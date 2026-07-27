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Karim Benzema se pronuncia sobre a iminente chegada de Zinedine Zidane como novo técnico da seleção francesa
Benzema estende o tapete vermelho para o “irmão mais velho”
Benzema manifestou publicamente seu total apoio a Zidane, enquanto a Federação Francesa de Futebol se prepara para finalizar uma transição histórica na direção técnica. Falando com franqueza durante uma entrevista à Konbini para o popular quadro “In or Out”, o experiente atacante não conseguiu esconder sua empolgação em relação à mudança tática que se aproxima. Após a decepcionante eliminação da França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, a longa era de Didier Deschamps está chegando rapidamente ao fim, com Zidane sendo apontado como o principal favorito para assumir oficialmente o comando da seleção nacional
“Ele é uma lenda, é o irmão mais velho”, afirmou Benzema, refletindo sobre o profundo vínculo que a dupla construiu ao conquistar juntos vários títulos da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu. “Se estou feliz com a possibilidade de ele se tornar o técnico dos Bleus? Não tenho certeza se será ele, mas se for ele, sim, estou muito feliz.”
- Getty Images Entertainment
Um possível retorno às competições internacionais
A chegada de Zidane naturalmente geraria intensas especulações sobre o próprio futuro de Benzema na seleção. Apesar de ter 38 anos, o experiente atacante continua demonstrando sua precisão diante do gol. Atualmente jogando pelo Al-Hilal, o atacante francês mantém estatísticas impressionantes, tendo marcado nove gols em 13 partidas nesta temporada. Isso vem na sequência de uma passagem prolífica pelo Al-Ittihad, onde balançou as redes 57 vezes em 87 partidas.
No entanto, qualquer possível retorno dependeria inteiramente da visão de Zidane para o elenco e da evolução do atual setor ofensivo. O ataque francês passou por uma transformação significativa recentemente, com jovens talentos como Michael Olise e Bradley Barcola se juntando a estrelas consagradas como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Os números de Benzema sob o comando de Zidane
Durante suas duas passagens jogando sob o comando de Zidane no Real Madrid (2016-18 e 2019-21), Benzema foi uma das opções ofensivas mais confiáveis do técnico, marcando 108 gols nesse período — um total superado apenas por Cristiano Ronaldo no elenco de Zidane. A sintonia do francês com seu compatriota à beira do campo ajudou a impulsionar algumas das fases ofensivas mais prolíficas da época, mesmo que ele frequentemente desempenhasse um papel coadjuvante ao lado de Ronaldo e Gareth Bale na famosa linha de ataque “BBC” do Real Madrid.
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O reinado de Zidane também se mostrou historicamente bem-sucedido em termos de títulos, com Benzema participando de uma sequência sem precedentes de três conquistas consecutivas da Liga dos Campeões (2016, 2017 e 2018), além de dois títulos da LaLiga, várias Supercopas da UEFA e da Espanha e títulos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ao longo de duas passagens pelo Santiago Bernabéu.
- AFP
Começa uma nova era
A tão esperada apresentação de Zidane como técnico da França finalmente está prestes a se tornar oficial. A Federação Francesa de Futebol anunciou que uma coletiva de imprensa será realizada nesta terça-feira. O presidente da FFF, Philippe Diallo, conduzirá o evento, que se segue a uma reunião extraordinária do comitê executivo da federação, realizada no início da mesma manhã.
A menos que haja uma reviravolta de última hora, espera-se que Diallo apresente formalmente Zidane como sucessor de Didier Deschamps no comando dos Bleus. A Federação Francesa de Futebol ainda não confirmou a nomeação, mas seu presidente, Philippe Diallo, afirmou que um anúncio será feito antes do fim do mês, e a coletiva de imprensa desta terça-feira parece ser o momento em que essa promessa será cumprida.
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