Caso o Borussia Dortmund não venda nenhum jogador no próximo verão, o clube terá um orçamento para transferências de 25 milhões de euros. É o que informa a revista Sport Bild.
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Karim Adeyemi terá de sair agora? O BVB parece dispor de um orçamento de transferências bastante reduzido
O candidato mais provável para uma venda seria, portanto, Karim Adeyemi. Embora tenha recebido uma proposta de renovação de contrato, o clima dentro do clube teria mudado. Em recentes reuniões internas, tem se imposto cada vez mais a opinião de que Adeyemi é substituível do ponto de vista esportivo.
Adeyemi também não demonstrou, até o momento, muita disposição para renovar seu contrato. Ele almeja uma transferência para a Premier League. Dada a situação contratual, o valor da rescisão poderia chegar a cerca de 50 milhões de euros, segundo informações.
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BVB: Chegarão dois novos reforços imediatos?
Dinheiro que o BVB provavelmente também precisa urgentemente para reforços de verdade. Segundo a Sport Bild, devem ser contratados dois jogadores que melhorem a equipe do técnico Niko Kovac de imediato. O elenco também deve ser reforçado com mais uma ou duas contratações.
As contratações dos dois jovens Kaua Prates (17, lateral-esquerdo) e Justin Lerma (17, meio-campista ofensivo) já estão confirmadas. O novo diretor esportivo, Nils-Ole Book, ainda tem, porém, algumas lacunas a preencher. Há necessidade de ação, sobretudo no meio-campo defensivo e na defesa. Caso Adeyemi saia, seria necessário, além disso, pelo menos mais um jogador ofensivo.
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 4 de abril, 18h30 VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)