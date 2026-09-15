Karim Benzema no Bayer Leverkusen? Diretor esportivo Simon Rolfes quebra o silêncio sobre as surpreendentes ligações de transferência com o ex-superastro do Real Madrid

Notícias sensacionais tomaram brevemente o mercado de transferências depois que o jornalista do DZfoot Ilyes Kaddouri afirmou que houve contato direto entre os dirigentes do Leverkusen e Benzema. A especulação em torno do atacante de 38 anos se intensificou após a rescisão em comum acordo de seu contrato com o clube saudita Al-Hilal. O rumor ganhou ainda mais força nas redes sociais depois que o ex-astro do Real Madrid foi visto seguindo a conta oficial do Leverkusen no Instagram.