em fevereiro, senti que algo estava completamente errado. Viajei por vários lugares e fiz alguns exames. A conclusão foi que não havia muito o que fazer, e a conversa passou a ser sobre que tipo de vida eu quero levar daqui para frente. Será que vou conseguir pegar meus filhos no colo? Será que vou conseguir sair e ter uma vida ativa? O sonho era voltar, mas a avaliação foi de que seria muito difícil ter um desempenho em um determinado nível.”


  • Leicester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Refletindo sobre uma carreira lendária

    Schmeichel se despede do futebol como uma lenda, sobretudo por seu papel na conquista milagrosa do título da Premier League de 2015-16 pelo Leicester City. Enquanto muitos jogadores sonham com uma despedida de conto de fadas em campo, sua última partida acabou sendo uma derrota por 2 a 1 para o Hibernian, na Premiership escocesa. Apesar do final anticlimático, o dinamarquês continua grato por uma carreira que o levou a seguir os passos de seu pai, Peter, para chegar ao topo do esporte.

    “Acho que todo mundo sonha em se despedir em campo, mas nem sempre se consegue o que se quer”, disse ele. “O futebol não me deve nada. Tive tantas oportunidades e experiências. O que mais se destaca são as amizades e conexões que fiz. Os momentos que compartilhei com eles, nos bons e maus momentos. Gostaria de ter jogado apenas mais uma partida, mas, infelizmente, não foi possível.”


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    Um herói do futebol dinamarquês

    A notícia de sua aposentadoria gerou uma enxurrada de homenagens em seu país natal, onde ele foi o goleiro titular indiscutível por mais de uma década. Peter Moller, diretor de futebol da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), não hesitou em destacar o imenso impacto do goleiro na seleção nacional. A liderança e a consistência de Schmeichel foram fundamentais durante as campanhas da Dinamarca em grandes torneios, incluindo as semifinais da Euro 2020.

    “Devemos a Kasper um grande agradecimento pelas muitas experiências incríveis que ele proporcionou aos dinamarqueses e à DBU”, afirmou Moller. “Kasper tem sido uma das maiores figuras da história do futebol dinamarquês. Ele não foi apenas um jogador crucial em campo, mas demonstrou um amor único pela Dinamarca e pela seleção nacional. Com seu enorme instinto vencedor, seu profissionalismo e sua busca incansável pela perfeição, ele teve um impacto inestimável no desenvolvimento e no sucesso da seleção nacional ao longo de vários anos.”