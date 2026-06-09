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Kai Rooney entra em modo "bestial"! O filho da lenda do Manchester United, Wayne, revela uma notável transformação física durante a ausência forçada por lesão da equipe juvenil dos Red Devils
Acelerando o processo de recuperação
Após uma lesão devastadora que o deixou fora do restante da temporada em março, Rooney se recusa a deixar que esse revés interrompa seu progresso. Em suas stories do Instagram na tarde de terça-feira, o jovem compartilhou uma série de fotos impressionantes, mostrando uma notável transformação física. Vestindo uma camiseta regata, gorro e shorts de moletom, o jovem atacante foi fotografado treinando em uma luxuosa academia em um arranha-céu. Apesar de ter sido forçado a um período prolongado de afastamento, seu compromisso com o ganho de massa muscular é evidente. Em março, o jovem, de coração partido, usou as redes sociais para anunciar sua ausência, escrevendo: “Decepcionado por ficar fora pelo resto da temporada. Voltarei mais forte na próxima pré-temporada.”
Traçando um caminho independente
O Manchester United reconheceu claramente seu potencial, já que ele está apto a assinar um contrato profissional na próxima temporada após garantir sua primeira bolsa de estudos. Recentemente, ele assinou contrato com a agência Triple S Sports. No entanto, o talentoso atacante está determinado a sair da sombra do seu pai lendário. Em declaração feita em agosto de 2024, ele afirmou: “Estou tentando construir meu próprio nome, não tentar ser meu pai, porque sou uma pessoa independente. Quero ver como minha carreira vai se desenrolar, obviamente tentar dar o meu melhor e chegar aos maiores palcos. Estou apenas focado em mim mesmo e tentando não deixar que nenhuma pressão me afete, apenas continuar trabalhando em mim dia após dia, mês após mês.”
Lidando com os holofotes
Antes desse infeliz contratempo, o adolescente vinha tendo uma temporada brilhante, chegando até a ajudar a equipe sub-16 a conquistar o Premier League Shield com uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o Burnley. Embora seus pais continuem sendo seus maiores torcedores, lidar com o intenso interesse do público tem se mostrado um desafio. Sua mãe, Coleen, já havia falado sobre as dificuldades que enfrentam ao assistir aos jogos dele. Em declarações de 2024, ela revelou: “Kai pediu para o Wayne parar de ir aos jogos de futebol quando ele disputava torneios de base e coisas do tipo, porque ele costumava ser cercado por fãs e nem conseguia assistir ao jogo. Como você diz para todas essas crianças: ‘Saiam daqui, estou assistindo ao meu filho?’” Essa imensa pressão torna a dedicação inabalável do jovem ao seu desenvolvimento físico ainda mais louvável.
- Instagram (@kairooney.10)
Preparando-se para um grande retorno
Olhando para o futuro, Rooney está totalmente focado em começar com o pé direito na próxima pré-temporada. Com um físico recém-fortalecido e a oportunidade iminente de assinar um contrato profissional com o Manchester United, o atacante está pronto para conquistar a base. Se mantiver essa ética de trabalho incansável, uma eventual transição para o time principal parece altamente promissora nos próximos anos.