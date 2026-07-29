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Kalvin Phillips, fora dos planos do Manchester City, está prestes a concluir nova transferência por empréstimo após ficar fora da lista de Enzo Maresca para a turnê de pré-temporada, ao lado de Jack Grealish
Phillips se prepara para o retorno ao Blades
Phillips deve concluir um novo empréstimo para o Sheffield United depois de ficar fora da lista do elenco do City para a turnê de pré-temporada do clube pela Ásia, segundo o Daily Mail. A exclusão do jogador de 30 anos serve como um sinal definitivo da cúpula de que seu futuro está longe do Etihad Stadium, apesar de ainda ter dois anos de contrato. Chris Wilder, técnico do Sheffield United, segue como um admirador convicto do meio-campista e agiu rápido para garantir seus serviços para a próxima temporada.
Wilder está disposto a contratar novamente o jogador que levou por empréstimo na segunda metade da última temporada, acreditando que uma pré-temporada completa e minutos consistentes podem recolocar o ex-internacional inglês em seu melhor nível. Phillips fez apenas três aparições pelo Sheffield United em sua passagem anterior e foi expulso em sua última partida pelo clube, na vitória no clássico de Steel City sobre o Sheffield Wednesday.
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Um caminho difícil desde a saída do Leeds
A mudança representa mais uma tentativa de impulsionar uma carreira que perdeu força consideravelmente desde que Phillips concluiu uma transferência de £42 milhões para o City, vindo do Leeds, há quase quatro anos. A falta de ritmo de jogo tem sido um tema recorrente para o jogador de 30 anos. Sua desvantagem física em relação aos titulares habituais do City ficou evidente em quase todas as vezes em que entrou em campo. Incluindo seus vários empréstimos, ele soma um total de 46 partidas na liga desde que chegou ao City, há quase quatro anos.
Wilder, em entrevista à BBC Radio Sheffield, segue otimista: "Ainda vai haver muita gente atrás dele. Trouxemos um grande profissional. Ele deu azar com a lesão e não jogou tanto quanto queria.
"Falei com ele e disse que adoraríamos ser uma opção para você, seu agente e seu clube de origem, se isso for uma possibilidade. Ele certamente preenche todos os requisitos em termos de personalidade e características, fora e dentro de campo. Se houver uma oportunidade, tenho certeza de que vamos tentar explorá-la."
Grealish segue fora por causa de lesão
Enquanto Phillips caminha para a saída, ele não é a única estrela de alto perfil ausente do voo da turnê. Jack Grealish também foi deixado de fora da turnê de pré-temporada do City enquanto continua seu programa de reabilitação e treinamento individual. Grealish se juntou ao Everton por empréstimo no início da última temporada, e sua passagem pelos Toffees começou da melhor forma possível, com dois gols e seis assistências nos primeiros meses da temporada. No entanto, em janeiro, o atacante sofreu uma fratura por estresse durante um jogo contra seu ex-clube Aston Villa, o que exigiu cirurgia. A lesão marcou o fim da temporada de Grealish e praticamente encerrou suas esperanças de participar da Copa do Mundo.
Ele permaneceu no clube Hill Dickinson até o fim da temporada para passar por sua reabilitação e só recentemente voltou aos treinamentos individuais no City. Em uma postagem nas redes sociais, ele escreveu: "Bom ver todo mundo, estou quase lá! Espero que não demore muito para voltar a treinar de vez." Embora o interesse da Arábia Saudita e do Everton siga sobre a mesa, uma decisão concreta sobre o futuro de Grealish deve ficar para o fim da janela de transferências de verão.
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Incerteza cerca Savinho
Em outra parte do elenco, Savinho estaria pressionando por uma transferência para o Tottenham, mas o City mantém que sua avaliação atual não foi atendida. O City já começou a observar possíveis substitutos, com Ibrahim Mbaye, do PSG, e Pedro Neto, do Chelsea, supostamente identificados como possíveis reforços para as pontas caso Savinho consiga forçar sua saída do clube neste verão.
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