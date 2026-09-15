Questionado sobre se o filho de seu ex-companheiro de equipe poderia ser integrado aos planos de Carrick em algum momento, potencialmente no próximo verão, durante outra série de amistosos, o ex-defensor do United Simpson, que falava por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Do jeito que é agora, quando éramos mais jovens era difícil conseguir treinar com o time principal. Já agora, você tem mais oportunidades com o time principal.

“Os treinadores gostam de ter mais corpos, gostam de ter mais números. Então os garotos vão estar muito mais perto deles e vão se sentir muito mais confortáveis. Então, como você disse, Kai, Shea. Shea é quem, no momento, provavelmente está à frente de todos, obviamente. JJ, eles vão treinar com eles e, com o tempo, vamos ver.”

Simpson prosseguiu ao falar sobre os benefícios das copas domésticas, com o United se preparando para receber o rival da Premier League Brighton na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira: “É por isso que o Brighton é tão importante, porque Sir Alex, conosco, se tivéssemos talvez o Burton em casa ou esse tipo de jogo, se fosse em casa, você provavelmente poderia colocá-los. Talvez nos 20 minutos finais de um jogo.

“Então acho que é por isso que vencer o Brighton é importante. O Brighton provavelmente não é o jogo, mas entrando nessas competições, acho que elas são importantes para os garotos que estão na periferia.”