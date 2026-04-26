Kai Rooney dá notícias positivas sobre sua recuperação após lesão que encerrou sua temporada no Manchester United - enquanto o filho da lenda dos Red Devils, Wayne, se recupera de uma lesão na coxa

A lesão atual é um golpe duro para o jovem jogador, que havia anunciado recentemente que sua temporada estava oficialmente encerrada. Há apenas um mês, um Kai visivelmente desanimado informou aos seus seguidores sobre a ausência, declarando: “Decepcionado por ficar de fora pelo resto da temporada. Voltarei mais forte na próxima pré-temporada.”

Isso ocorre após um período de excelente desempenho, em que Kai parecia estar se adaptando ao Old Trafford. Ao fazer sua estreia no estádio em janeiro, durante uma partida da FA Youth Cup, ele provou ser uma presença decisiva no terço final do campo. Apesar do tempo de jogo limitado, ele conseguiu marcar dois gols e dar uma assistência em apenas 119 minutos de futebol, demonstrando o mesmo instinto goleador que fez de seu pai o maior artilheiro de todos os tempos do clube.

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