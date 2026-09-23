A corrida pela Bola de Ouro 2026 entrou em sua fase mais quente: o maior prêmio individual do futebol mundial, concedido todos os anos pela France Football, histórica publicação esportiva francesa fundada em 1946, desde 2024 organizado em colaboração com a UEFA, premia o melhor jogador do ano civil com base no brilho individual, no rendimento com sua equipe e na influência exercida sobre o jogo.
Kane à frente de todos, depois Yamal e Mbappé. Kvaratskhelia é apenas o quinto: as odds da Bola de Ouro
Neste ano há uma novidade que vai além do campo: pela primeira vez em seus setenta anos de história, a cerimônia deixará Paris. A cerimônia da 70ª edição será realizada em 26 de outubro de 2026, em Londres, e não mais no Théâtre du Châtelet, em Paris, como manda a tradição. A escolha da capital inglesa não é por acaso: é uma homenagem a Stanley Matthews, o jogador que em 1956 venceu a primeiríssima edição do prêmio. Uma forma de France Football e UEFA celebrarem o aniversário redondo do troféu, voltando simbolicamente às origens. A Bola de Ouro avalia as atuações do ano-calendário 2025-2026, portanto a temporada recém-encerrada nas principais ligas europeias pesa tanto quanto A Copa do Mundo, que historicamente é o evento capaz de mudar os prognósticos em poucas semanas.
Até junho, o quadro das odds contava uma história bem diferente da atual: Mbappé, Haaland e Yamal apareciam à frente de todos, com Messi sendo considerado um azarão romântico, cotado em até 50 vezes o valor da aposta. Depois vieram os Estados Unidos, e a Copa do Mundo fez o que sempre faz: reescreveu a hierarquia. Com o início dos principais campeonatos já batendo à porta, as casas de apostas atualizaram as odds para o vencedor da Bola de Ouro de 2026. Depois do sucesso de Ousmane Dembélé na edição passada, os dois principais favoritos para este ano, segundo os operadores, são Harry Kane e Lamine Yamal.
As odds da Bola de Ouro dos principais bookmakers delineiam um duelo muito equilibrado entre Lamine Yamal e Harry Kane pela edição de 2026 do prestigioso prêmio individual. Os operadores analisados apontam o atacante inglês como principal favorito, graças a uma temporada rica em gols e a uma Copa do Mundo disputada em altíssimo nível com a camisa da Inglaterra. O mercado, porém, ainda não aponta um vencedor anunciado: a corrida segue totalmente aberta e pode continuar em aberto até a entrega do troféu.
No momento, o atacante inglês tem uma ligeira vantagem nas avaliações das casas de apostas. Logo atrás aparece Kylian Mbappé, cotado entre 6,00 e 7,50. Apesar de a França não ter conquistado o Mundial, o talento francês segue sendo considerado um dos nomes mais credenciados para o sucesso final. No grupo dos principais perseguidores também aparecem Rodri, com cotações em torno de 5,00, e Lionel Messi, avaliado entre 7,50 e 10,00. Mais distante, porém, está o restante da concorrência: o atual vencedor Ousmane Dembélé aparece entre 18,00 e 35,00, enquanto Khvicha Kvaratskhelia tem cotação média de 12,00, Fabian Ruiz entre 15,00 e 25,00 e Jude Bellingham entre 35,00 e 50,00. Ainda mais atrás está Erling Haaland, cuja cotação de 50,00 o coloca atualmente na condição de azarão.
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