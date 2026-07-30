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Karim Adeyemi "não tem medo" de Lamine Yamal enquanto nova contratação do Barcelona quer lutar por espaço no ataque de Hansi Flick
Adeyemi aprecia a concorrência no Barcelona
Adeyemi declarou que está pronto para brigar por sua vaga no time titular de Flick, insistindo que não sente medo de competir com Yamal. Falando ao Mundo Deportivo durante a pré-temporada do Barça em Saint George's Park, o atacante alemão falou sobre sua adaptação ao novo ambiente.
Adeyemi concluiu sua transferência do Borussia Dortmund para reforçar as opções ofensivas do Barcelona para a nova temporada. Em vez de se intimidar com a concorrência no ataque do Barcelona, o jogador de 24 anos demonstrou total confiança em suas próprias habilidades.
- Getty Images
"Não tenho medo de nenhum jogador"
Ao ser questionado se estava preocupado em disputar minutos na ponta com o astro adolescente Yamal, Adeyemi deu uma resposta direta e destemida. O versátil atacante deixou claro que seu foco continua totalmente voltado para as próprias atuações em campo.
"Não. Não tenho medo de nenhum jogador." Adeyemi afirmou com firmeza durante a entrevista. "Sei que, se eu der o meu melhor, terei uma chance de jogar."
O argumento simples de Flick para fechar o negócio
Adeyemi também revelou que Flick não precisou fazer nenhum esforço para levá-lo ao Camp Nou. Os dois construíram uma forte relação profissional durante o período em que trabalharam juntos na seleção alemã, o que fez da transferência uma decisão natural para o atacante.
"Convencer é a palavra errada", acrescentou. "Ele simplesmente me ligou e perguntou se eu queria vir. Eu disse que sim, claro, porque é o maior clube do mundo e essas oportunidades só aparecem uma vez. Ele não precisou me convencer. Confio nele há muito tempo e tenho muito respeito por ele.
"Espero que ele veja em mim coisas com as quais eu possa contribuir para o time em campo. Ele me conhece muito bem da seleção, e somos muito próximos."
- AFP
Preparando-se para o teste em Birmingham
O Barcelona desembarcou no Reino Unido na segunda-feira para iniciar uma intensa pré-temporada no centro de treinamento habitual da Inglaterra, em Burton upon Trent. O elenco de 30 jogadores de Flick está intensificando a preparação para os próximos amistosos de pré-temporada.
O gigante catalão fará um treino em dois períodos antes de enfrentar o Birmingham City, da Championship, em um amistoso na noite de sexta-feira. Adeyemi estará ansioso para causar sua primeira impressão com a camisa do Barça, enquanto mira conquistar uma vaga entre os titulares para a nova temporada.
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