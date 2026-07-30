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Karim Adeyemi já impressiona os companheiros de Barcelona, enquanto defensor vê um bom relacionamento já se desenvolvendo
Adeyemi tem início rápido no Barcelona
A chegada de Adeyemi ao Camp Nou gerou uma considerável repercussão, e parece que a empolgação também é compartilhada dentro do vestiário. Balde, que atualmente segue um plano de treinamento específico para recuperar a forma física ideal, participou de uma sessão de perguntas e respostas no canal oficial do clube no YouTube para falar sobre a nova contratação.
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Balde elogia a velocidade assustadora de Adeyemi
Balde foi rápido em elogiar a personalidade e a capacidade atlética de seu novo companheiro de equipe, afirmando que um forte vínculo já está começando a se formar entre os dois. Ao refletir sobre suas primeiras impressões, Balde disse: "Ele não está aqui há muito tempo, mas, no pouco tempo em que está aqui, falei bastante com ele. Acho que desenvolvemos uma boa relação.
"Ele parece ser um cara calmo. Espero que possa nos ajudar muito durante a temporada, e tenho certeza de que vai. Ele é muito rápido. É um jogador que conheço há algum tempo, e fiquei impressionado com a velocidade dele."
Adeyemi não está escondendo sua ambição depois de concluir sua transferência do Borussia Dortmund. O atacante está ansioso para se provar sob o comando de Hansi Flick, um técnico que o conhece bem do período em que estiveram juntos na seleção alemã. Em sua coletiva de apresentação, Adeyemi deixou claro que a grandeza do clube foi um fator importante em sua decisão de se transferir para La Liga.
"As expectativas são altas. Estou chegando ao melhor clube do mundo e espero mostrar ao técnico e aos torcedores que sou um jogador do Barcelona... É um clube diferente de qualquer outro no mundo", afirmou Adeyemi.
Balde estabelece metas ambiciosas para a temporada
Enquanto a velocidade de Adeyemi é o assunto do momento no elenco, Balde segue focado em sua própria trajetória enquanto dá continuidade ao seu programa de reabilitação. Ao falar sobre seus objetivos para a nova temporada, o lateral-esquerdo de 22 anos explicou que está sempre buscando evoluir em seu jogo.
"No nível individual, quero continuar melhorando e seguir aprendendo", disse durante a entrevista. "Sou um jogador muito jovem e tenho muito espaço para evoluir. Esses são meus principais objetivos. No nível coletivo, quero continuar nesse caminho em que estamos, ou até melhorar. Se mais títulos vierem para nós, melhor ainda."
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Memórias de glória em El Clásico e de ídolos
Ao relembrar sua carreira ainda jovem, mas já repleta de história, Balde refletiu sobre os momentos que definiram até agora seu período no time principal. Como era de se esperar, seus destaques envolvem a forte rivalidade com o Real Madrid, incluindo uma dramática vitória na liga e um triunfo na final da Supercopa.
Quando foi perguntado sobre sua partida favorita, Balde destacou "o El Clasico com Xavi, quando Kessie marcou". O defensor relembrou a emoção daquele confronto, dizendo: "Nós vencemos no último minuto e eu consegui dar a assistência para Kessie". Ele também citou um gol contra o Madrid na final da Supercopa como seu favorito pessoal.
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