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Kai Rooney dá notícias positivas sobre sua recuperação após lesão que encerrou sua temporada no Manchester United - enquanto o filho da lenda dos Red Devils, Wayne, se recupera de uma lesão na coxa
Avanços significativos no processo de recuperação
Kai deu uma injeção de ânimo aos torcedores ao revelar que voltou aos treinos, intensificando sua reabilitação. O jovem vinha tendo uma temporada de destaque sob a orientação de Darren Fletcher antes que uma grave lesão na coxa interrompesse abruptamente seu progresso em março. O jogador de 16 anos usou as redes sociais para compartilhar seu mais recente marco, postando uma foto sua com o uniforme de treino do United e chuteiras. Acompanhando a foto em seu Instagram Stories, Kai deixou uma mensagem curta e otimista, escrevendo: “De volta às corridas.”
Frustração com o fim prematuro da temporada
A lesão atual é um golpe duro para o jovem jogador, que havia anunciado recentemente que sua temporada estava oficialmente encerrada. Há apenas um mês, um Kai visivelmente desanimado informou aos seus seguidores sobre a ausência, declarando: “Decepcionado por ficar de fora pelo resto da temporada. Voltarei mais forte na próxima pré-temporada.”
Isso ocorre após um período de excelente desempenho, em que Kai parecia estar se adaptando ao Old Trafford. Ao fazer sua estreia no estádio em janeiro, durante uma partida da FA Youth Cup, ele provou ser uma presença decisiva no terço final do campo. Apesar do tempo de jogo limitado, ele conseguiu marcar dois gols e dar uma assistência em apenas 119 minutos de futebol, demonstrando o mesmo instinto goleador que fez de seu pai o maior artilheiro de todos os tempos do clube.Instagram
Superando um histórico de contratempos
Infelizmente, esta não é a primeira vez que o jovem astro do United tem de lidar com as exigências físicas do esporte. Em setembro de 2025, Kai sofreu uma lesão no pé logo após ser convocado para a seleção sub-19 — uma conquista significativa, considerando sua idade. Na época, ele compartilhou uma foto sua usando uma bota protetora com a legenda comovente: “A vida não pode piorar.” O recente problema na coxa atrapalhou o que se esperava ser um ano crucial para o seu desenvolvimento, incluindo participações na Supercopa da Irlanda do Norte. Esses contratempos testaram a determinação do jovem, mas seu pai sempre falou sobre a resiliência necessária para ter sucesso no mais alto nível, ao mesmo tempo em que lida com a pressão única de seu sobrenome.
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Seguindo os passos de pessoas famosas
A pressão de carregar o nome Rooney é significativa, mas Kai tem demonstrado frequentemente que possui o talento à altura de sua linhagem. Ele chamou a atenção durante a Supercopa na Irlanda do Norte no verão passado, um torneio onde seu pai também ganhou notoriedade pela primeira vez quando era jovem no Everton. Apesar das inevitáveis comparações, os membros do clube têm elogiado sua mentalidade e seu instinto natural para o gol.
Wayne Rooney falou abertamente sobre a trajetória do filho, insistindo que mantém distância para permitir que Kai aproveite o futebol. Rooney pai disse à BBC Sport: “Eu simplesmente deixo ele jogar. Acho que eles começaram bem a competição, venceram por 3 a 0, ele marcou o pênalti e deu uma assistência. Então, acho que ele começou bem. Ele simplesmente joga e é tudo o que tem feito durante sua carreira.”