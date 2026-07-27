Karim Benzema se pronuncia sobre a iminente chegada de Zinedine Zidane como novo técnico da seleção francesa

Benzema manifestou publicamente seu total apoio a Zidane, enquanto a Federação Francesa de Futebol se prepara para finalizar uma transição histórica na direção técnica. Falando com franqueza durante uma entrevista à Konbini para o popular quadro “In or Out”, o experiente atacante não conseguiu esconder sua empolgação em relação à mudança tática que se aproxima. Após a decepcionante eliminação da França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, a longa era de Didier Deschamps está chegando rapidamente ao fim, com Zidane sendo apontado como o principal favorito para assumir oficialmente o comando da seleção nacional

“Ele é uma lenda, é o irmão mais velho”, afirmou Benzema, refletindo sobre o profundo vínculo que a dupla construiu ao conquistar juntos vários títulos da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu. “Se estou feliz com a possibilidade de ele se tornar o técnico dos Bleus? Não tenho certeza se será ele, mas se for ele, sim, estou muito feliz.”