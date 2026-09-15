Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1074510297.jpgSTEINSIEK.CH
Adhe Makayasa

Traduzido por

Karim Benzema no Bayer Leverkusen? Diretor esportivo Simon Rolfes quebra o silêncio sobre as surpreendentes ligações de transferência com o ex-superastro do Real Madrid

Mercado da bola
K. Benzema
S. Rolfes
Bayer Leverkusen
Al Hilal
Campeonato Saudita
Bundesliga

O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, descartou de forma categórica as especulações sensacionalistas que ligavam o clube alemão a uma investida pelo veterano atacante Karim Benzema. Apesar dos relatos generalizados de que houve contato direto entre as duas partes após a liberação do atacante na Arábia Saudita, a cúpula do clube da Renânia descartou qualquer investida tardia no mercado.

  • Surgem rumores sensacionais de transferência

    Notícias sensacionais tomaram brevemente o mercado de transferências depois que o jornalista do DZfoot Ilyes Kaddouri afirmou que houve contato direto entre os dirigentes do Leverkusen e Benzema. A especulação em torno do atacante de 38 anos se intensificou após a rescisão em comum acordo de seu contrato com o clube saudita Al-Hilal. O rumor ganhou ainda mais força nas redes sociais depois que o ex-astro do Real Madrid foi visto seguindo a conta oficial do Leverkusen no Instagram.

    • Publicidade
  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Rolfes descarta transferência

    O diretor esportivo do Leverkusen, Rolfes, agiu rapidamente para esclarecer a posição do clube na BayArena. Ao ser abordado pelo BILDsobre uma possível investida pelo veterano centroavante sem clube, Rolfes afirmou enfaticamente: "Nosso elenco está completo." Essa declaração definitiva fecha de vez a porta para a chegada do vencedor da Bola de Ouro de 2022 à elite do futebol alemão.

  • Muitas opções compõem o ataque

    Embora Benzema supostamente tenha estabelecido contato com a dupla do Leverkusen Lucas Vazquez e Moussa Diaby, os dirigentes do clube consideram que o setor ofensivo está bem servido. O técnico Carles Martinez conta com boas opções no ataque, com o experiente centroavante Patrik Schick e o talento emergente Christian Kofane. Essa linha de frente será reforçada ainda mais quando Victor Boniface concluir sua reabilitação de uma grave lesão no joelho, enquanto um retorno romântico ao Lyon já foi descartado na semana passada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Leverkusen enfrenta calendário apertado

    O Leverkusen começa sua campanha na Liga Europa recebendo o time esloveno Celje na noite de quarta-feira. A equipe de Martinez depois enfrenta um duelo em casa pela Bundesliga contra o RB Leipzig quatro dias depois, antes de o futebol doméstico parar para a pausa internacional. A ação competitiva será retomada em 10 de outubro, com uma viagem para enfrentar o Mainz fora de casa na quinta rodada.

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
Liga Europa
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
NK Celje crest
NK Celje
CEL