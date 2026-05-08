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Karim Coulibaly: Por que Chelsea, Manchester United e PSG estão de olho na sensação adolescente do Werder Bremen, avaliada em 50 milhões de euros

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Há um ano, Karim Coulibaly ainda nem havia estreado na equipe principal do Werder Bremen. No entanto, 12 meses depois, o zagueiro central pode estar prestes a bater um recorde de transferência ao deixar o time da Bundesliga aos 18 anos. O jogador da seleção juvenil da Alemanha teve uma temporada de destaque no Weserstadion, chamando a atenção de alguns dos principais clubes da Europa, e o Werder parece já estar pronto para lucrar com a venda.

Zagueiros centrais canhotos de elite são raros como ouro, e é provavelmente por isso que o jovem Coulibaly tem despertado tanto interesse ao longo da temporada. Ele tem demonstrado um tipo de serenidade, habilidade com a bola e leitura de jogo que contrastam com sua pouca idade, apesar de o Werder estar em uma batalha contra o rebaixamento.

Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain lideram a longa lista de clubes que foram associados a uma possível contratação do zagueiro, embora de forma bastante vaga, mas há muitas outras opções mais realistas que, segundo relatos, estariam na disputa à medida que a temporada entra em suas últimas semanas.

Abaixo, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre um jogador que pode ser uma das maiores sensações do mercado no próximo verão...

  • Karim CoulibalyGetty

    Onde tudo começou

    De ascendência marfinense, Coulibaly nasceu na cidade de Oldenburg, no norte da Alemanha, em maio de 2007, não muito longe de Bremen. Na verdade, ele daria os primeiros passos rumo à carreira profissional mais longe, no Barmbek-Uhlenhorst, de Hamburgo, em 2016, passando a integrar as categorias de base do HSV, outrora gigante do futebol alemão, dois anos depois.

    Ele passou seis anos se desenvolvendo na academia do Hamburgo e foi claramente identificado como um grande talento defensivo, chegando à seleção sub-19 quando ainda tinha apenas 16 anos, jogando ao lado de garotos bem mais velhos do que ele.

    Coulibaly já havia construído uma reputação promissora quando voltou para mais perto de casa em 2024, ingressando no Werder Bremen, rival acirrado do Hamburgo no Nordderby (ou “Derby do Norte”), ao expirar seu contrato, apesar do interesse de toda a Europa e da determinação do HSV em mantê-lo.

    “Ele é fisicamente forte, incrivelmente rápido e versátil na zaga e no meio-campo defensivo”, disse o diretor da academia do Werder, Bjorn Schierenbeck, na chegada de Coulibaly. Naquela época, ele já era também jogador da seleção alemã sub-17.

    • Publicidade
  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    A grande chance

    As atuações de Coulibaly ao longo da temporada 2023-24 provavelmente contribuíram bastante para gerar grande parte desse interesse, já que ele dividiu seu tempo entre as categorias sub-17 e sub-19, atuando como capitão da primeira. Em agosto de 2023, ele marcou um notável hat-trick jogando como volante contra o Viktoria Berlin, o que acabou sendo o prenúncio de uma ascensão meteórica ao longo da campanha.

    Embora tenha precisado ser paciente para ter sua chance no Werder, Coulibaly tornou-se uma peça fundamental da equipe sub-19 em 2024-25, ajudando-a a conquistar a DFB-Pokal juvenil no dia de seu aniversário de 18 anos, após marcar um gol na semifinal. Seu desempenho lhe rendeu treinos com o time principal e uma convocação para o elenco do confronto da Bundesliga contra o Wolfsburg em março de 2025, embora ele não tenha saído do banco.

    No entanto, ele não precisaria esperar muito mais para ter sua chance no time principal; após assinar seu primeiro contrato profissional com o Werder no verão e impressionar durante a pré-temporada, ele fez sua estreia como profissional saindo do banco na goleada sofrida na estreia contra o Eintracht Frankfurt. Uma crise de lesões na defesa abriu as portas para ele, e ele foi titular na partida seguinte contra o Bayer Leverkusen, marcando um dramático gol de empate aos 94 minutos ao completar de voleio um rebote na trave, em um momento digno de sonhos.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    Como vai tudo?

    Desde então, Coulibaly não mais olhou para trás, consolidando-se como titular indiscutível do Die Grun-Wiessen graças à sua serenidade e habilidade com a bola; até o momento da temporada 2025-26, ele só perdeu jogos da Bundesliga por suspensão ou lesões. No âmbito internacional, o zagueiro central estreou pela seleção sub-21 da Alemanha.

    No entanto, nem tudo tem sido fácil, com o Werder conseguindo apenas afastar a ameaça do rebaixamento após uma agonizante sequência de três meses sem vitórias, que se estendeu de novembro a fevereiro e resultou na saída do ex-técnico Horst Steffen. No meio desse período difícil, Coulibaly foi expulso na goleada sofrida contra o Stuttgart por duas faltas passíveis de cartão e ficou de fora no mês seguinte devido a um problema no tendão da coxa.

