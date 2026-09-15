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Kai Rooney é o próximo? Por que o filho de Wayne pode seguir Shea Lacey e JJ Gabriel no grupo do time principal do Manchester United, enquanto Michael Carrick busca inspiração na copa com Sir Alex Ferguson
O Manchester United é famoso por revelar estrelas formadas em casa
A história brilhante do Manchester United está repleta de histórias de promessas da base, cheias de sonhos, que acabaram se tornando grandes estrelas do time principal. No presente, Marcus Rashford foi reintegrado ao grupo, após passagens por empréstimo por Aston Villa e Barcelona, enquanto Kobbie Mainoo voltou a ganhar prestígio no meio-campo.
Nascido em Merseyside, Lacey assinou seu primeiro contrato profissional em 2024 e fez sua estreia competitiva saindo do banco em um duelo da Premier League com o Aston Villa, em dezembro de 2025. Um cartão vermelho em um confronto da FA Cup com o Brighton manchou um pouco sua trajetória, mas há grandes esperanças para o ponta de 19 anos.
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Joia adolescente Gabriel aguarda estreia competitiva
Há ainda mais expectativa em torno do prodígio de 15 anos Gabriel, diante do que ele vem fazendo nas categorias de base. Ele foi impedido de fazer sua estreia na temporada passada pelas regras da Premier League, mas atuou sob o comando de Carrick na pré-temporada antes da campanha 2026-27.
Foi sugerido que minutos no time principal podem não estar muito distantes para o ‘Kid Messi’, já que é impossível conter seu potencial inegável. Rooney pode ser o próximo a sair da linha de produção, com o atacante muito bem avaliado, feito do mesmo material que seu pai recordista, prestes a completar 17 anos em 2 de novembro.
Benefícios da Copa da Liga para promessas da base
Questionado sobre se o filho de seu ex-companheiro de equipe poderia ser integrado aos planos de Carrick em algum momento, potencialmente no próximo verão, durante outra série de amistosos, o ex-defensor do United Simpson, que falava por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Do jeito que é agora, quando éramos mais jovens era difícil conseguir treinar com o time principal. Já agora, você tem mais oportunidades com o time principal.
“Os treinadores gostam de ter mais corpos, gostam de ter mais números. Então os garotos vão estar muito mais perto deles e vão se sentir muito mais confortáveis. Então, como você disse, Kai, Shea. Shea é quem, no momento, provavelmente está à frente de todos, obviamente. JJ, eles vão treinar com eles e, com o tempo, vamos ver.”
Simpson prosseguiu ao falar sobre os benefícios das copas domésticas, com o United se preparando para receber o rival da Premier League Brighton na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira: “É por isso que o Brighton é tão importante, porque Sir Alex, conosco, se tivéssemos talvez o Burton em casa ou esse tipo de jogo, se fosse em casa, você provavelmente poderia colocá-los. Talvez nos 20 minutos finais de um jogo.
“Então acho que é por isso que vencer o Brighton é importante. O Brighton provavelmente não é o jogo, mas entrando nessas competições, acho que elas são importantes para os garotos que estão na periferia.”
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Outro Rooney vai marcar gols pelo Manchester United?
Lacey já fez aparições saindo do banco pelo United nesta temporada contra Hull City e Sabah, em competições da Premier League e da Champions League. No momento, ele aparentemente é o primeiro da fila da base, com nomes como Harry Amass e Tyler Fletcher também na disputa.
Gabriel espera encerrar em um futuro não muito distante a discussão sobre a data de sua estreia, enquanto outro Rooney pode em breve liderar o ataque e perseguir gols com a mais icônica das camisas vermelhas.
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