STEINSIEK.CH
Traduzido por
Karim Benzema no Bayer Leverkusen? Diretor esportivo Simon Rolfes quebra o silêncio sobre as surpreendentes ligações de transferência com o ex-superastro do Real Madrid
Surgem rumores sensacionais de transferência
Notícias sensacionais tomaram brevemente o mercado de transferências depois que o jornalista do DZfoot Ilyes Kaddouri afirmou que houve contato direto entre os dirigentes do Leverkusen e Benzema. A especulação em torno do atacante de 38 anos se intensificou após a rescisão em comum acordo de seu contrato com o clube saudita Al-Hilal. O rumor ganhou ainda mais força nas redes sociais depois que o ex-astro do Real Madrid foi visto seguindo a conta oficial do Leverkusen no Instagram.
- Getty Images Sport
Rolfes descarta transferência
O diretor esportivo do Leverkusen, Rolfes, agiu rapidamente para esclarecer a posição do clube na BayArena. Ao ser abordado pelo BILDsobre uma possível investida pelo veterano centroavante sem clube, Rolfes afirmou enfaticamente: "Nosso elenco está completo." Essa declaração definitiva fecha de vez a porta para a chegada do vencedor da Bola de Ouro de 2022 à elite do futebol alemão.
Muitas opções compõem o ataque
Embora Benzema supostamente tenha estabelecido contato com a dupla do Leverkusen Lucas Vazquez e Moussa Diaby, os dirigentes do clube consideram que o setor ofensivo está bem servido. O técnico Carles Martinez conta com boas opções no ataque, com o experiente centroavante Patrik Schick e o talento emergente Christian Kofane. Essa linha de frente será reforçada ainda mais quando Victor Boniface concluir sua reabilitação de uma grave lesão no joelho, enquanto um retorno romântico ao Lyon já foi descartado na semana passada.
- Getty Images Sport
Leverkusen enfrenta calendário apertado
O Leverkusen começa sua campanha na Liga Europa recebendo o time esloveno Celje na noite de quarta-feira. A equipe de Martinez depois enfrenta um duelo em casa pela Bundesliga contra o RB Leipzig quatro dias depois, antes de o futebol doméstico parar para a pausa internacional. A ação competitiva será retomada em 10 de outubro, com uma viagem para enfrentar o Mainz fora de casa na quinta rodada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.