    Apesar disso, ele continuou a impressionar como um membro sempre presente da zaga, e recuperou a forma a tempo de ajudar seu time a recuperar um pouco do ritmo em um momento crucial da temporada, sob o comando do sucessor de Steffen, Daniel Thioune. O Werder está agora seis pontos à frente do Wolfsburg, que ocupa a temida vaga na repescagem de rebaixamento.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Principais pontos fortes

    Coulibaly certamente parece ter potencial para se tornar um zagueiro central de elite na era moderna. Já mencionamos sua serenidade, o que o deixa muito à vontade para sair jogando da defesa, seja com passes curtos ou observando o campo para encontrar um companheiro com um passe longo e preciso de pé esquerdo. Se não houver uma opção disponível, ele não hesita em levar a bola para frente.

    Seu físico alto e esguio, com 1,90 m, significa que ele é capaz de dominar nos duelos aéreos, e ele também ostenta um histórico bastante bom no chão; ele conquistou impressionantes 173 desarmes na Bundesliga até agora nesta temporada, usando suas pernas longas para lhe dar um alcance extra quando se lança. O senso de posicionamento de Coulibaly significa que ele frequentemente está no lugar certo para fazer um grande bloqueio também. Ele também não fica para trás em velocidade, apesar da altura, atingindo uma velocidade máxima de 33 km/h na temporada 2025-26.

    “Temos muita confiança no Karim”, disse o ex-técnico do Werder, Steffen, antes da estreia oficial do jovem. “Ele é bom em situações de um contra um e tem uma altura razoável. Sua construção de jogadas também é excelente. Ele já é muito sereno para sua pouca idade. Não se deixou estressar durante a pré-temporada e sempre encontrou soluções.”

    Embora tenha jogado apenas como zagueiro central nesta temporada, Coulibaly também é versátil o suficiente para atuar no meio-campo, se necessário, com suas habilidades se adaptando igualmente bem à posição de volante.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Há espaço para melhorias

    Talvez não seja surpresa que Coulibaly, aos 18 anos, ainda não seja um jogador pronto, e há muito trabalho a ser feito para garantir que ele alcance todo o seu potencial óbvio. Como praticante de um estilo moderno e ousado de defesa, que combina habilidade nos passes e uma postura ofensiva, ele cometeu alguns erros de grande repercussão nesta temporada.

    O zagueiro central, na verdade, errou um passe em sua estreia contra o Leverkusen, o que acabou levando Patrik Schick a marcar o primeiro gol, e perdeu um duelo crucial na linha do meio-campo contra seu ex-clube, o Hamburgo, no recente Nordderby, resultando no gol de empate de Robert Glatzel. Thioune defendeu seu jogador após o último incidente, dizendo: “Ele não teve apoio. Estamos falando de um jogador de 18 anos que ainda está amadurecendo contra um de 30 anos que sabe exatamente como se comportar.”

    Coulibaly também foi driblado algumas vezes em sua temporada de estreia no time principal, enquanto seu cartão vermelho contra o Stuttgart, em dezembro, reflete que ele inevitavelmente carece de um pouco de maturidade e experiência. No entanto, tudo isso será considerado normal para um jogador que, fora isso, tem demonstrado consistentemente que possui potencial de elite.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    O próximo... Gabriel Magalhães?

    Como um promissor zagueiro central canhoto, a ascensão de Gabriel Magalhães, pilar do Arsenal, certamente servirá de referência para Coulibaly. Considerado por muitos o melhor zagueiro central canhoto do mundo, Gabriel se destaca nos aspectos mais essenciais de sua função, combinando-os com garra e agressividade, dominando nos duelos aéreos e no chão, além de se arriscar com bloqueios e desarmes de última hora. É claro que ele também se destaca ao sair jogando da defesa.

    Obviamente, Coulibaly tem um longo caminho a percorrer para chegar perto do nível do brasileiro, mas, dadas suas habilidades, esse deve ser o parâmetro de referência. Em sua trajetória atual, nada sugere que o jovem alemão não possa se tornar um zagueiro central de alto nível com perfil semelhante.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    E agora?

    À medida que a temporada chega ao fim e com a permanência na Bundesliga praticamente garantida, as atenções dentro do Weserstadion, do Werder, estarão voltadas para o futuro de Coulibaly. De fato, há uma forte possibilidade de que o clube resolva lucrar com a venda de sua nova estrela defensiva ao final desta temporada de destaque.

    De acordo com reportagens na Alemanha, vários dos principais times europeus têm acompanhado de perto o progresso do zagueiro central ao longo da campanha 2025-26 por meio de suas redes de olheiros, e tanto o clube quanto o jogador esperam que a transferência aconteça já neste verão, após terem mantido conversas sobre uma possível saída.

    Ao abordar recentemente o futuro de Coulibaly, o diretor de futebol da equipe principal do Werder, Peter Niemeyer, disse de forma bastante reveladora àrevista Kicker: “Estamos cientes de que há movimentação em relação a essa questão de pessoal, mas atualmente não há indícios de quais possam ser os próximos passos ou se isso já acontecerá no verão. É claro, naturalmente, que um jogador com esse perfil atrai grande interesse e muita atenção.”

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle, Napoli e Marselha estão entre os clubes que demonstraram interesse no jovem, cujo contrato ainda tem três anos de duração. Assim, o Werder está em uma posição de força nas negociações e, segundo relatos, poderia exigir até € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 59 milhões) por seus serviços — um valor que o tornaria, de longe, a maior venda da história do clube. Ele certamente será um dos nomes a serem observados neste verão.