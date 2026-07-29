A mudança representa mais uma tentativa de impulsionar uma carreira que perdeu força consideravelmente desde que Phillips concluiu uma transferência de £42 milhões para o City, vindo do Leeds, há quase quatro anos. A falta de ritmo de jogo tem sido um tema recorrente para o jogador de 30 anos. Sua desvantagem física em relação aos titulares habituais do City ficou evidente em quase todas as vezes em que entrou em campo. Incluindo seus vários empréstimos, ele soma um total de 46 partidas na liga desde que chegou ao City, há quase quatro anos.

Wilder, em entrevista à BBC Radio Sheffield, segue otimista: "Ainda vai haver muita gente atrás dele. Trouxemos um grande profissional. Ele deu azar com a lesão e não jogou tanto quanto queria.

"Falei com ele e disse que adoraríamos ser uma opção para você, seu agente e seu clube de origem, se isso for uma possibilidade. Ele certamente preenche todos os requisitos em termos de personalidade e características, fora e dentro de campo. Se houver uma oportunidade, tenho certeza de que vamos tentar explorá-la."