Zagueiros centrais canhotos de elite são raros como ouro, e é provavelmente por isso que o jovem Coulibaly tem despertado tanto interesse ao longo da temporada. Ele tem demonstrado um tipo de serenidade, habilidade com a bola e leitura de jogo que contrastam com sua pouca idade, apesar de o Werder estar em uma batalha contra o rebaixamento.
Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain lideram a longa lista de clubes que foram associados a uma possível contratação do zagueiro, embora de forma bastante vaga, mas há muitas outras opções mais realistas que, segundo relatos, estariam na disputa à medida que a temporada entra em suas últimas semanas.
Abaixo, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre um jogador que pode ser uma das maiores sensações do mercado no próximo verão...