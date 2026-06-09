Kai Rooney entra em modo "bestial"! O filho da lenda do Manchester United, Wayne, revela uma notável transformação física durante a ausência forçada por lesão da equipe juvenil dos Red Devils

Antes desse infeliz contratempo, o adolescente vinha tendo uma temporada brilhante, chegando até a ajudar a equipe sub-16 a conquistar o Premier League Shield com uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o Burnley. Embora seus pais continuem sendo seus maiores torcedores, lidar com o intenso interesse do público tem se mostrado um desafio. Sua mãe, Coleen, já havia falado sobre as dificuldades que enfrentam ao assistir aos jogos dele. Em declarações de 2024, ela revelou: “Kai pediu para o Wayne parar de ir aos jogos de futebol quando ele disputava torneios de base e coisas do tipo, porque ele costumava ser cercado por fãs e nem conseguia assistir ao jogo. Como você diz para todas essas crianças: ‘Saiam daqui, estou assistindo ao meu filho?’” Essa imensa pressão torna a dedicação inabalável do jovem ao seu desenvolvimento físico ainda mais louvável.