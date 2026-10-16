Benzema considerou um retorno emocionante ao Lyon, clube onde começou a carreira, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal neste verão. O clube francês estudou a possibilidade de contratar o jogador formado em suas categorias de base, conforme confirmou o diretor-geral Matthieu Louis-Jean.

O atacante de 38 anos passou pelas categorias de base do Lyon antes de se transferir para o Real Madrid em 2009. Um retorno marcante ao clube do Ródano teria sido um capítulo final poético para sua carreira de destaque.

No entanto, obrigações contratuais complexas impediram que o acordo se concretizasse durante a janela de transferências do verão. Seu ex-empresário, Djaziri, revelou agora por que a possível transferência não aconteceu.