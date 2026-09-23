Kane à frente de todos, depois Yamal e Mbappé. Kvaratskhelia é apenas o quinto: as odds da Bola de Ouro

Neste ano há uma novidade que vai além do campo: pela primeira vez em seus setenta anos de história, a cerimônia deixará Paris. A cerimônia da 70ª edição será realizada em 26 de outubro de 2026, em Londres, e não mais no Théâtre du Châtelet, em Paris, como manda a tradição. A escolha da capital inglesa não é por acaso: é uma homenagem a Stanley Matthews, o jogador que em 1956 venceu a primeiríssima edição do prêmio. Uma forma de France Football e UEFA celebrarem o aniversário redondo do troféu, voltando simbolicamente às origens. A Bola de Ouro avalia as atuações do ano-calendário 2025-2026, portanto a temporada recém-encerrada nas principais ligas europeias pesa tanto quanto A Copa do Mundo, que historicamente é o evento capaz de mudar os prognósticos em poucas semanas.







