Karim Adeyemi terá de sair agora? O BVB parece dispor de um orçamento de transferências bastante reduzido

O candidato mais provável para uma venda seria, portanto, Karim Adeyemi. Embora tenha recebido uma proposta de renovação de contrato, o clima dentro do clube teria mudado. Em recentes reuniões internas, tem se imposto cada vez mais a opinião de que Adeyemi é substituível do ponto de vista esportivo.

Adeyemi também não demonstrou, até o momento, muita disposição para renovar seu contrato. Ele almeja uma transferência para a Premier League. Dada a situação contratual, o valor da rescisão poderia chegar a cerca de 50 milhões de euros, segundo informações.