Kante: Não podemos nos esconder na Copa do Mundo... A França é nosso principal adversário

Sobre os adversários que a seleção francesa enfrentará, Kanté comentou: “Acho que ter confiança é extremamente importante, e precisamos acreditar em nossas capacidades para continuarmos avançando no torneio, mas temos que encarar as competições passo a passo e jogo a jogo. Acho que nosso principal adversário somos nós mesmos e teremos que manter o foco o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, há um adversário que enfrentaremos em campo e que precisamos vencer.”



Kanté falou sobre suas origens, dizendo: “Tenho origens no Mali, mas jogo pela seleção da França há muitos anos. O confronto contra a seleção do Senegal será muito especial, mas isso se deve ao fato de ser no âmbito da Copa do Mundo. O Senegal é uma equipe com grande qualidade no meio-campo, tem apresentado um desempenho muito forte e conta com grandes jogadores, o que os torna um adversário difícil de enfrentar.”

Sobre a França ser considerada a principal favorita e a seleção que todos querem derrotar, o astro dos Bleus disse: “Não podemos nos esconder, pois temos grande qualidade no elenco e somos uma das seleções mais fortes, mas também precisamos confiar em nossas capacidades. Devemos encarar o torneio jogo a jogo e com total confiança, pois todos os adversários vão querer nos derrotar, e o que se espera de nós é que levemos tudo muito a sério e nos afastemos completamente do barulho externo.”

E concluiu: “Este é o segundo Mundial da minha carreira. Na edição de 2018, aquela foi minha primeira experiência, algo novo para mim. Agora, na minha segunda participação, vejo que há jogadores que não estão mais conosco e outros que anunciaram a aposentadoria. É um torneio muito bonito, e espero que possamos conquistar o título da Copa do Mundo mais uma vez.”