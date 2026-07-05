Kai já começou a se destacar nas categorias de base, registrando seis partidas na Premier League Sub-18 na última temporada e fazendo sua estreia na FA Youth Cup. Sua evolução tem sido rápida, o que gera expectativas de que ele se torne uma figura central da equipe Sub-18 de Darren Fletcher na próxima temporada.

Apesar das inevitáveis comparações com seu pai, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do clube, o ex-zagueiro do United Wes Brown enfatizou que Kai terá que se esforçar por conta própria para chegar ao topo. A habilidade técnica e o faro de gol do jovem já lhe renderam participações pela equipe Sub-19 em vários torneios.

“Kai, conhecendo o garoto como conheço, vai simplesmente trabalhar muito. Ele vai manter a cabeça no lugar. Obviamente, o pai dele é uma lenda, mas o que importa é o Kai. Ele terá que trabalhar e fazer tudo sozinho, garantir que se dedique ao máximo e continue aprendendo”, disse Brown aoGOAL no ano passado.