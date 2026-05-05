Karim Adeyemi é apontado como um jogador com potencial para se tornar “verdadeiramente grande”, enquanto o técnico do Borussia Dortmund nega que haja atritos com o atacante

Kovac rejeitou categoricamente as notícias que sugeriam um relacionamento abalado com Adeyemi, optando, em vez disso, por destacar o imenso potencial do jogador da seleção alemã, que marcou 10 gols e deu cinco assistências em 37 partidas nesta temporada.

A discussão sobre o futuro de Adeyemi surge em um momento em que os principais clubes ingleses estariam de olho nele, com rumores sugerindo que o Manchester United e o Newcastle poderiam estar interessados em uma negociação. No entanto, as discussões internas no Dortmund estão atualmente focadas na estabilidade e no crescimento sob a liderança de Kovac.

“Tenho plena convicção de que ele pode se tornar um grande jogador de futebol se ajustar certas coisas. Mas, para isso, ele precisa confiar um pouco mais em mim. Ele precisa trabalhar sua precisão e sua meticulosidade. Ele recebeu um enorme talento; agora é uma questão de trabalho, de mudar detalhes e nuances que o levarão adiante. Para isso, ele precisa aproveitar cada minuto de treino”, disse Kovac.