Getty
Traduzido por
Karim Benzema no Lyon? Ex-empresário revela que ex-astro do Real Madrid “pensou por muito tempo” em um retorno emocionante para casa
Sonho de infância fica em suspenso
Benzema considerou um retorno emocionante ao Lyon, clube onde começou a carreira, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal neste verão. O clube francês estudou a possibilidade de contratar o jogador formado em suas categorias de base, conforme confirmou o diretor-geral Matthieu Louis-Jean.
O atacante de 38 anos passou pelas categorias de base do Lyon antes de se transferir para o Real Madrid em 2009. Um retorno marcante ao clube do Ródano teria sido um capítulo final poético para sua carreira de destaque.
No entanto, obrigações contratuais complexas impediram que o acordo se concretizasse durante a janela de transferências do verão. Seu ex-empresário, Djaziri, revelou agora por que a possível transferência não aconteceu.
- Getty Images Sport
Entrave contratual impede retorno
Em entrevista à RMC, Djaziri explicou que um retorno estava descartado, embora Benzema tivesse pensado nisso por muito tempo. Os compromissos mais amplos do atacante no país do Golfo acabaram tornando inviável sua saída.
“Era impossível para ele voltar neste verão porque tem um contrato que o vincula ao Reino da Arábia Saudita”, declarou Djaziri. “Ele pensou por muito tempo em voltar ao Lyon. É a cidade dele, o time dele, o clube dele.”
Uma trajetória profissional notavelmente singular
Djaziri destacou como a trajetória de Benzema tem sido rara para os padrões do futebol atual. Antes de se transferir para a Arábia Saudita em 2023, o veterano atacante havia defendido apenas dois clubes profissionais. Benzema se firmou como um atacante de classe mundial no Lyon antes de passar 14 temporadas repletas de títulos no Madrid.
“Ao contrário de muitos jogadores, Karim só passou por dois clubes”, acrescentou Djaziri. “Hoje em dia, é muito raro ter uma carreira linear assim.”
- Getty
Foco muda após oportunidade perdida
Com a janela de transferências de verão encerrada e a possibilidade de uma ida ao Lyon descartada, Benzema segue sem clube. Embora o retorno digno de um conto de fadas não tenha se concretizado neste verão, sua ligação com o clube de sua cidade natal continua tão forte quanto sempre. Os torcedores certamente acompanharão de perto seus próximos passos, enquanto sua carreira lendária se aproxima da reta final.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.