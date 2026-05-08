Coulibaly certamente parece ter potencial para se tornar um zagueiro central de elite na era moderna. Já mencionamos sua serenidade, o que o deixa muito à vontade para sair jogando da defesa, seja com passes curtos ou observando o campo para encontrar um companheiro com um passe longo e preciso de pé esquerdo. Se não houver uma opção disponível, ele não hesita em levar a bola para frente.

Seu físico alto e esguio, com 1,90 m, significa que ele é capaz de dominar nos duelos aéreos, e ele também ostenta um histórico bastante bom no chão; ele conquistou impressionantes 173 desarmes na Bundesliga até agora nesta temporada, usando suas pernas longas para lhe dar um alcance extra quando se lança. O senso de posicionamento de Coulibaly significa que ele frequentemente está no lugar certo para fazer um grande bloqueio também. Ele também não fica para trás em velocidade, apesar da altura, atingindo uma velocidade máxima de 33 km/h na temporada 2025-26.

“Temos muita confiança no Karim”, disse o ex-técnico do Werder, Steffen, antes da estreia oficial do jovem. “Ele é bom em situações de um contra um e tem uma altura razoável. Sua construção de jogadas também é excelente. Ele já é muito sereno para sua pouca idade. Não se deixou estressar durante a pré-temporada e sempre encontrou soluções.”

Embora tenha jogado apenas como zagueiro central nesta temporada, Coulibaly também é versátil o suficiente para atuar no meio-campo, se necessário, com suas habilidades se adaptando igualmente bem à posição de volante.