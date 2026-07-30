Adeyemi também revelou que Flick não precisou fazer nenhum esforço para levá-lo ao Camp Nou. Os dois construíram uma forte relação profissional durante o período em que trabalharam juntos na seleção alemã, o que fez da transferência uma decisão natural para o atacante.

"Convencer é a palavra errada", acrescentou. "Ele simplesmente me ligou e perguntou se eu queria vir. Eu disse que sim, claro, porque é o maior clube do mundo e essas oportunidades só aparecem uma vez. Ele não precisou me convencer. Confio nele há muito tempo e tenho muito respeito por ele.

"Espero que ele veja em mim coisas com as quais eu possa contribuir para o time em campo. Ele me conhece muito bem da seleção, e somos muito próximos."