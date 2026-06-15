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Hussein Hamdy

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Kante: Não podemos nos esconder na Copa do Mundo... A França é nosso principal adversário

N. Kante
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A ambição do herói

N'Golo Kanté, meio-campista da França, reafirmou seu forte desejo de liderar os Bleus à conquista do título da Copa do Mundo mais uma vez.

Kanté disse, na coletiva de imprensa antes do confronto contra o Senegal na primeira rodada: “Estamos em um grupo muito forte, com adversários que vão dar tudo de si. É muito importante começarmos bem e conquistarmos a vitória, e estamos nos preparando intensamente para isso. Conhecemos bem nossos adversários e queremos iniciar essa jornada da melhor maneira possível”.

Ele acrescentou: “O grupo está em boa forma e estamos muito animados para o início da jornada. Disputamos duas boas partidas e agora estamos totalmente prontos para começar. Temos muita vontade de iniciar o torneio da melhor maneira possível e chegar até o fim.”

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    Em que a situação difere de 2018?

    Kanté comparou as edições de 2018 e 2022, afirmando: “Na edição de 2018, não contávamos com nenhum jogador campeão da Copa do Mundo; na verdade, não tínhamos nenhum detentor do título. Agora, a situação é diferente e há um número maior deles. Sabemos exatamente o que isso significa para a França e queremos conquistar a taça novamente”.

    Sobre seus sentimentos a nível individual, Kanté explicou: “Sinto-me bem neste grupo. Já se passaram oito anos desde a minha última participação na Copa do Mundo. É claro que houve muitas mudanças na lista da equipe, e meu objetivo principal era estar no elenco e trabalhar para manter todos totalmente concentrados para a Copa do Mundo”.

    Sobre a tentativa de chegar à final pela terceira vez consecutiva, Ngolo disse: “Certamente esse é o objetivo comum de todas as seleções. Queremos alcançá-lo, mas não será nada fácil, e temos muito trabalho pela frente para atingir essa meta. Fico muito feliz em ver todo esse carinho e apoio que recebo, e acredito que há muitos torcedores fora da França que nos demonstram apreço, o que é motivo de orgulho.”

    O meio-campista francês também falou sobre o horário da partida, dizendo: “A preparação foi um fator decisivo para nós. Quando chegamos aos Estados Unidos, tivemos que treinar sob o sol para nos adaptarmos ao clima. Também vamos aproveitar os intervalos para beber água e manter a concentração. Estamos totalmente prontos e preparados para o jogo de amanhã.”

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    Os galos sob o microscópio

    Sobre os adversários que a seleção francesa enfrentará, Kanté comentou: “Acho que ter confiança é extremamente importante, e precisamos acreditar em nossas capacidades para continuarmos avançando no torneio, mas temos que encarar as competições passo a passo e jogo a jogo. Acho que nosso principal adversário somos nós mesmos e teremos que manter o foco o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, há um adversário que enfrentaremos em campo e que precisamos vencer.”

    Kanté falou sobre suas origens, dizendo: “Tenho origens no Mali, mas jogo pela seleção da França há muitos anos. O confronto contra a seleção do Senegal será muito especial, mas isso se deve ao fato de ser no âmbito da Copa do Mundo. O Senegal é uma equipe com grande qualidade no meio-campo, tem apresentado um desempenho muito forte e conta com grandes jogadores, o que os torna um adversário difícil de enfrentar.”

    Sobre a França ser considerada a principal favorita e a seleção que todos querem derrotar, o astro dos Bleus disse: “Não podemos nos esconder, pois temos grande qualidade no elenco e somos uma das seleções mais fortes, mas também precisamos confiar em nossas capacidades. Devemos encarar o torneio jogo a jogo e com total confiança, pois todos os adversários vão querer nos derrotar, e o que se espera de nós é que levemos tudo muito a sério e nos afastemos completamente do barulho externo.”

    E concluiu: “Este é o segundo Mundial da minha carreira. Na edição de 2018, aquela foi minha primeira experiência, algo novo para mim. Agora, na minha segunda participação, vejo que há jogadores que não estão mais conosco e outros que anunciaram a aposentadoria. É um torneio muito bonito, e espero que possamos conquistar o título da Copa do Mundo mais uma vez.”

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