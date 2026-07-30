Balde foi rápido em elogiar a personalidade e a capacidade atlética de seu novo companheiro de equipe, afirmando que um forte vínculo já está começando a se formar entre os dois. Ao refletir sobre suas primeiras impressões, Balde disse: "Ele não está aqui há muito tempo, mas, no pouco tempo em que está aqui, falei bastante com ele. Acho que desenvolvemos uma boa relação.

"Ele parece ser um cara calmo. Espero que possa nos ajudar muito durante a temporada, e tenho certeza de que vai. Ele é muito rápido. É um jogador que conheço há algum tempo, e fiquei impressionado com a velocidade dele."

Adeyemi não está escondendo sua ambição depois de concluir sua transferência do Borussia Dortmund. O atacante está ansioso para se provar sob o comando de Hansi Flick, um técnico que o conhece bem do período em que estiveram juntos na seleção alemã. Em sua coletiva de apresentação, Adeyemi deixou claro que a grandeza do clube foi um fator importante em sua decisão de se transferir para La Liga.

"As expectativas são altas. Estou chegando ao melhor clube do mundo e espero mostrar ao técnico e aos torcedores que sou um jogador do Barcelona... É um clube diferente de qualquer outro no mundo", afirmou Adeyemi.