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Karim Adeyemi é apontado como um jogador com potencial para se tornar “verdadeiramente grande”, enquanto o técnico do Borussia Dortmund nega que haja atritos com o atacante
Kovac incentiva Adeyemi a alcançar o próximo nível
Kovac rejeitou categoricamente as notícias que sugeriam um relacionamento abalado com Adeyemi, optando, em vez disso, por destacar o imenso potencial do jogador da seleção alemã, que marcou 10 gols e deu cinco assistências em 37 partidas nesta temporada.
A discussão sobre o futuro de Adeyemi surge em um momento em que os principais clubes ingleses estariam de olho nele, com rumores sugerindo que o Manchester United e o Newcastle poderiam estar interessados em uma negociação. No entanto, as discussões internas no Dortmund estão atualmente focadas na estabilidade e no crescimento sob a liderança de Kovac.
“Tenho plena convicção de que ele pode se tornar um grande jogador de futebol se ajustar certas coisas. Mas, para isso, ele precisa confiar um pouco mais em mim. Ele precisa trabalhar sua precisão e sua meticulosidade. Ele recebeu um enorme talento; agora é uma questão de trabalho, de mudar detalhes e nuances que o levarão adiante. Para isso, ele precisa aproveitar cada minuto de treino”, disse Kovac.
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Abordando os rumores sobre a renovação do contrato
Desde que assumiu o comando do Dortmund, Kovac comandou 70 partidas oficiais, conquistando 41 vitórias. Esse excelente histórico gerou fortes especulações de que a diretoria do BVB, liderada por Lars Ricken, estaria se preparando para oferecer ao ex-técnico do Bayern de Munique uma renovação de contrato além do atual, que expira no verão de 2027.
Respondendo a essas notícias no podcast do Bild, Kovac disse: “Meu irmão Robert e eu nos sentimos muito à vontade e acho que ambas as partes estão muito satisfeitas com a situação atual. Foi o Lars quem me trouxe para o clube naquela época. O contrato dele também vai até 2027. Ficaria feliz se fosse por aí, porque acho que o Lars é realmente muito bom e já colocou várias coisas em andamento aqui.”
Defendendo seu histórico com jovens talentos
Kovac também aproveitou a oportunidade para rebater as críticas de que não daria oportunidades suficientes aos jogadores jovens. O técnico citou uma longa lista de jogadores de sucesso que revelou ao longo de sua carreira.
“Não é verdade! Assumi o comando da segunda equipe do Salzburg na época e promovi jogadores como [Martin] Hinteregger ou [Stefan] Ilsanker, que depois jogaram na Bundesliga. Como técnico da Croácia, [Marcelo] Brozovic, [Mateo] Kovacic e [Ante] Rebic estiveram envolvidos. No Mônaco, [Aurelien] Tchouameni. No Wolfsburg, [Micky] van de Veen, que foi para o Tottenham, e [Felix] Nmecha, que foi para o BVB. Muita coisa está sendo divulgada, mas não tem fundamento”, esclareceu o técnico do Dortmund.
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O futuro da estrela do ataque do BVB
A situação em torno de Adeyemi continua sendo motivo de interesse para muitos na Europa, já que seu contrato atual está previsto para expirar em 2027. Apesar do apoio público de Kovac e de seu desejo de ver o jogador aprimorar seu jogo, têm circulado relatos de que uma saída no final da temporada atual não está totalmente descartada para o ex-jogador do Red Bull Salzburg.
A insistência de Kovac em “meticulosidade” e “precisão” serve como um desafio público ao jogador para que ele consolide seu lugar no projeto do Dortmund.