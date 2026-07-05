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Kai Rooney assina contrato de bolsa de estudos com o Manchester United ao lado de Jacey, filho de Michael Carrick - com o orgulhoso pai, Wayne, assistindo à cerimônia especial em Old Trafford
Uma noite de orgulho para as lendas do United
A cerimônia no Teatro dos Sonhos marcou o momento em que a próxima geração de talentos se comprometeu a dedicar seu futuro imediato ao clube. Rooney, fazendo uma pausa em suas funções de comentarista da Copa do Mundo, assistiu enquanto Kai assinava seus formulários de bolsa de estudos. Ao seu lado estava Carrick, que participou na dupla função de técnico principal do United e pai orgulhoso de Jacey.
Os dois adolescentes, ambos com 16 anos, posaram juntos para fotos em comemoração à ocasião, evocando lembranças dos anos repletos de títulos em que seus pais jogaram lado a lado na equipe principal do United. Essa turma representa a ponte final entre as categorias de base e o nível profissional, com os jogadores aptos a assinar contratos profissionais completos ao completarem 17 anos.
- Getty
Grandes expectativas em relação a Kai Rooney
Kai já começou a se destacar nas categorias de base, registrando seis partidas na Premier League Sub-18 na última temporada e fazendo sua estreia na FA Youth Cup. Sua evolução tem sido rápida, o que gera expectativas de que ele se torne uma figura central da equipe Sub-18 de Darren Fletcher na próxima temporada.
Apesar das inevitáveis comparações com seu pai, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do clube, o ex-zagueiro do United Wes Brown enfatizou que Kai terá que se esforçar por conta própria para chegar ao topo. A habilidade técnica e o faro de gol do jovem já lhe renderam participações pela equipe Sub-19 em vários torneios.
“Kai, conhecendo o garoto como conheço, vai simplesmente trabalhar muito. Ele vai manter a cabeça no lugar. Obviamente, o pai dele é uma lenda, mas o que importa é o Kai. Ele terá que trabalhar e fazer tudo sozinho, garantir que se dedique ao máximo e continue aprendendo”, disse Brown aoGOAL no ano passado.
Qualidade do meio-campo e recrutamento da base
Jacey também busca trilhar seu próprio caminho no meio-campo do United, seguindo os passos de seu pai. Embora tenha disputado apenas uma partida pela equipe sub-18 na última temporada, o contrato de bolsa de estudos confirma a confiança do clube em seu potencial, à medida que ele entra em uma fase mais exigente de sua formação futebolística.
A dupla não foi a única a assinar contrato durante a noite de comemoração. O United confirmou que mais seis jogadores concordaram com os termos da bolsa de estudos: Gazik Ibragimov, Edson Dejonge-Seiros, Harlem McLaughlin, Pharell Silvester, Connor Laurie e Jaume Camacho. Todos agora se concentrarão nas rigorosas exigências da Fase de Desenvolvimento Profissional.
- (C)Getty Images
Futuras estrelas no horizonte
Uma ausência notável na lista de bolsistas foi a de JJ Gabriel. O jogador de 15 anos é amplamente considerado uma das maiores promessas do país, mas atualmente é muito jovem para assinar um contrato de bolsa de estudos. Espera-se que esse marco ocorra na próxima temporada, embora o United esteja ciente de que poderá enfrentar forte concorrência para manter os serviços do talentoso atacante. Por enquanto, o foco continua voltado para o atual grupo de bolsistas, que se prepara para a nova temporada. O trabalho árduo desses jovens está apenas começando, enquanto eles buscam um caminho para chegar ao time principal.
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